"Тачки-3" и другие новинки в цифровом качестве порадуют детей во время каникул

Коллекция мультфильмов «Интерактивного ТВ» в сервисе «Видеопрокат» пополнилась лентой «Тачки - 3». Поклонники анимационного фильма смогут посмотреть в цифровом качестве третью часть, используя все преимущества услуги. Благодаря функции «Управление просмотром» сеанс будет максимально комфортен, ведь мультфильм можно поставить на паузу и возобновить просмотр в удобное время.

Кроме того, коллекция классической анимации от легендарной студии Disney доступна пользователям услуги «Интерактивное ТВ». За 250 рублей в месяц подарите своим детям разнообразие ярких мультфильмов в цифровом качестве – «Алладин», «Бэмби», «Король Лев», «Книга Джунглей», «Красавица и Чудовище», «Золушка» и другие с пакетом «Волшебный мир Disney».

Подключить подписку можно в интерфейсе «Видеопрокат» в разделе «Подписки на видео» либо по номеру 8-800-1000-800. Вне зависимости от даты подачи заявки на подключение подписки с лицевого счета будет списана сумма 250 рублей.

Для детей также можно оформить подписку «Детский клуб». Каждый месяц можно смотреть более 50-ти лент в отличном качестве неограниченное количество раз. Каталог мультфильмов и детских фильмов обновляется еженедельно. При подключении сервиса со счета списывается 180 рублей, далее оплата списывается 1-го числа каждого месяца.

На сегодняшний день сервис «Видеопрокат» насчитывает более 2500 фильмов и сериалов. Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогает быстро найти нужную киноленту.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 80 в HD-формате.

Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-800.