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"Золотой Рог" поздравляет всех с Новым годом!
Издательская компания «Золотой Рог» поздравляет всех читателей и партнеров, а с ними и всех приморцев с Новым годом! Желаем от всей души здоровья, благополучия вам и вашим семьям и процветания вашему делу!
Спасибо, вам, дорогие читатели, что вы были и остаетесь с нами, несмотря на все экономические трудности и информационные революции. Издательская компания «Золотой Рог», которая включает в себя газету «Золотой Рог», журнал «Дальневосточный капитал», «Журнал Здоровья» и три сайта - Zrpress.Ru, Dvkapital.Ru и Dv-raiting.Ru, постарается, чтобы наши проекты были и впредь интересными и полезными для вас.
Итак, если вы хотите гарантированно быть услышанными и в 2019 году, то дорога вам в газету «Золотой Рог». Лучшую в своем классе в стране! По итогам 2018 года решением жюри Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»-2018 газета «Золотой Рог» признана лучшей в стране региональной газетой. То, что написано пером, и в эпоху Интернета не вырубишь топором.
Издательская компания «Золотой Рог» в 2019 году отметит 27 лет со дня выхода первого номера. А это кое-что да значит!
С Новым годом, дорогие друзья!
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