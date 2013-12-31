В Арсеньеве прошел форум "Бизнес и Власть: экономическое партнерство"

Участниками этого мероприятия стали представители администрации Приморского края и Арсеньевского городского округа, бизнес-сообщества, ведущих городских предприятий, учебных заведений.

Митрополит Арсеньевский и Дальнегорский Гурий, приветствуя участников форума, подчеркнул важность взаимодействия муниципальной власти и предпринимательского сообщества для благополучия города и его жителей. Глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН в своем выступлении определил задачи общегородского форума «Бизнес и власть»: совместно обсудить направления развития городского округа и инвестиционные проекты, реализация которых возможна на территории города, и разработать пути повышения инвестиционной привлекательности Арсеньева.

Как отметил Александр Алексеевич, эффективность развития города во многом зависит от согласованности действий власти и бизнеса, от общего подхода к решению проблем.

- Поэтому я рассматриваю форум как площадку, где мы сможем обсуждать различные вопросы взаимодействия бизнеса и власти, вопросы развития города, в котором вы не только ведете свой бизнес, но и, главное, живете сами и воспитываете своих детей, - сказал глава города, обращаясь к предпринимателям.

Сегодня на всех уровнях власти создаются условия для повышения заинтересованности инвесторов в реализации инвестиционных проектов. В Арсеньеве в рамках государственно-частного партнерства планируется реализация проекта по реконструкции кинотеатра. На слайдовой презентации были представлены и другие проекты, которые в ближайшем будущем планируется реализовать в городе: это строительство ледового дворца, реконструкция центральной площади, создание Дальневосточного музея авиации. Эти и другие проекты могут быть реализованы с помощью инвесторов. Как подчеркнул А. Дронин, развитие городской экономики, рост доходов бюджета, повышение уровня жизни населения, создание комфортных условий проживания арсеньевцев – многие из этих задач вообще не могут быть решены без активного участия бизнеса.

В рамках дискуссионной панели эксперты высказались по различным вопросам взаимодействия бизнеса и власти. Заместитель директора департамента экономики Приморского края Юрий СЯСИН в своем выступлении подчеркнул, что развитие территорий сегодня должно идти в тесном диалоге власти и бизнеса – такую задачу обозначил президент России в своем Послании Федеральному Собранию. Как рассказал Юрий Анатольевич, в крае успешно реализуются различные инвестиционные проекты. Так, инвестиционные площадки создаются в Надеждинском и Михайловском районах. Докладчик предложил городу утвердить комплекс мер, направленных на привлечение инвестиций, создать инвестиционную карту Арсеньева. При формировании карты важно провести инвентаризацию муниципальных ресурсов, доступных инвесторам, - имущества и земельных участков.

Заведующий лабораторией Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР ДВФУ Николай МАТВИЕНКО, остановившись в своем выступлении на экономическом развитии региона, проанализировал инвестиционные ресурсы Приморского края. Как заметил Николай Николаевич, местной власти, планируя и выстраивая свои взаимоотношения с бизнесом, необходимо помнить: «Нет человека – нет бизнеса». Иначе говоря, кабинетное планирование никогда не будет иметь успешного продолжения, пока не будет на территории людей, связавших свою жизнь с бизнесом и готовых реализовывать свои проекты. При этом власть на местах должна осознавать прямую связь успешности проектов социальных с эффективностью бизнес-проектов. Именно поэтому важно выстраивать грамотный диалог бизнеса и власти.

- Форум – это отправная точка, с которой должен начаться этот диалог, - продолжил идею, прозвучавшую в выступлении предыдущего эксперта, председатель общественной организации «Совет предпринимателей города Арсеньева» Алексей КАРАСЕВ. Он высказал несколько предложений в адрес администрации. Среди них – публично обсуждать все инвестиционные проекты, реализуемые на территории города. Кроме того, предложил всем предпринимателям и руководителям предприятий городского округа активнее взаимодействовать с советом предпринимателей города.

Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, рассказала об основных направлениях своей работы. Создание института уполномоченных, отметила Марина Анатольевна, - это еще одна мера по улучшению инвестиционного климата территорий. За год работы в ее адрес пришли более двухсот жалоб от представителей малого и среднего бизнеса Приморья. При этом примерно треть обращений составляют жалобы на органы местного самоуправления, суть которых – формальный подход к решению проблем предпринимателей. Это значит, что органы местного самоуправления должны учиться выстраивать диалог с предпринимателями, не препятствуя, а помогая им в работе.

М. Шемилина также поддержала предложение Юрия МИНКИНА о создании в Арсеньеве общественного экспертного совета, что позволило бы представителям бизнеса напрямую участвовать в решении вопросов реализации инвестпроектов на территории городского округа, в оценке нормативных правовых актов, связанных с развитием предпринимательства на территории городского округа.

По итогам форума «Бизнес и власть: экономическое партнерство» было подписано соглашение между администрацией Арсеньевского городского округа и общественной организацией «Совет предпринимателей г. Арсеньева» о взаимном сотрудничестве.

Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог", Владивосток.