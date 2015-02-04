Греция не будет сворачивать систему all-inclusive в отелях

Греция не будет отказываться от системы all-inclusive на курортах страны, говорится в заявлении греческого министерства туризма. «Никаких действий, направленных на отказ от системы all-inclusive, не ожидается», - приводятся в сообщении слова замглавы министерства Елены КУНДУРЫ.

Она заверила, что, благодаря качественному совершенствованию системы, наоборот, следует ожидать дальнейшего распространения этого туристического продукта на греческом туррынке.

Ранее The Daily Mail сообщила, что новый премьер-министр Греции призвал изменить существующую модель курортного отдыха туристов в стране и отказаться от отелей системы «все включено». Алексис ЦИПРАС пообещал изменить тип массового туризма, сложившийся в Греции в последние несколько десятилетий. В частности, могут быть изменены налоговые правила для курортов системы all inclusive. «Мы не хотим, чтобы продолжалась текущая модель интенсивной эксплуатации туризма», - цитировало премьера издание.

Прежде всего, Алексис Ципрас намерен поощрять переход от системы all inclusive к традиционной модели отдыха, когда туристы посещают местные бары, рестораны и достопримечательности. Отели all inclusive пользуются популярностью у семей с ограниченным бюджетом, которые знают, что не будут иметь дело с дополнительными счетами за питание, напитки и развлечения. В то же время они являются «катастрофой» для местных торговцев и владельцев ресторанов, потому что отдыхающие остаются за заборами курортов, отмечает издание.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.