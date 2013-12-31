Службы персонала вынуждены искать новые методы удержания и развития сотрудников

Не имея возможности и дальше повышать заработные платы, компании всерьез задумались о мотивации сотрудников

2013 год в целом для бизнеса прошел под знаком ожидания кризиса. И это не могло не отразиться на рынке труда. Основная тенденция уходящего года - это значительное замедление роста заработных плат и увеличение количества контрпредложений от работодателей - удерживать существующих сотрудников оказалось более экономически выгодно, чем искать новых. Поэтому основной HR-стратегией бизнеса в 2013 году стало не привлечение, а удержание и развитие персонала.

Рынок остается кандидатским

В целом рынок труда в 2013 году, как и предыдущие несколько лет, продолжал оставаться кандидатским. По словам директора дивизиона «Дальний Восток» кадрового холдинга АНКОР Натальи КОВАЛЕНКО, на это влияет демографическая ситуация, поколенческие факторы - старение квалифицированных кадров на фоне недостаточного уровня образования и подготовки молодых специалистов, - а также непрекращающийся отток населения в центральные регионы России.

Директор Дальневосточной региональной сети кадровых агентств и Учебного центра «Успех» Елена РАУД также отмечает, что в целом работодатели на рынке сегодня несколько активнее соискателей. При этом, по данным компании HeadHunter на Дальнем Востоке, соотношение спроса и предложения на рынке труда может серьезно меняться в зависимости от профессиональной сферы. «Например, традиционно среди молодых специалистов предложений больше, чем спрос на них. В сфере информационных технологий и в медицине, напротив, существует дефицит специалистов. В целом, мы отмечаем снижение количества откликов во всех профессиональных сферах. Это связано как с демографической ситуацией, так и в принципе с изменением поведения соискателей - они ожидают, что работодатели сами будут их находить», - говорит директор HeadHunter на Дальнем Востоке Ксения НЕСТЕРЕНКО.

Директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум» Галина ПОПОВА отмечает, что спрос на услуги рекрутмента в уходящем году несколько снизился: службы персонала компаний в целях экономии часто закрывали вакансии своими силами. Однако при этом на долю агентств пришлись интересные топовые заказы. Поэтому финансового спада по итогам года агентства не отмечают.

В дефиците - продажники и рабочие

Если говорить о дефиците специалистов, то в 2013 году многие сферы испытывали нехватку персонала. Наталья Коваленко к таким отраслям относит промышленное производство, ИТ и телекоммуникации, розничную торговлю, медицину и фармацию, строительство, автопром.

«В связи с восстановлением и развитием на Дальнем Востоке крупных производственных проектов наиболее востребованными становятся квалифицированные рабочие, т.н. «синие воротнички» - токари, сварщики, фрезеровщики, операторы ЧПУ и др. Региональные ресурсы, к сожалению, не могут закрыть собственные потребности. Для реализации более-менее крупного проекта приходится привлекать рабочих из других регионов, разрабатывать специальные схемы - например, работа вахтовым методом. Традиционно востребованными остаются специалисты по продажам всех уровней - от продавцов до директоров по продажам», - говорит эксперт.

Галина Попова отмечает, что в этом году наиболее востребованы были продажники, финансисты, ИТ-специалисты, логисты. Спрос на строителей в 2013 году был волнообразным: в начале года он несколько снизился, но во второй половине года вернулся на прежний уровень. Увеличилась в этом году и активность банков - конкуренция в этой сфере стала выше, активнее стал развиваться ритейл, и как следствие - рост спроса на специалистов этого направления.

«В этом году мы довольно часто сталкивались с дефицитом специалистов со знанием иностранного языка, - говорит Галина Попова. - Все чаще требуются узкие специалисты, знающие язык, а на рынке труда их не очень много».

Елена Рауд в тройке лидеров по спросу называет продажников, ИТ-специалистов, закупщиков. К концу года увеличился спрос на управленцев со знанием отрасли и опытом руководства в кризисных ситуациях.

Ксения Нестеренко существенных изменений в тройке лидеров востребованных профессиональных отраслей на Дальнем Востоке за последний год не отмечает. «Как и в начале года, на сегодняшний день в топ-3 входят сфера продаж, логистика и транспорт, а также банковский сектор. По-прежнему востребованными остаются специалисты по информационным технологиям. Важной тенденцией 2013 года стало значительное увеличение числа вакансий для рабочего персонала. Эта профессиональная область сегодня входит в топ-5 самых востребованных, опережая по количеству вакансий сферу высшего менеджмента в три раза», - говорит она.

Зарплаты остановились

Несмотря на то что рынок труда продолжает оставаться дефицитным, роста заработных плат в уходящем году отмечено не было.

«Зарплатные предложения в течение всего года оставались примерно на одном и том же уровне, - говорит Ксения Нестеренко. - В зависимости от региона, средняя предлагаемая заработная плата на Дальнем Востоке составляет от 32 000 до 40 000 рублей. Самые высокие зарплаты среди регионов Дальнего Востока предлагают на Сахалине и в Якутии, а наиболее низкие - в Амурской области. Самыми «дорогими» вакансиями в 2013 году стали предложения для топ-менеджеров в сфере добычи сырья на Сахалине - от 400 000 рублей, а также для руководителей производства и розничных сетей во Владивостоке и Хабаровске - от 330 000 рублей».

Наталья Коваленко также говорит о том, что рост зарплат коррелировал с инфляцией или незначительно опережал ее и составил по итогам года 8-10%. «Однако по ряду позиций ежегодно происходит более значительное повышение. Например, мы наблюдаем повышение заработных плат программистов на 15-20% на протяжении последних нескольких лет», - говорит она.

Еще одна из ярких тенденций уходящего года - это повышение кол-ва контрпредложений. Согласно исследованию АНКОРа, по сравнению с прошлым годом кол-во контрпредложений возросло на 30%. Рекрутеры связывают это с тем, что все большее количество работодателей сталкиваются с проблемой привлечения персонала и стараются удержать собственных сотрудников. Расходы, связанные с повышением заработной платы, в данном случае все равно оказываются меньше, чем расходы на поиск, привлечение и обучение нового специалиста.

Эту же тенденцию отмечает и Елена Рауд. По мнению эксперта, рост заработных плат был отмечен только в случаях желания сотрудника перейти в другую компанию. «Данная тенденция подталкивает персонал к шантажу работодателей своим желанием уйти, - говорит она. - Предлагаю, в случае сообщения сотрудника о поступлении другого предложения, выяснять (можно через кадровое агентство), предполагает ли новая должность более широкий функционал и на самом ли деле оплата труда на новой должности выше существующей. Тогда службам HR будет легче вести работу по удержанию сотрудника и появится возможность к развитию его результатов».

Эйчары в поиске мотиваторов

Отсутствие возможности у компаний мотивировать персонал материально, при помощи роста заработных плат, поставило службы персонала перед необходимостью искать новые методы удержания и развития персонала. По мнению Галины Поповой, это стало основной тенденцией 2013 года.

Вместе с тем, как отмечает Ксения Нестеренко, в течение всего года в HR-сообществе Дальнего Востока и всей России активно обсуждали тему привлечения и мотивации специалистов из так называемого «поколения Y» - людей, родившихся в 80-90-е. В настоящее время именно они составляют основную массу трудоспособного населения, и HR-специалистам необходимо находить новые способы управления персоналом, состоящим из людей «поколения Y». «На Дальнем Востоке рекрутеры и менеджеры по персоналу стали больше внимания уделять инструментам для создания и поддержания HR-бренда и чаще пользоваться достижениями техники. Например, для подбора используются социальные сети, для привлечения редких талантливых специалистов – тизерные баннеры в Интернете, для проведения интервью - скайп и другие подобные инструменты», - говорит она.

Елена Рауд к главным трендам в HR-сфере относит систематизацию деятельности компаний в области обучения персонала. «От хаотичного обучения все больше будет происходить переход к осмысленному обучению. На этот тренд указывает и спрос на специалистов по обучению и руководителей корпоративных учебных центров. Если говорить о поиске специалистов, то рекрутинговые агентства все больше будут переходить на технологию эксклюзивного поиска персонала. Этот тренд обусловлен увеличивающейся сложностью заказов. При этом роль HR-директоров в компаниях будет расти - уже сейчас службы персонала растут, становятся более многочисленными с более широкими полномочиями. Вместе с тем наблюдаемая в экономике рецессия заставляет собственников бизнеса повышать уровень требований к исполнительным, генеральным директорам, директорам по развитию и маркетингу, что, скорее всего, повлечет серию замен».

На новый уровень

Из основных тенденций 2013 года вытекают и прогнозы развития в году наступающем. Весь 2014 год компании, по мнению рекрутеров, будут искать точки роста эффективности, и основные решения будут лежать в области управления персоналом.

«Год будет не менее тяжелый, чем текущий. Выручит нас всех только рост производительности труда персонала, удерживание заработных плат и политика непрерывных улучшений на каждом рабочем месте. Выиграют те компании, кто уже прошел этап наведения элементарного порядка и выстроил систему управления персоналом», - считает Елена Рауд.

Наталья Коваленко говорит о том, что конкуренция за таланты перейдет на новый уровень: если раньше между собой конкурировали компании, то сейчас за трудовые ресурсы начинают конкурировать регионы. «В 2013 году ярко проявилось, а в 2014-ом будет усиливаться стремление компаний мотивировать сотрудников не повышением фиксированной части вознаграждения, а привлекательной переменной (бонусной) частью, которая напрямую связана с результатами работы сотрудника и производительностью труда в компании в целом, - прогнозирует она. - Более глубоко в регион будут внедряться специализированные профессиональные сети, например LinkedIn, который сильно распространен в центральной части России, но пока практически не используется в нашем регионе. Мы ожидаем появления в регионах спроса на SMM (social media marketing) специалистов. Все больше аспектов нашей жизни перемещается из реального в виртуальное пространство. Поэтому работа по продвижению и развитию бренда в социальных сетях будет все более востребована».

Опрос работодателей, проведенный компанией HeadHunter на Дальнем Востоке, показал, что увеличение штата в 2014 году запланировали 49% компаний, в то время как уменьшить численность персонала планируют всего 10% организаций. Индексация зарплат хотя бы для отдельных сотрудников в будущем году намечена в 59% компаний. «По данным многих экспертов, численность трудовых ресурсов в ближайшие годы будет снижаться. В первую очередь придется работать на повышение эффективности работы персонала, - говорит Ксения Нестеренко. - В условиях ограниченных бюджетов все большее значение будут иметь способы нематериальной мотивации. Рекрутеры понимают, что путь переманивания специалистов более высокими зарплатами не будет эффективен, поскольку поднимать зарплаты до бесконечности нет никакой возможности».

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.