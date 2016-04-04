Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россию и Вьетнам объединит зона свободной торговли
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на RNS.
Законопроект внесен на рассмотрение российских парламентариев министерством иностранных дел и министерством экономического развития России. Согласно соглашению, подписанному главами правительств России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Вьетнама по итогам межправительственного заседания ЕАЭС, состоявшегося 29 мая 2015 года, взаимный доступ товаров на рынки перечисленных стран будет значительно упрощен.
В рамках соглашения о создании зоны свободной торговли уточняется список обязательств России и Вьетнама по торговле услугами, учреждению и деятельности компаний, и перемещению физлиц с учетом обязательств двух стран перед Всемирной торговой организацией.
Как отмечается на сайте правительства России, ратификация этого соглашения способствует укреплению экономических связей между ЕАЭС и Вьетнамом и росту товарооборота между странами. Более того, соглашение ускорит процесс интеграции ЕАЭС в Азиатско-тихоокеанский регион.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Рыбам лучше молчать как рыбы
- Экспорт из Китая в другие страны сократился на 8 процентов в июле
- В России профицит торгового баланса снизился на 45,8%
- Порт Раджин выходит из игры
- Россию и Вьетнам объединит зона свободной торговли
- В Суйфэньхэ создан центр регулирования трансграничной электронной коммерции
- Apple выиграла у Samsung апелляционный суд
- Второе российско-китайское ЭКСПО приближается
- Британскую газету Financial Times продают японцам
- Приморцы снова полюбили Суйфэньхэ
Новости раздела
- Китай продолжает сотрудничать с США
- В провинции Хейлунцзян началось электронное лицензирование предприятий
- Провинция Хейлунцзян пиарит себя на внутреннем рынке
- Бесплатный интернет будет способствовать росту экономических показателей
- Mastercard будет штрафовать банки за отсутствие бесконтактной оплаты
- От Сеула до места проведения Зимних Олимпийских игр-2018 открыта новая железнодорожная ветка
- Сунька входит в коридор
- Бизнес-гороскоп: Рыбам лучше молчать как рыбы
- Илон Маск свяжет мозг и компьютер
- Южная Корея совмещает коррупцию и экономическое чудо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока