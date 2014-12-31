По контрафакту ударят рублем

Совет Федерации одобрил законы об ужесточении ответственности за контрабанду алкоголя и производство контрафактного спиртного, а также за продажу алкоголя несовершеннолетним.

Закон ужесточает штрафы за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров в крупном размере (стоимостью более 100 тыс. рублей). За это будет предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей (сейчас - до 200 тыс. рублей).

Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере (стоимостью более 1 миллиона рублей), наказываются штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от года до трех лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.