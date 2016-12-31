Сергей КОСИКОВ, генеральный директор ООО "Городской риэлторский центр": Будут у людей деньги – будут и сделки на рынке недвижимости

Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»

- Мы не принадлежим к числу резидентов Свободного порта Владивосток. Но внимательно присматриваемся к тому, что это дает. Так, на рынке нового жилья недавно появились две новые интересные компании, которые зарегистрировались в качестве резидентов. Это ООО «Зима Южная» и ООО «Восточный луч», которые строят жилые дома. На наш взгляд, появление новых игроков на рынке очень перспективно и активизирует экономику, а у людей появляются новые возможности зарабатывать.

Будут у людей деньги – будут и сделки на рынке недвижимости. Мы – за свободный порт, за то, чтобы в новом году и Приморье, и Владивосток успешно развивались.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.