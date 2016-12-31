Дмитрий СЕЛЮТИН, генеральный директор АО "ДВЭУК": Хуже не стало

Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»

- Хуже не стало. Это то, что касается именно нашей компании. Поскольку основные инвестиционные проекты ДВЭУК реализуются за пределами ареала свободного порта, поскольку мы используем отечественное оборудование и строительные материалы, поскольку мы не привлекаем иностранную рабочую силу. А так как многомиллиардные инвестиции в Приморский край осуществлены до принятия закона о свободном порте, то не стало и лучше. Но первое (не хуже) - гораздо важнее.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.