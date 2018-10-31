Приморью апгрейдили стратегию

Приморский край, наконец, получил новую стратегию своего развития на двенадцать ближайших лет

В начале октября депутаты Законодательного собрания Приморского края обсудили проект Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, подготовленный Высшей школой экономики. Предыдущая стратегия была написана еще в 2008 году, и за прошедшие десять лет ситуация в крае существенно изменилась, равно как и формальные требования к подготовке стратегий - сегодня эта процедура педантично регулируется специальным законом (172-ФЗ).

Задание на новую стратегию было сформулировано под руководством Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, выполнялось при Андрее ТАРАСЕНКО, а воплощать получившийся документ в жизнь придется новому главе региона. Надо отметить, что разработка выполнялась в отсутствие документа «верхнего уровня» - программы развития Дальнего Востока, которую Минвостокразвития еще только готовит, согласно поручению президента России на ВЭФ-2018.

Приоритеты и сценарии

Цель Стратегии – «создание благоприятных условий для жизни, работы, учебы и предпринимательства в Приморском крае, обеспечивающих устойчивую миграционную привлекательность края для населения России». Качество жизни в крае будет сопоставимо с лидирующими российскими регионами, а возможности для самореализации - значительно выше. Планируется прекращение оттока населения, которому обеспечат работу, жильё, социальные и бытовые услуги современного качества, а также мобильность «не ниже среднероссийского уровня». Для обеспечения экономического роста предполагается в 3 раза повысить объемы производства в транспорте, агропроме, горно-металлургической, лесной и рыбной отраслях, и в 7 раз – в машиностроении.

В качестве целевого выбран оптимистический сценарий «созидательного роста», предполагающий рост федеральных трансфертов, приток инвестиций и кадров из АТР, что позволит развивать в крае обрабатывающие, в том числе сборочные производства, транспорт и логистику, туризм, образование, здравоохранение, научные исследования и прикладные разработки. ВРП края должен увеличиться с 849,4 млрд рублей в 2018 году до 2 трлн 616,4 млрд рублей в 2030-м; объем инвестиций в основной капитал – с 140,1 млрд рублей до 591,6 млрд рублей; доходы консолидированного бюджета – с 153,8 млрд рублей до 476,2 млрд рублей; индекс производительности труда – со 102,6% до 105,4%. Численность населения увеличится на 5,9%, доходы населения будут расти в среднем на 2,9% в год на первом этапе сценария и на 6% - на третьем. Реальная средняя зарплата за 2018-2030 гг. вырастет на 174,5%.

Приоритеты экономической политики хорошо видны в планируемых цифрах объемов финансирования инвестпроектов. С большим отрывом лидирует нефтегаз, в нем всего два проекта, но больших – ВНХК и НЗМУ. Наибольшее число проектов общей стоимостью более 630 млрд рублей обнаруживается в сфере транспорта и логистики. На почетном третьем месте агропром с 183 млрд инвестиций (крупнейшие проекты - свинокомплексы «Русагро» и «Приморского бекона»), сюда же отнесён логистический проект зернового терминала в Зарубино. Машиностроение фактически представлено только «Звездой» (145 млрд). Туризм – 147 млрд, из них 114,5 млрд дает ИРЦ «Приморье», еще 28 млрд весят недостроенные «Хаятты». Далее идет мегапроект создания на о. Русский «дальневосточного города здоровья, науки и инноваций» с инвестициями в 141 млрд.

Добыча и переработка морепродуктов представлена значительно скромнее: 63 млрд рублей, из которых 38 млрд приходится на неизвестный широкой публике проект «Технопарк антарктического криля».

Что предлагается

Пройдемся быстрым шагом по некоторым отраслевым направлениям Стратегии.

Транспорт и логистика. В этой ключевой сфере предполагается увеличение объемов транзитного грузопотока через регион, развитие транспортно-логистических услуг, модернизация дорожной сети. Основная задача - формирование транспортного коридора для транзитных грузов, идущих из Китая, Монголии в страны АТР и в обратном направлении. Основные инвестпроекты: «Большой порт Зарубино», ВКАД, а/д Владивосток - Находка - порт Восточный, а/д Уссурийск - Пограничный – госграница, порт «Вера», «Новый угольный терминал» в Партизанском районе, угольный терминал в б. Суходол, МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», перегрузочные комплексы в Славянке, Перевозной и Восточном, нефтеперегрузочный комплекс в б. Елизарова. Упомянуты также давние мечты приморцев: железная дорога Новочугуевка – Ольга – Рудная Пристань и а/д от Бикина до Сергеевки, но стоимость их строительства не приводится.

Машиностроение. Отрасль должна расти за счет кластера судостроения, формируемого вокруг комплекса «Звезда», куда должны войти локализованные сборочные производства и технопарки. Кроме того, должен быть создан инновационный кластер по подводной робототехнике и морскому приборостроению. К 2020 году объемы вырастут до 180 млрд рублей, к 2025 году - до 370 млрд рублей, к 2030 году – до 700 млрд. Кроме «Звезды», в стратегии упомянуты проект развития судоремонта на Славянском СРЗ, завод по производству винто-рулевых колонок «Сапфир» и композитное кораблестроение.

Добыча и переработка морепродуктов. Включает такие задачи, как расширение вылова рыбы и морепродуктов за счет не добываемых сегодня видов рыб, глубоководного промысла и промысла в мировом океане; развитие аквакультуры; развитие переработки и сбыта. Ключевой проблемой отрасли назван устаревший промысловый флот. При этом, на первом этапе основные усилия сосредоточены на строительстве инфраструктуры: портов, железной дороги, рыбной биржи и рыбного рынка. Объем продукции увеличится до 83 млрд рублей. На втором этапе упор будет сделан на переработку морепродуктов, судоремонт и судостроение, объем производства составит 130 млрд рублей. Наконец, на третьем этапе отрасль выйдет в мировой океан и на глобальный рынок, производство вырастет до 213 млрд рублей в год.

Лесная промышленность достигнет к 2030 году объемов производства в 60 млрд рублей за счет углубления переработки и повышения добавленной стоимости продукции (сегодня кругляк составляет более 60% экспорта древесины, идущей, в основном, в Китай). Проектов по переработке указано немного, среди них завод по производству пиломатериалов в Славянке, комплексы по лесопереработке в п. Светлогорье и п. Ольга.

Горно-металлургическая промышленность. В этой почтенной отрасли планируется освоение новых месторождений полезных ископаемых, с повышенным вниманием к экологичности производства и рекультивации земель. Рост отгрузки продукции к 2030 г. – до 66 млрд рублей. Основной проект в этой области - разработка Адамсовского угольного месторождения в Надеждинском районе, в которое китайский инвестор (компания «Хуафэн» из провинции Цзилин) готов вложить 18 млрд рублей.

Цель агропромышленного комплекса - производство высокомаржинальной аграрной продукции и завоевание позиций на рынках стран АТР. Для расширения производства стратегия предписывает развивать органическое земледелие, вводить в оборот неиспользуемые земли, применять новые технологии, создавать производственные кооперативы, а для сбыта продукции в АТР - развивать торговую и логистическую инфраструктуру, и, главное, снять барьеры, препятствующие выходу продукции на азиатские рынки. Отдельно ставится задача повышения квалификации работников. На третьем этапе наиболее конкурентоспособные местные производители трансформируются в «отраслевых чемпионов» национального уровня; приморские продуктовые бренды выйдут на национальный уровень, отрасль перейдёт на цифровые технологии и т.д.

В блоке «Наука и инновации» две цели: сориентировать науку на производство инноваций для промышленности, увеличить затраты на R&D, и развить сектор инновационно активных предприятий. Главными реципиентами инноваций должны стать судостроение, нефтегазовая индустрия и агропром. В качестве генератора инноваций выступает инновационный кластер на базе ДВФУ. Кроме того, на Русском будет выстроен «дальневосточный город науки, здоровья и инноваций», куда войдут конгресс-выставочный центр, гостиницы, лечебный центр (включая давно анонсированный центр ядерной медицины), спортивные сооружения, деловой центр, жилье и туристические объекты. К 2030 году доля использующих инновации промышленных организаций увеличится до 20,6%.

Теперь попробуем со всем этим взлететь

Формат газетной статьи не позволяет охватить все важные разделы документа, но из приведенного обзора мы можем сделать несколько предварительных выводов (перечень неполон, и, разумеется, требует отдельного обсуждения).

1. Основная ценность Стратегии состоит в довольно полном на текущий момент описании ситуации края и основных экономических трендов, главным образом, задаваемых извне - усилиями государства, госкорпораций, крупных российских компаний и различных китайских стейкхолдеров. Очевидно, что Приморье рассматривается ими, в первую очередь, как транспортно-транзитная территория, во вторую – как зона «новой индустриализации» в ограниченном числе направлений (переработка углеводородов, судостроение). Это также потенциальная житница северо-восточного Китая, производящая для него мясо и молоко. О. Русский – площадка реализации целой серии федеральных мегапроектов в сфере науки и образования. Однако, оптимистический сценарий «созидательного роста» нереализуем в виде «продолженного настоящего» - простого продления трендов, и требует от края отдельных усилий.

2. Чтобы стратегия могла использоваться как практический инструмент, предложенные меры по изменению ситуации и «дорожную карту» мероприятий нужно обсуждать и дорабатывать, при необходимости изменяя их в зависимости от получаемых результатов. В этой связи было бы полезно создать нормативный механизм «обратной связи» и корректировки Стратегии по мере её выполнения.

3. Социальная сфера – одновременно зона риска и возможностей, которую стратегия предлагает воспринимать не как статью бюджетных затрат, а как сложный механизм управления человеческим капиталом.

4. КПД использования в интересах края реализуемых мегапроектов может и должен быть увеличен, для чего нужна четко сформулированная позиция краевой администрации и бизнеса по основным направлениям, в которые могут быть включены местные предприниматели. Указания на это в Стратегии есть: рекомендуется, в частности, разработать стратегию инновационного развития края, краевую программу развития промышленности, запустить краевую программу деревянного домостроения и другие. Кроме того, необходимо выстраивание коммуникации края с ДВФУ, как в части подготовки кадров, так и по включению в процесс формирования инновационного кластера (совместно с ДВО РАН).

КСТАТИ

Еще одно «чувствительное» направление - образование. В этом направлении предлагается развивать инфраструктуру раннего (до 3 лет) и дошкольного образования (3-7 лет), особенно в сельских районах; поддерживать обучение детей в семьях с низким социально-экономическим статусом и семьях мигрантов; ввести целевое обучение мотивированных учеников.

Для формирования кадрового резерва экономики Приморья будут созданы укрупненные образовательные комплексы; в школах и учреждениях СПО запустят программы профессиональных проб; дополнительное образование работников будет софинансироваться работодателем - к 2030 году переобучение должны проходить 25 тыс. человек в год.

На фото: Приморье должно двигаться вперед хотя бы с божьей помощью…

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Лев КОЛОМЫЦ, специально для «Золотого Рога».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.