Как остановить ИТ-эмиграцию из России

Сразу два российских программных разработчика перевели бизнес в страны ЕС в связи с непростой политической ситуацией, сложившейся вокруг России. Одним из путей предотвращения эмиграции «мозгов» может стать формирование пула интересных задач, связанных со стратегическим развитием ИТ-отрасли.

На прошлой неделе сразу два крупных российских ИТ-разработчика (Luxoft и GameInsight) объявили о переводе штаб-квартир и ряда важных функций, вроде маркетинга и продуктового планирования, в страны ЕС. Явление не могло не остаться незамеченным, многие аналитики и СМИ заговорили о начале «бизнес-эмиграции» из страны.

Новость свидетельствует о том, что в России есть крупные компании, эффективно конкурирующие на мировых высокотехнологичных рынках. Они настолько успешны, что им приходится планировать свою деятельность в том числе с учетом страновых рисков.

Глобальная конкуренция

Действительно, информационные технологии, особенно разработка разного рода программного обеспечения, – наиболее космополитичная отрасль мировой экономики, позволяющая специалистам из любой точки мира найти себе приложение в любой другой точке мира. Необходимые языковые навыки, как правило, приобретаются одновременно со специальностью – редко кто из программистов не может понять английские руководства пользователей и переписываться с коллегами в рамках их терминологии. Развитие технологий «мобильности» – удаленной совместной проектной работы – делает процесс «утечки мозгов» еще более комфортным для их обладателей: теперь можно оставаться в привычной культурной среде, полностью предоставив, однако, свое рабочее время в распоряжение иностранного заказчика. Можно считать, что пришла эра глобальной конкуренции за специалистов, которые, вроде бы, находятся в физической доступности в границах страны. Одним из инструментов такой конкуренции являются масштаб и качество поставленных задач: «мозги» идут прежде всего туда, где интереснее.

Какого рода задачи мотивируют лучших российских профессионалов программной разработки? Следует учитывать, что у разработчиков свой, специфический взгляд на «масштабность», а тем более «интересность». Важно помнить, что не бывает абстрактных «программистов», способных с ходу решать любые задачи, есть значимое количество программистских специализаций, и чем лучше человек разбирается в одной – тем менее применимы его навыки к решению других задач.

Так случилось, что в конце 60-х гг. СССР фактически отказался от разработки массовых гражданских ЭВМ (советские-сэвовские серии ЕС и СМ были клонами западных архитектур), а затем не заметил «революции персоналок» и начал импортировать их в готовом виде, со всем необходимым программным обеспечением базового и среднего уровня архитектуры (то, что называется baseware и middleware): операционными системами, системами управления базами данных и т. д. Иными словами, в стране сложилась – и развивается уже в четвертом поколении разработчиков – определенная экосистема: совокупность умений ставить и качественно решать задачи определенного класса. Именно эти задачи рассматриваются российскими разработчиками как «интересные» и «масштабные». Именно они будут выигрывать международную конкуренцию за качественный профессиональный ресурс.

Примерами могут служить такие бизнес-иконы российской разработки, как Yandex, ABBYY или Касперский. Эти три компании – как и другие, менее известные широкой публике – научились создавать приложения мирового уровня, требующие одновременно высочайшего мастерства и в ремесле программирования, и в математических решениях. Важно, что все перечисленные продукты – даже Yandex, при всей его фокусированности на русскоязычном поиске – в целом преодолели страновую специфику и продаются на действительно глобальном рынке.

Объединяющей чертой компаний является обработка массивов неструктурированной или сложноструктурированной информации – в противоположность «классическим» табличным данным. Примерами такой информации являются естественный язык (его анализ востребован при машинном переводе или интернет-поиске) или распознавание графических образов (вероятно, область одного из важнейших ближайших концептуальных «прорывов» в функциональности компьютерных систем). Грубо говоря – все те приложения, которые позволяют машинам в том или ином аспекте «мыслить по-человечески».

Стратегическая мотивация

Предотвратить возможную «виртуальную утечку мозгов» квалифицированных ИТ-разработчиков можно, учитывая силу российской экосистемы разработки при очерчивании подходов к решению амбициозной задачи вывода страны в мировые лидеры «цифрового пространства». К проблеме восполнения недостаточных сейчас «инфраструктурных» компетенций целесообразно подойти не по принципу пересоздания уже известных решений – существующих ОС или СУБД, – а через проектирование «инфраструктуры будущего», стремящейся к работе в максимально «очеловеченном» режиме с теми же объектами, которыми оперирует наш мозг: текстами, графикой, звуком.

Примечательно, что мировая разработка соответствующих платформ ведется преимущественно в идеологии «открытого кода» (воплощенного в архитектурах, условно объединяемых под ярлыком Hadoop). Именно здесь можно найти точки сопряжения между сложившимися – уже востребованными на мировом рынке – компетенциями разработчиков и важными амбициями создания прозрачных для российских программистов систем базовых уровней компьютерной архитектуры.

Важным вкладом в достижение «цифрового лидерства» было бы и развитие внутреннего рынка для цифровых систем нового поколения, использующих навыки построения сложных прогнозных моделей с высоким быстродействием на больших потоках данных. Пока что такие системы находят точечное применение в решении отдельных производственных задач, однако будущее – за совмещением производственных и управленческих данных в едином аналитическом периметре. Такое совмещение позволит бизнес-руководителям принимать стратегические решения на основе не только агрегированных финансовых показателей, но и понимания текущей и прогнозной ситуации в производственных процессах.

Владимир КОРОВКИН,

руководитель направления «Цифровые технологии» Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления Сколково.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.