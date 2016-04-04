Россию и Вьетнам объединит зона свободной торговли

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на RNS.

Законопроект внесен на рассмотрение российских парламентариев министерством иностранных дел и министерством экономического развития России. Согласно соглашению, подписанному главами правительств России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Вьетнама по итогам межправительственного заседания ЕАЭС, состоявшегося 29 мая 2015 года, взаимный доступ товаров на рынки перечисленных стран будет значительно упрощен.

В рамках соглашения о создании зоны свободной торговли уточняется список обязательств России и Вьетнама по торговле услугами, учреждению и деятельности компаний, и перемещению физлиц с учетом обязательств двух стран перед Всемирной торговой организацией.

Как отмечается на сайте правительства России, ратификация этого соглашения способствует укреплению экономических связей между ЕАЭС и Вьетнамом и росту товарооборота между странами. Более того, соглашение ускорит процесс интеграции ЕАЭС в Азиатско-тихоокеанский регион.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.