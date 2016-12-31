Заирбек ЮСУПОВ, генеральный директор ПАО "Владивостокский морской торговый порт": Полноценно реализовать закон можно только объединив усилия

Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»

- Федеральный закон «О свободном порте Владивосток», устанавливающий особый режим предпринимательской деятельности на территории 15 муниципальных образований Приморского края, вступил в силу в 2015 году. Одна из целей закона - реализовать транзитный потенциал юга Приморского края, создав привлекательные условия для инвестиций в развитие портовой, железнодорожной и иной логистической инфраструктуры и обеспечив комфортные условия для таможенного оформления грузов.

Мы считаем, что полноценно реализовать закон можно только объединив усилия стивидорных компаний, экспедирующих компаний и других участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Очень многое зависит от государственных контролирующих органов, действующих на территории Cвободного порта Владивосток.

Так, например, уже неоднократно озвучивалось мнение, что работа с таможней в круглосуточном режиме позволит в несколько раз сократить время прохождения грузов через порт. Также считаем необходимым упростить процедуры оформления пропусков в порты на территории СПВ. На сегодняшний день согласование пропусков с пограничными службами занимает не менее 4 часов.

Мы понимаем, что пограничная и таможенная службы ограничены требованиями существующего законодательства и в большинстве случаев не могут действовать иначе, тем не менее нам необходимо находить организационные решения. «Владивостокский морской торговый порт» совместно с погрануправлением ФСБ РФ по Приморскому краю уже разработал схему электронного межведомственного взаимодействия, которая в случае внедрения позволит сократить время согласования пропусков до 20 минут.

Внесение соответствующих изменений в закон «О свободном порте Владивосток» и реализация комплекса данных мероприятий позволят снизить временные затраты всех участников ВЭД на получение необходимых государственных сервисов и значительно ускорит прохождение грузов, что, в свою очередь, повысит привлекательность приморских портов на мировом рынке стивидорных услуг.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.