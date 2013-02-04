Облавы на иностранцев-нелегалов начались на Пхукете

12 иностранцев, включая граждан Австралии, Великобритании, Индонезии, Мьянмы и Финляндии, были арестованы 31 января за нелегальную работу в туристическом бизнесе острова Пхукет, сообщает «Новый Регион» со ссылкой на Phuket News.

Эти аресты последовали за выступлением руководителя полиции Пхукета, генерал-майора Чоти Чавалвиват, начавшего расследование в турагентствах, массажных салонах и ресторанах, а также на других объектах, которыми владеют иностранцы или которые нанимают много иностранцев.

Уточняется, что в ходе облавы обнаружилось отсутствие у иностранцев разрешения на работу или выполнение ими работы, которая не была прописана в соответствующих документах. Многие нелегалы работали в туриндустрии как гиды, водители таксисты или массажисты. Их дела переданы в суд провинции Пхукет, пишет РИА "Новый Регион".

«Я понимаю, что иностранцы хотят работать в Пхукете, но они должны делать это корректно», – сказал генерал Чоти. Он добавил, что власти проверяют доли акций тайцев в компаниях, которыми владеют иностранцы. Тайцы, которые числятся держателями акций, должны будут доказать, что располагают достаточным количеством денег, чтобы суметь осуществить инвестиции в компании.

