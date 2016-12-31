Андрей ГОЛОТИН, директор приморского филиала НП СРО "МОСП МСП – ОПОРА": Положительного влияния свободного порта на бизнес мы еще не почувствовали

Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»

- Подходящий к концу год строители пережили нелегко, и с каждым днем это положение усугубляется. Положительного влияния свободного порта на бизнес мы еще не почувствовали. Но, думаю, говорить об этом пока рано: слишком мало времени прошло с момента вступления режима в силу. К сожалению, и безвизовый режим, о котором так много говорилось, еще не действует. Не отмечается и значительного интереса инвесторов к Приморью. Уверен, этот интерес появится, если у инвесторов укрепится уверенность в серьезном отношении правительства России к привлечению инвестиций, в серьезных намерениях нашей страны, в постоянстве правил игры. Будем смотреть, что покажет время.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.