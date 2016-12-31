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Сергей КОСИКОВ, генеральный директор ООО "Городской риэлторский центр": Будут у людей деньги – будут и сделки на рынке недвижимости
Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»
- Мы не принадлежим к числу резидентов Свободного порта Владивосток. Но внимательно присматриваемся к тому, что это дает. Так, на рынке нового жилья недавно появились две новые интересные компании, которые зарегистрировались в качестве резидентов. Это ООО «Зима Южная» и ООО «Восточный луч», которые строят жилые дома. На наш взгляд, появление новых игроков на рынке очень перспективно и активизирует экономику, а у людей появляются новые возможности зарабатывать.
Будут у людей деньги – будут и сделки на рынке недвижимости. Мы – за свободный порт, за то, чтобы в новом году и Приморье, и Владивосток успешно развивались.
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- Ярослав РОЗЕНБАУМ, управляющий ДВ филиалом банка "Интеза": За год работы Свободного порта Владивосток наблюдаются значительные изменения
- Сергей ДЫМЧЕНКО, генеральный директор ООО "Индустрия-Р": Ни я, ни моя компания пока не почувствовали на себе эффекта "cвободного порта"
- Людмила ДАВЫДЕНКО, директор ООО "РЭЦС "Властра": Никто из строителей за минувший год не почувствовал, что стало лучше. Зато всем стало труднее
- Сергей ФЕДОРЕНКО, заместитель директора НП СРО "Альянс строителей Приморья": Мы еще станем свидетелями изменений в деловом климате Приморья
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