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Вкладчиков "Траста" успокоили
Санация банка «Траст» не скажется на клиентах, заявил председатель правления финансовой корпорации «Открытие Холдинг» (в нее входит банк «ФК Открытие», выступающий инвестором при санации) Рубен АГАНБЕГЯН в интервью телеканалу «Россия 24».
«Для вкладчиков ситуация уже стабилизировалась и должна быть комфортна. На сегодняшний день финансовое положение «Траста» достаточно стабильное: клиенты обслуживаются, платежи проводятся, вкладчикам деньги выдаются. Мы уже наблюдаем спад активности вкладчиков с точки зрения их желания забрать свои депозиты»,- отметил Рубен Аганбегян.
Он также отметил, что в ближайшее время банк «Траст» продолжит работать под своим наименованием. «Наши текущие задачи - подготовить более детальный план финансового оздоровления на основании той информации, которую мы сейчас получим и изучим».
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