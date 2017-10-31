Монорельс и ВКАД только в мечтах...

Новый Генплан Владивостока показывает, что никакого активного развития приморской столицы не планируется и город продолжит стремительное отставание от зарубежных собратьев АТР

Существующая дорожная сеть Владивостока не справляется с тем потоком транспорта, который на сегодня есть в городе. В этом убеждены специалисты омского проектного института «Град», подготовившие проект внесения изменений в Генеральный план и Правила застройки и землепользования краевой столицы. Тем не менее за основу транспортного каркаса Владивостока на ближайшие 20 лет предлагается взять существующие дороги, серьезно реконструировав их и построив в самых загруженных местах многоуровневые развязки.

- Мы провели анализ транспортной инфраструктуры. Очень много магистралей общегородского значения на самом деле с этой функцией физически не справляются. Поэтому в первую очередь мы предлагаем реконструировать существующие магистрали до их нормативных значений, - рассказала ведущий архитектор ИТП «Град» Анна КРУТЬКОВА в ходе недавних слушаний в Думе Владивостока.

Согласно материалам, представленным «Градом» на суд общественности, реконструкции подлежат практически все основные улицы Владивостока. Кроме того, проектом Генплана предусматриваются многоуровневые транспортные развязки на уже существующих дорогах – в районе пересечения улиц Черемуховая и Калинина, съезда с объездной трассы на ул. Космонавтов, остановок «Луговая» и «Спортивная», поворота на ул. Карскую в районе озер, ТЦ «Славянский» на Шилкинской, в районе фабрики «Заря», а также на въездах в Снеговую Падь со стороны БАМа и ул. Русской и с обеих концов Рудневского моста. Дополнительные выезды планируется создать для таких районов, как Нейбута и Змеинка – первый соединят с районом бухты Тихой, второй – с планируемой развязкой у ТЦ «Зеленый остров».

В более отдаленной перспективе в связи с возведением новых жилых районов будет развиваться и транспортная сеть города. Так, развитие жилой застройки и дорожной сети острова Русского потребует строительства многоуровневых развязок на выезде с моста, а также на участке Университетского проспекта в районе бухты Парис. Несколько развязок запланировано в районе Океанской и поселка Трудовое, где также предполагается интенсивное жилищное строительство.

Нужно сказать, что авторы проекта призывают активнее использовать потенциал внеуличного развития общественного транспорта, в том числе – задействовать имеющиеся железнодорожные ветки. Так, на чуркинской ветке должны появиться две новые пассажирские станции – в районе ул. Тополевой и на оконечности мыса Голдобина. Также предлагается рассмотреть возможность запуска пассажирского электропоезда на полуостров Саперный, строительства линий монорельса и скоростного трамвая, реконструкции существующих и создания новых морских пирсов, более широкого использования троллейбусов и автобусов на электрической тяге.

Интересно, что в части проекта Генплана, посвященной транспортной схеме Владивостока, уделено много внимания перспективам создания Владивостокской кольцевой автодороги. ВКАД, напомним, был «гвоздем» программы Игоря ПУШКАРЕВА на вторых для него мэрских выборах в 2013 году. Однако в качестве первоочередных этот проект не фигурирует. Тем не менее в Генплане планируется «закольцевать» остров Русский, предусмотрев мостовой переходу между островом Елены и Эгершельдом. Далее ВКАД пойдет на север вдоль берега, причем в районе Спортивной гавани дорогу «спрячут» в подводный тоннель, чтобы не разрушать сложившийся вид на море с главной городской набережной. С существующей дорожной сетью Владивостока новая магистраль соединится через развязки в районе Казанского моста, мыса Кунгасный, Первой Речки, Седанки.

В более отдаленной перспективе предусмотрен также переход (мост или тоннель) с Эгершельда на мыс Голдобина, призванный разгрузить район торгового порта. Острова Попова и Рейнеке предлагается «подключить» мостами к дорожной сети острова Русского, причем сократить путь на эти городские территории поможет мост через бухту Новик в ее средней части. В то же время мост на полуостров Песчаный в новом Генплане не предусмотрен – как объяснили проектировщики, подобный объект является ничем иным, как сокращенной дорогой в Китай, и должен быть отражен в схеме территориального планирования Приморского края.

Артем СТРОГИН.