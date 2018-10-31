Подкормят процентами

Дальний Восток получит больше финансирования в рамках госпрограмм

Не менее 5,5 процентов расходов инвестиционного характера государственных программ должен получать Дальний Восток. Соответствующее поручение по итогам заседания Госсовета дал Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.

До 15 октября 2019 года правительству РФ поручено при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и при уточнении государственных программ Российской Федерации обеспечить доведение до уровня не менее 5,5 процентов расходов инвестиционного характера государственных программ Российской Федерации, направляемых на реализацию мероприятий в дальневосточных регионах.

Эффект придется подождать

Такое финансирование Дальний Восток может получить при условии подтверждения отраслевыми федеральными органами исполнительной власти целесообразности создания объектов с учётом их планируемой загрузки, наличия проектно-сметной документации по объектам региональной и муниципальной собственности. Также дальневосточные регионы должны будут обеспечить финансирование содержания новых объектов региональной и муниципальной собственности.

По словам заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА, решение довести до не менее 5,5 процентов расходы инвестиционного характера государственных программ является для Дальнего Востока фундаментальным. «Это решение не приведет к мгновенному изменению ситуации. Вначале будут накапливаться инвестиции, пойдет рост финансирования по целому ряду программ в два и более раза. Это расходы инвестиционного характера. Это значит, что будут строиться новые больницы, детские сады, школы, но по мере того, как они будут строиться, будет возрастать и финансирование для того, чтобы они работали. Дальний Восток получил достаточно мощный импульс развития. Он будет системным и рассчитанным на долгое время», - подчеркнул вице-премьер.

Как в свою очередь прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр КОЗЛОВ, «Президентом Российской Федерации поставлена задача по достижению к 2025 году показателей социального развития регионов Дальнего Востока до уровня выше средних значений по стране». «Для этого в государственных программах предусмотрено обязательное формирование «дальневосточных разделов». Мы много раз говорили о том, что достижение среднероссийских показателей на Дальнем Востоке невозможно без гарантированного финансирования разделов по опережающему развитию Дальнего Востока на среднесрочную и долгосрочную перспективы», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Плодитесь и размножайтесь хоть как-нибудь

Повысить выплаты за рождение детей и понизить ипотечную ставку для дальневосточных регионов поручил Президент России Владимир Путин правительству РФ по итогам заседания Госсовета.

До 30 декабря текущего года правительство РФ должно принять дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке. Речь идет о повышении размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделении средств семьям при рождении второго ребенка, осуществлении выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах. Средства дальневосточным регионам будут выделены из федерального бюджета. Также правительство РФ должно обеспечить снижение ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми.

«Главная ценность Дальнего Востока – люди, сами дальневосточники. Увеличение численности населения является стратегической задачей. Если не будет людей, то не будет никакого опережающего развития региона. Для этого сейчас в точках роста создается социальная инфраструктура, на это направлена поддержка материнства и детства», – отметил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство РФ, полпредство ДФО и Минвостокразвития России будут и дальше прорабатывать новые меры для стабилизации численности населения. «Мы будем предлагать еще новые и новые решения и добиваться того, чтобы Дальний Восток развивался, становился перспективным для бизнеса и комфортным для жизни. Для того, чтобы люди хотели жить на Дальнем Востоке, у них должны быть хорошие условия для жизни. Они должны иметь хорошие условия для медицинского обслуживания, для того, чтобы учить детей, водить их в детские сады, для занятия спортом, получить возможность культурного отдыха», – подчеркнул он.

Сахалин поставили в пример

Ранее Юрий Трутнев отмечал положительный опыт Сахалинской области, где был зафиксирован приток населения. Он отмечал, что в регионе были внедрены эффективные меры поддержки при рождении ребенка и приобретении жилья, поясняя, что данные меры могут быть распространены на весь Дальний Восток.

«Суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке незначительно, но выше, чем в среднем по стране (у Дальнего Востока - 1,73, по России – 1,62). Но статистика показывает, что он сейчас снижается во всех дальневосточных регионах. Положительный опыт Сахалинской области показывает, что меры по стимулированию рождаемости необходимы. Но главное – не останавливаться, повышать качество жизни, чтобы Дальний Восток стал тем местом, где хочется жить, рожать детей, учиться и работать», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 10 сентября 2018 года во Владивостоке.

На фото: Федеральные власти думают над тем, как остановить стремительное опустошение Дальнего Востока, однако эти меры не касаются исправления ситуации с крайне низкими зарплатами и высокими ценами, а значит, отток будет продолжаться.

Фото из архива

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.