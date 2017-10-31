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"Легкий" формат Связь-Банка
31 октября открылся новый дополнительный офис Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) в столице Приморского края по Океанскому проспекту, 13А
Особенностями нового офиса Связь-Банка стали комфортное пространство и современный подход в оформлении помещения, а также ряд дополнительных сервисов, позволяющих более качественно и комплексно обслуживать частных розничных клиентов.
По словам управляющего директора по развитию розничного бизнеса Приморского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» (Группы Внешэкономбанка) Ларисы ЗДОРОВЕЦ, для новоселья дополнительного офиса было специально выбрано удобное место с точки зрения деловой активности и геолокации – в самом сердце Владивостока.
Качественный клиентский сервис, внимание к клиенту, оперативность получения услуг, удобство графика работы офиса, а также возможность получить качественное дистанционное обслуживание - это главные приоритеты в работе Связь-Банка. Подобный легкий формат дополнительного офиса Связь-Банка, безусловно, станет востребованным.
Четкое зонирование и понятная навигация банковского зала удобна для всех посетителей.
В новом помещении клиенты Связь-Банка получили возможность воспользоваться широким набором услуг: оформить потребительские и ипотечные кредиты, хранить денежные средства, проводить валютные операции, оформлять пластиковые карты и т.д.
В обновленном офисе банка можно будет оплатить различные розничные услуги через электронное платежное устройство. Кроме того, клиентам доступна услуга получения и зачисление наличных денег по пластиковой карте, для этого необходимо обратиться к сотрудникам банка.
В ближайшее время новый офис Связь-Банка на Океанском проспекте предложит перечень услуг рассчетно-кассового обслуживания, кредитования индивидуальным предпринимателями и другим представителям малого бизнеса, а также подключение к системе «Банк-Клиент».
Одним из главных бизнес-процессов любого банка является кредитная политика. Связь-Банк, следуя за основными тенденциями рынка и изменяющимися потребностями клиентов, предлагает новые программы кредитования. В этом году «Кредит наличными» Связь-Банка вошел в рейтинг самых выгодных. Отличие кредита Связь-Банка от других продуктов в рейтинге – большая максимальная сумма кредита. Среди преимуществ отмечен и небольшой по сравнению с другими кредитами повышающий коэффициент за отсутствие у заемщика личного страхования.
Клиентам будет интересна и новая линейка автокредитов Связь-Банка для розничных клиентов. Для удобства клиентов вместо семи программ автокредитования теперь предлагается три: специальная программа субсидирования со ставкой; партнерская программа с автосалонами для новых и подержанных автомобилей «Надежный партнер» и премиум-класса «Партнер Премиум»; стандартная программа для новых автомобилей «Свой автомобиль Стандарт».
Депозитные продукты Связь-Банка также имеют хороший потенциал. В день открытия нового офиса во Владивостоке все желающие смогли открыть сезонный вклад «Лёгкий» с повышенной процентной ставкой по сравнению с классической линейкой.
Состоятельным клиентам подойдут вклады «Коллекция Классик», «Коллекция Элит», «Коллекция Люкс».
С точки зрения Управляющего Приморским филиалом ПАО АКБ «Связь-Банка» Михаила ОРЛЕНКО, так называемый «легкий формат» офиса банка задаст модный рефрен для банковских отделений, где клиенты смогут быстро и просто приобрести банковские продукты и услуги, получить консультацию.
Новое отделение банка работает с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.
Юрий РОГОВ. Фото автора. Реклама.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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