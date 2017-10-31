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"Тачки-3" и другие новинки в цифровом качестве порадуют детей во время каникул
Коллекция мультфильмов «Интерактивного ТВ» в сервисе «Видеопрокат» пополнилась лентой «Тачки - 3». Поклонники анимационного фильма смогут посмотреть в цифровом качестве третью часть, используя все преимущества услуги. Благодаря функции «Управление просмотром» сеанс будет максимально комфортен, ведь мультфильм можно поставить на паузу и возобновить просмотр в удобное время.
Кроме того, коллекция классической анимации от легендарной студии Disney доступна пользователям услуги «Интерактивное ТВ». За 250 рублей в месяц подарите своим детям разнообразие ярких мультфильмов в цифровом качестве – «Алладин», «Бэмби», «Король Лев», «Книга Джунглей», «Красавица и Чудовище», «Золушка» и другие с пакетом «Волшебный мир Disney».
Подключить подписку можно в интерфейсе «Видеопрокат» в разделе «Подписки на видео» либо по номеру 8-800-1000-800. Вне зависимости от даты подачи заявки на подключение подписки с лицевого счета будет списана сумма 250 рублей.
Для детей также можно оформить подписку «Детский клуб». Каждый месяц можно смотреть более 50-ти лент в отличном качестве неограниченное количество раз. Каталог мультфильмов и детских фильмов обновляется еженедельно. При подключении сервиса со счета списывается 180 рублей, далее оплата списывается 1-го числа каждого месяца.
На сегодняшний день сервис «Видеопрокат» насчитывает более 2500 фильмов и сериалов. Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогает быстро найти нужную киноленту.
«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 80 в HD-формате.
Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-800.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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