Колесо махинаций

Туристическая компания из Хабаровска «Колесо путешествий» норовит «укатиться» от кредитора и службы судебных приставов-исполнителей

История совершенно проста и банальна: одна фирма «кинула» другую на полмиллиона рублей. ООО Туристический центр «Афина-Паллада» из Владивостока по агентскому договору доверило хабаровскому ООО Туристическое агентство «Колесо путешествий» (ИНН 2721179340 ОГРН 1102721006640) продажу путевок в детский лагерь «Юность», принадлежащий «Афине-Палладе» на две летние смены 2015 года. Фирма «Колесо путешествий» успешно продала эти путевки для детей сотрудников дальневосточного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» и перевела деньги, но только за одну смену, 435 тысяч рублей, вместо 870 тысяч за обе. Когда в лагерь прибыли дети с путевками на другую смену, Турцентр «Афина-Паллада» принял детей за свой счет, обеспечил им полноценный отдых в лагере в течение всей смены, но, конечно, выставил соответствующие претензии своему недобросовестному агенту, ООО Туристическое агентство «Колесо путешествий», учредителем и руководителем которого является Алла Шайхуллина.

Алла Олеговна признала этот долг и даже обещала его погасить - в рассрочку: 35 тысяч рублей в декабре 2015 года, а остальные траншами по 100 тысяч в месяц, в начале 2016-го. И обманула - ничего не перевела, ни тогда, ни позже, несмотря на поступавшие письма-претензии от «Афины-Паллады». Причем в то самое время пока владивостокская фирма пыталась урегулировать дело миром, госпожа Шайхуллина в Хабаровске произвела смену наименования своей компании с ООО Туристическое агентство «Колесо путешествий» на ООО «Паллада», с прежним ИНН 2721179340 - что зафиксировано в ФНС 06.10.2015 г., то есть в период, когда Шайхуллина тянула время, не оплачивая задолженность, зная о неизбежном судебном разбирательстве с «Афиной-Палладой». А уже во время слушания дела в арбитражном суде хозяйка и директор «Колеса путешествий», превратившегося в «Палладу», обнулила и закрыла счет в банке, а другой банк, где у компании также имелся счет, просто «забыла» уведомить о смене наименования своего юрлица.

Контрагент, Туристический центр «Афина-Паллада» узнал об этом финте Шайхуллиной только когда был вынужден обратиться в арбитражный суд города Хабаровска с иском о взыскании задолженности. Но подача иска к должнику уже под другим наименованием состоялась, дело было рассмотрено и суд вынес однозначное решение: взыскать с ООО «Паллада» (ИНН 2721179340) в пользу ООО Туристический центр «Афина-Паллада» 490 тысяч рублей с мелочью (сумму задолженности с процентами) плюс - госпошлину. Но…

Данное решение суда, вынесенное в мае нынешнего года и вступившее в законную силу, не исполнено поныне. Потому что Алла Шайхуллина, похоже, для того и проводила «ребрендинг» своей компании, чтобы юрлицо-должника оставить без каких-либо активов и под другим наименованием, а самой продолжать бизнес под старым названием-брендом «Колесо путешествий». И для этой цели зарегистрировала компанию-дублера, а точнее - двойника, ООО Туристическое агентство «Колесо путешествий», но с другими реквизитами, ИНН 2721216419 и ОГРН 1152721002653. И это не считая того, что 15.09.2011 года Алла Шайхуллина учреждала еще одну фирму ООО «Туристическое агентство «Колесо путешествий» (ИНН 2721186980 ОГРН 1112721008751). Эти турфирмы по разным адресам продолжают деятельность на рынке туристических услуг Хабаровска, собирая о своей работе красноречивые отзывы в сети Интернет (цитата):

«Сплошной обман и только жажда денег, если вы оплатите тур сразу, с вами Алла уже общаться не будет, вы уже станете не интересны. Обманывает во всем: обещают открыть визы на несколько лет, при этом совершенно непрофессионально оформляют анкеты, обещают двухразовое питание, делают только завтраки. Вас просто пытаются развести, а на вопросы прямо не отвечают, все очень туманно, как слизняк из рук выворачивается. Видимо, владеет методами НЛП. Обязательно напишу про них статью в газету: как мы оформляли тур у Аллы. Будьте бдительны, там работает натуральная мошенница»

(источник: https://www.tursvodka.ru/travel_company/kolesotravel/responses/14402/ )

«…Собеседование проводила владельца … Шайхуллина Алла Олеговна. Нарисовала очень красивую картинку, пообещала продвижение по карьерной лестнице, хорошую зарплату …я очень надеюсь что те, кто когда-либо увидит объявление о приеме на работу в «Колесо...» прочитают мой пост и задумаются…»

…В коллективе жуткая текучка, как в «Макдональдсе». За неполный год, что я отработала, в нашем офисе сменилось 8 менеджеров по туризму. Ужиться с Аллой просто невозможно. Деспотичная, неуравновешенная, истеричная дама, которой ничего не стоит публично наорать на тебя, унизить и морально пригвоздить…»

…Я уволилась по собственному - хотя Алла, увидев мое заявление, угрожала, что найдет способ уволить по статье (любимая угроза). Спасло меня то, что я пожаловалась в Трудовую комиссию, ну и главное - мы проверили отчисления в пенсионный фонд, и обнаружили что «колесо» мухлюет: белая зарплата не такая, как озвучивается, отчисления идут с совершенно другой суммы, в разы меньшей. Бухгалтера там, кстати, тоже меняются постоянно…» (источник: https://antijob.net/black_list/koleso_puteshestviy_/ )

Подобных отзывов об этой турфирме и ее хозяйке-руководительнице в глобальной Сети немало, как от клиентов, так от сотрудников и партнеров. Да и сама схема поведения Аллы Шайхуллиной вполне красноречива: злостно не исполнять решение суда (что наказуемо по ст. 315 УК РФ) после заведомого обмана партнера по сделке (что несет признаки состава преступления ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере) может себе позволить лишь обнаглевшее жулье, рассчитывающее на безнаказанность. Что соответствует отзывам о Шайхуллиной, оставленным разными людьми в разное время, свидетельствующим, что такое ведение дел типично для указанной бизнес-вумен и ее компаний-двойников.

Поэтому Туристическим центром «Афина-Паллада» было подано заявление в прокуратуру города Хабаровска - о привлечении А.О. Шайхуллиной к ответственности за указанные деяния. Прокурором Хабаровска заявление передано в полицию для проверки и принятия процессуального решения, которое напрашивается само собой: вертеть колесо махинаций, уклоняясь от исполнения судебных вердиктов, законы России не позволяют никому.

Виктор БУЛАВИНЦЕВ.