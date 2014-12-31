Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Mazda против приморских торговцев автозапчастями: иск первый
Арбитражный суд Приморского края отказал японскому автомобилестроительному концерну Mazda Motor Corporation в иске о защите исключительного права на товарный знак при ввозе автозапчастей на территорию Приморья.
Mazda обратилась с исковым заявлением к ООО «Ника Вэд» (Владивосток). Японская корпорация просила признать незаконными действия компании по импорту в РФ товаров, маркированных ее товарными знаками, запретить осуществлять использование товарных знаков, а также изъять и уничтожить товары.
Ссылаясь на данные Владивостокской таможни, истец заявил, что «Ника Вэд» ввезла на территорию России и задекларировала товары, представляющие собой задние части автомобилей и двигатели, а маркировка была идентична товарному знаку Mazda.
В свою очередь, ответчик отметил, что наименования в декларациях указывались лишь в целях идентификации товаров и носили технический характер. Фактически на ввезенных товарах отсутствуют данные товарные знаки.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что таможенным органом досмотр не осуществлялся. В письме Владивостокской таможни говорится, что вывод о размещении товарного знака сделан только на основании сведений, заявленных в декларации.
«Учитывая, что материалами дела не доказан факт наличия на ввозимых товарах маркировки компании Mazda, Арбитражный суд Приморского края решил в удовлетворении иска отказать», - говорится в сообщении. Суд также отменил принятые ранее обеспечительные меры, наложенные на оспариваемые товары.
В картотеке арбитражных дел есть данные о подаче Mazda Motor Corporation схожих исковых заявлений в приморский суд еще в отношении более чем десяти компаний, в том числе «Альтерна», «Фалькон Трейдинг», «Аркон Авто», «Вавилон ДВ», «Филток-2». Все иски находятся в стадии рассмотрения.
Досье "Золотого Рога": Mazda Motor Corporation выступает совладельцем ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР), которое выпускает во Владивостоке автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports). Мощность предприятия составляет 60 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей. На паритетной основе совладельцем компании МСМР является ООО «Соллерс Санрайз Холдинг» (Елабуга, 100%-ная «дочка» ОАО «Соллерс»).
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Дерипаска "улетел" из аэропорта Владивосток
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- В Приморье собрали первый летный образец многоцелевого вертолета
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- До последнего покупателя
- Удар ниже причала
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
Новости раздела
- Футбол лишил риелторов прибыли
- "Русагро" идет на убой
- Во Владивостоке опасный котлован перед 12-этажкой бросили без надзора
- В Приморье абонентам "Ростелекома" доступна круглосуточная помощь юриста
- Рыба поперхнулась соляркой
- Дерипаска "улетел" из аэропорта Владивосток
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Владивосток устал ждать доступную рыбу
- Приморье получит пас от железнодорожников
- Угольной пыли в Приморье станет меньше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин