Просто о сложном

Промсвязьбанк предлагает клиентам - участникам ВЭД оптимальные условия сделок с зарубежными партнерами

Внешнеторговая деятельность требует структурированных банковских продуктов, которые должны быть понятными, удобными и недорогими для клиента. Именно этим принципом руководствуется Промсвязьбанк, реагируя на изменения ситуации на финансовых рынках и предлагая продукты, наиболее подходящие для конкретной сделки или вида бизнеса.

В октябре представители ведущих компаний Приморского края, работающих на зарубежных рынках, приняли участие в деловом завтраке на тему «Международный бизнес с Промсвязьбанком. Возможности. Инструменты. Решения». Участники получили информацию, касающуюся международного финансирования, поддержки банком российских экспортеров, а также способов сокращения издержек в операционной деятельности компании. Руководство Владивостокского офиса Промсвязьбанка считает, что постоянный диалог с бизнес-сообществом Приморья необходим для того, чтобы предлагаемые продукты максимально соответствовали реальным потребностям клиентов.

Как подчеркнул начальник управления региональных продаж ПАО «Промсвязьбанк» Алексей ХРОМЕНКОВ, банк имеет более чем 10-летний опыт работы на рынке международного финансирования, а компетенции сотрудников банка в этой сфере находятся на очень высоком уровне. Кроме этого, мы можем предложить индивидуальное решение клиенту и оказать необходимую консультационную помощь.

- Во внешнеэкономической деятельности очень важна грамотная и вовремя проведенная консультация. Ведь сделки в сфере ВЭД намного сложнее, чем внутри страны. В ходе делового завтрака мы напомнили клиентам о существующих и новых продуктах, которые предлагает Промсвязьбанк в сфере международного финансирования, - прокомментировал Алексей Хроменков. – В линейке ПСБ присутствуют как традиционные продукты, направленные на поддержку экспортеров и импортеров, так и продукты, которые не так широко распространены на рынке, в том числе экспортный и импортный факторинг.

Важно, что участниками делового завтрака стали руководители и собственники компаний, которые уже ощутили выгоду от использования продуктов Промсвязьбанка в своей внешнеторговой деятельности, а так же потенциальные клиенты.

- Не секрет, что многие компании, которые работают с иностранными контрагентами, зависят от курса валют и его колебаний. Для нашей компании важно понимать, каким будет курс валюты при расчетах с зарубежным поставщиком, которые запланированы через три-четыре месяца, и иметь возможность зафиксировать этот курс. Мы уже оценили преимущества инструментов по хеджированию валютных рисков, которые предлагает Промсвязьбанк. Специалисты банка подходят к сотрудничеству с нами очень профессионально, - поделился мнением Игорь ЧЕРНОВ, генеральный директор ООО «Босток Дальний Восток», компания импортер продуктов из Новой Зеландии.

Подробнее о преимуществах сотрудничества с Промсвязьбанком для участников ВЭД деловой газете «Золотой Рог» рассказал региональный директор Владивостокского офиса ПАО «Промсвязьбанк» Алексей СОЛОДУШКО.

- Алексей Валерьевич, какие инструменты поддержки банк предлагает экспортерам?

- Во-первых, это предэкспортное финансирование – мы кредитуем компании, чтобы они произвели продукцию, которая затем пойдет на экспорт. Кроме того, ПСБ активно участвует в программах государственной поддержки экспортеров. Удешевление стоимости фондирования для экспортеров – наша принципиальная позиция: мы понимаем, что отправка продукта на экспорт требует не только наличия конкурентного продукта, но и дополнительных компетенций, например знания ситуации на внешнем рынке, который не всегда открыт, знания международного права и т. д.

Кроме того, мы предлагаем страхование рисков экспортеров в части возможных неплатежей от иностранных контрагентов. К услугам наших клиентов – большая линейка продуктов по хеджированию валютных рисков. Мы предлагаем варианты решений на финансовых рынках с учетом денежных потоков и специфики бизнеса, а также осуществляем консультирование по стратегиям хеджирования валютного риска.

- В условиях волатильности валютных курсов актуальным вопросом для участников ВЭД становятся условия конверсии и возможность фиксации курса. Насколько гибко банк подходит к операциям по конвертации валют?

- В зависимости от объема и частоты операций мы устанавливаем определенные льготные тарифы на конвертацию. Для клиентов предусмотрены как фиксированные курсы по небольшим суммам, так и индивидуальные курсы с учетом объемов и специфики компании. Причем мы предлагаем сразу несколько методов работы с индивидуальным курсом. Например, клиент при открытии Московской биржи может напрямую общаться с нашим дилером, а также в реальном времени регулировать, в зависимости от хода торгов, свой индивидуальный курс валюты. Более того, возможности нашего интернет-банка также позволяют в нужный момент зафиксировать свой индивидуальный курс с минимальным спредом одним нажатием кнопки. Для этого необходимо предварительно пообщаться с клиентским менеджером и настроить данный сервис.

Возможности, предоставляемые ПСБ, позволяют клиентам тратить меньше исходной валюты, приобретая валюту платежа, и устанавливать оптимальный для себя курс, который впоследствии будет использоваться при расчетах. То есть, заключая сделку сегодня, экспортер или импортер понимает, по какому курсу пройдет расчет по истечении оговоренного периода времени.

- Благодаря чему банку удается обеспечивать более выгодные условия проведения финансовых операций клиентам - участникам ВЭД?

- В первую очередь, это широкая сеть партнеров Промсвязьбанка за рубежом. Сегодня партнерами банка в сфере международного финансирования являются более 110 международных финансовых институтов и более 20 экспортно-кредитных агентств. Среди иностранных банков-партнеров – крупнейшие кредитные организации США, Еврозоны, азиатских стран. Количество и географический охват банков-партнеров позволяет нашим клиентам оперативно проводить расчеты с партнерами за рубежом, иметь доступ к кредитным лимитам на льготных условиях и в целом снижать стоимость зарубежного фондирования.

Кроме того, ПСБ является безусловным лидером в сфере международного факторинга. Благодаря сотрудничеству с нами у приморских импортеров есть возможность не сразу рассчитаться за поставленный товар с поставщиками из стран АТР, а получить отсрочку. Непосредственный же расчет с поставщиком по факту отгрузки производит организация, входящая в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI), членом которой с 2003 года является и Промсвязьбанк. Реальная стоимость рассрочки для клиента даже с учетом комиссии за гарантию с нашей стороны и хеджирование валютного риска составит примерно 5%.

Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли сосредоточиться на стратегических вопросах развития своего бизнеса, а задачу по снижению издержек компании при работе на внешнем рынке берут на себя специалисты банка, подбирая соответствующие продукты.

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