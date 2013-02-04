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Облавы на иностранцев-нелегалов начались на Пхукете

04 Февраля 2013, 10:41 | В мире

12 иностранцев, включая граждан Австралии, Великобритании, Индонезии, Мьянмы и Финляндии, были арестованы 31 января за нелегальную работу в туристическом бизнесе острова Пхукет, сообщает «Новый Регион» со ссылкой на Phuket News.

Эти аресты последовали за выступлением руководителя полиции Пхукета, генерал-майора Чоти Чавалвиват, начавшего расследование в турагентствах, массажных салонах и ресторанах, а также на других объектах, которыми владеют иностранцы или которые нанимают много иностранцев.

Уточняется, что в ходе облавы обнаружилось отсутствие у иностранцев разрешения на работу или выполнение ими работы, которая не была прописана в соответствующих документах. Многие нелегалы работали в туриндустрии как гиды, водители таксисты или массажисты. Их дела переданы в суд провинции Пхукет, пишет РИА "Новый Регион".

«Я понимаю, что иностранцы хотят работать в Пхукете, но они должны делать это корректно», – сказал генерал Чоти. Он добавил, что власти проверяют доли акций тайцев в компаниях, которыми владеют иностранцы. Тайцы, которые числятся держателями акций, должны будут доказать, что располагают достаточным количеством денег, чтобы суметь осуществить инвестиции в компании.
 

Автор: РИА "Новый регион"
Теги: туризм  бизнес 



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Комментарии

  • срач10:55, 04.02.2013#

    щас там наведут порядок . а то иш ты расплодили узбеков

  • трудяга11:00, 04.02.2013#

    а них что понятие толерантность отсутствует .

  • Псевдоним11:15, 04.02.2013#

    У них по закону, иностранец не может быть 100 % собственником чего-либо, будь то бизнес или недвижимость. . .

  • Псевдоним11:57, 04.02.2013#

    Ну да, наведут порядок, в итоге поток туристов резко упадет :) Все будут возвращать на круги своя. Метод "всех наказать" это наш, Российский метод и никогда не приносит пользы.

  • дети подземелья12:00, 04.02.2013#

    у нас всем всё по фиг, а мусорам так приработок !все рынки в руках нелегалов азеров и узбеков!мало того обвешивают, так ещё торгуют палёной водярой и просрочкой!

  • Псевдонимка12:12, 04.02.2013#

    Это рынок, нам предоставляют те услуги, которые мы потребляем. Если я ем шаурму из кошки, естественно производитель шаурмы будет процветать. и вместе с ним будет процветать прочая уважаемая шушера, все оплачиваем мы.

  • Юрий13:18, 04.02.2013#

    +1 просто бакотируйте магазины, ларьки, и прочие услуги от иноземцев. . . и их станет меньше, либо сервис начнут улучшать. . . короче мы сами виноваты. . .

  • Псевдоним12:23, 04.02.2013#

    Российский полицейский за взятку ребенка родного поленной водкой напоит, а Вы говорите. . .

  • Последний бровеносец12:19, 04.02.2013#

    Как же меня беспокоит Гондурас!

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