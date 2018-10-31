В Преображении высадился сахалинский десант

Островной олигарх занял кресло директора Преображенской базы тралового флота

Смена собственников ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Приморского края, подошла к логическому завершению – акционеры компании на внеочередном собрании 23 октября сформировали новый состав совета директоров и приняли решение о реорганизации бизнеса. «В ходе собрания состоялся конструктивный диалог о перспективах развития предприятия», - кратко отчиталась пресс-служба ПБТФ.

Главным сюрпризом на корпоративном поле стало избрание в совет директоров приморской компании бывшего члена Совета Федерации от Сахалинской области и основного владельца холдинга «Гидрострой» Александра ВЕРХОВСКОГО, до этого предпочитавшего не «светиться» в бизнес-структурах напрямую. Председателем нового совета избран гендиректор АО «Гидрострой» Юрий СВЕТЛИКОВ.

Новый состав совета директоров ПБТФ был сформирован на внеочередном собрании акционеров 23 октября. По факту, все места в нем распределены за новыми лицами. «За бортом» совета, как и прогнозировала Деловая газета «Золотой Рог», остались представители бывших владельцев - директор ООО «Дальрифер» Сергей САКСИН, Никита КОЖЕМЯКО, Ирина ГЕРАСИМЕНКО, Ольга КРАВЧЕНКО, ее дочь Екатерина КРАВЧЕНКО (студентка московской юридической академии), бывший гендиректор ПБТФ Сергей ЕРЕМЕЕВ и финансовый директор ПБТФ Наталья СОЛОМКО (все входили в предыдущий состав совета директоров ПБТФ).

Среди сменщиков – новый гендиректор ПБТФ Анатолий ФУКСМАН и гендиректор ЗАО «Остров Сахалин» Василий ВЕЛЬМЕСКИН.

Досье "Золотого Рога": «Преображенская база тралового флота» является одним из крупнейших предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока. Компания в современном ее виде существует с 1992 года, являясь правопреемником бывшего госпредприятия, начало которому было положено еще в 1930 году. В настоящее время предприятие представляет собой крупную многопрофильную структуру, в которой взаимодействуют добывающее, перерабатывающее производства и вспомогательные береговые подразделения. Флот компании насчитывает пять больших автономных морозильных траулеров, флотилию добывающих судов среднего класса, вспомогательный и транспортный флот. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Среди компаний Дальнего Востока доля ПБТФ в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%.

По факту, приобретение ПБТФ позволит «Гидрострою» занять второе место по объему вылова биоресурсов в России после лидера отрасли - группы компаний «Норебо» Виталия ОРЛОВА. По итогам 2017 года объем вылова ГК «Норебо» составил 592 тыс. тонн, группы «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) – 326 тыс. тонн, ПАО «Океанрыбфлот» (Южно-Сахалинск) – 262 тыс. тонн, ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Приморский край) – 169 тыс. тонн, ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» - 114 тыс. тонн.

5 июля стало известно, что ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск) приобрело 96,38% акций ПАО «ПБТФ». Продавцами акций в том числе выступили Ирина Герасименко, доля которой сократилась с 28,0529% до 0%, гендиректор ООО «Торговый дом «Фили» Ольга Кравченко, доля которой снизилась с 27,4209% до 0%, сын главы Приморья Олега КОЖЕМЯКО Никита Кожемяко (ранее занимал должность заместителя гендиректора ПБТФ), доля которого сократилась с 11,1014% до 0%. Доля ООО «Вымпел» в компании снизилась с 13,7013% до 0,4773%. Основными владельцами «Вымпела» являются все те же Ирина Герасименко и Ольга Кравченко, владеющие, соответственно, по 55% и 25% долей ООО.

Новые собственники ПБТФ начали переформатирование бизнеса с реорганизации ПАО в форме присоединения к нему АО «Преображенский рыбокомбинат» и о выделении из него ООО «Залив». ООО «Залив», как и ПБТФ, будет зарегистрировано в пос. Преображение Лазовского района Приморского края. Уставный капитал выделяемого общества будет сформирован за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «ПБТФ» путем передачи ООО «Залив» денежных средств в размере 1 млн рублей в соответствии с передаточным актом. 100% доли в уставном капитале выделяемого общества будут принадлежать ПАО «ПБТФ». Директором ООО утвержден Андрей КАРЕПОВ.

Вопросы остались

Cтоит отметить, что информация о возможной продаже ПБТФ просочилась в прессу еще в 2016 году. Тогда утверждалось, что Аркадий и Борис РОТЕНБЕРГИ планировали профинансировать сделку «Гидростроя» по покупке ПБТФ. При этом «Гидрострой» выступал бы управляющим, а фактическими владельцами ПБТФ стали бы братья Ротенберги. Однако сделка в тот раз не состоялась. Еще одним возможным приобретателем ПБТФ называли Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК) Глеба ФРАНКА. Действует ли сейчас «Гидрострой» в интересах влиятельных персон с запада России – тот еще вопрос. Все дело в том, что «Остров Сахалин» по большому счету - та же управляющая компания (основная специализация ЗАО – «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков»).

В этом году ООО «Дальнее», созданное топ-менеджерами из команды Романа АБРАМОВИЧА Ефимом МАЛКИНЫМ и Ириной ПАНЧЕНКО, стало владельцем сначала 25%, а затем и 50% капитала ООО «Поронай». Эта сахалинская компания, которой принадлежит квота на вылов 60 тыс. тонн минтая и сельди, ранее полностью контролировалась структурами, близкими к г-ну Верховскому. В настоящее время еще 50% «Пороная» остаются за ЗАО «Остров Сахалин». Также в «портфеле» «Острова Сахалин» находится 10,5% капитала ПК ООО «Сахалинрыбаксоюз».

Who is Who

Александр Верховский создал «Гидрострой» в начале 90-х, затем последовательно стал депутатом сахалинского парламента и сенатором и от Сахалинской области. Но от бизнеса, по большому счету, никогда не отходил.

«Уникальный рыбохозяйственный холдинг, не имеющий аналогов в России. Крупнейший на Курильских островах строительный подрядчик. Значимый аргумент в российско-японском споре за «северные территории». Путь холдинга «Гидрострой» - 27 лет развития и совершенствования», - говорится в заставке на сайте группы компаний «Гидрострой».

Досье "Золотого Рога": Базовая компания группы «Гидрострой» - зарегистрированное в г.Курильске Сахалинской области АО «Гидрострой» (ранее – ЗАО). Уставный капитал компании на данный момент – 2,1 млрд рублей. Выручка за 2017 год - 4 млрд 333,741 млн рублей, чистая прибыль – 427,472 млн рублей. АО «Гидрострой» владеет пакетом акций ООО Банк «Итуруп» (Южно-Сахалинск), совет директоров которого возглавляет Юрий Светликов. Также «Гидрострою» принадлежит 42,2% капитала АО «Пирс-Крабозаводское» (Южно-Сахалинск).

В 1991 году силами «Гидростроя» был построен первый на Курильских островах цех по производству замороженной рыбы. В 1995 году в пос. Рейдово (о. Итуруп) построен рыбоперерабатывающий завод. В 1999 году построены рыбоперерабатывающие комплексы в пос. Китовом (о.Итуруп) и пос. Крабозаводск (о.Шикотан). В 2004 году силами «Гидростроя» построен первый на Курильских островах глубоководный причал, способный принимать суда водоизмещением до 3,5 тыс. тонн. В 2006 году введен в строй рыбоперерабатывающий комплекс в бухте Оля (о.Итуруп) мощностью 400 тонн рыбы-сырца в сутки. В 2007 году в состав холдинга вливается группа компаний «Пиленга» с собственным океаническим флотом. К традиционному для «Гидростроя» прибрежному рыболовству добавляется океанический промысел. В 2009 году введен в строй рыбоперерабатывающий комплекс в пос.Озёрский Сахалинской области общей мощностью 200 тонн готовой продукции в сутки.

В сентябре этого года ООО «Производственное объединение Сахалинрыбаксоюз», через ЗАО «Курильский рыбак», принадлежащее «Гидрострою», выкупило у ОАО «Сахалинское морское пароходство» 100% долей ООО «Санта» (владеет «Санта Ризот отель» возле горы Парковая в Южно-Сахалинске) за 615 млн рублей. Отель «Санта» неоднократно выступал поставщиком услуг по организации представительских визитов властей различного уровня, в том числе зарубежных делегаций.

Г-н Верховский также известен своим большим вкладом в социальную инфраструктуру региона – к примеру, «Гидрострой» вложил порядка 370 млн рублей в строительство одноименного спортивного комплекса в Южно-Сахалинске. Будет ли продолжена подобная практика в Приморье – покажет время.

На фото: Бухта Преображения расположена в 109 милях от Владивостока.

Фото с сайта ПБТФ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.