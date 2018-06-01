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В провинции Хейлунцзян началось электронное лицензирование предприятий
Интернет-мессенджер "wechat" и система "PayPal" позволят найти и оплатить электронную лицензию для бизнеса в Китае, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Хейлунцзянские экономические новости".
С 1 июня все фондовые компании должны получать электронную лицензию на осуществление деятельности. Вновь созданная система регистрации в провинции Хейлунцзян предусматривает загрузку и использование лицензии на электронный бизнес, в том числе через программы для мобильных телефонов. Одновременно электронная лицензия и лицензия, выданная в свое время на бумажном носителе, имеют одинаковую юридическую силу. Интернет-платформа для получения лицензий в электронном виде имеет опцию поиска и оплаты промышленных и коммерческих электронных бизнес-лицензий, в том числе через интернет-мессенджер "wechat" и систему "PayPal". Программу для приобретения электронной бизнес-лицензии можно скачать и приобрести через Alipay.
Управление промышленности и торговли Хейлунцзян требует, чтобы все предприятия на территории провинции получили лицензии в электронном виде.
"Хейлунцзянские экономические новости".
Текст адаптировали Ли Ижань.
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