Mazda против приморских торговцев автозапчастями: иск первый

Арбитражный суд Приморского края отказал японскому автомобилестроительному концерну Mazda Motor Corporation в иске о защите исключительного права на товарный знак при ввозе автозапчастей на территорию Приморья.

Mazda обратилась с исковым заявлением к ООО «Ника Вэд» (Владивосток). Японская корпорация просила признать незаконными действия компании по импорту в РФ товаров, маркированных ее товарными знаками, запретить осуществлять использование товарных знаков, а также изъять и уничтожить товары.

Ссылаясь на данные Владивостокской таможни, истец заявил, что «Ника Вэд» ввезла на территорию России и задекларировала товары, представляющие собой задние части автомобилей и двигатели, а маркировка была идентична товарному знаку Mazda.

В свою очередь, ответчик отметил, что наименования в декларациях указывались лишь в целях идентификации товаров и носили технический характер. Фактически на ввезенных товарах отсутствуют данные товарные знаки.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что таможенным органом досмотр не осуществлялся. В письме Владивостокской таможни говорится, что вывод о размещении товарного знака сделан только на основании сведений, заявленных в декларации.

«Учитывая, что материалами дела не доказан факт наличия на ввозимых товарах маркировки компании Mazda, Арбитражный суд Приморского края решил в удовлетворении иска отказать», - говорится в сообщении. Суд также отменил принятые ранее обеспечительные меры, наложенные на оспариваемые товары.

В картотеке арбитражных дел есть данные о подаче Mazda Motor Corporation схожих исковых заявлений в приморский суд еще в отношении более чем десяти компаний, в том числе «Альтерна», «Фалькон Трейдинг», «Аркон Авто», «Вавилон ДВ», «Филток-2». Все иски находятся в стадии рассмотрения.

Досье "Золотого Рога": Mazda Motor Corporation выступает совладельцем ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР), которое выпускает во Владивостоке автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports). Мощность предприятия составляет 60 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей. На паритетной основе совладельцем компании МСМР является ООО «Соллерс Санрайз Холдинг» (Елабуга, 100%-ная «дочка» ОАО «Соллерс»).

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.