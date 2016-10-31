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Теплицы в Приморье будут строить японцы

31 Октября 2016, 12:28 | Приморье

Японская инжиниринговая компания JFE Engineering Corporation совместно с ФГУП «Дальневосточное» намерена построить в Приморье теплицы на площади пять гектаров. Об этом сообщили на встрече с представителем Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Осаму Хасирамото.

Член Секретариата Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Осаму Хасирамото подчеркнул, что отношения между Россией и Японией сейчас  развиваются в дружественной атмосфере. Это подтверждают встреча Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье. Лидеры двух стран обсуждали план экономического сотрудничества, в том числе развитие Дальнего Востока.

«Развитие Дальнего Востока подразумевает сотрудничество в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства. Мы сейчас работает над тем, чтобы частный бизнес из Японии работал в Приморье», – подчеркнул он.

JFE Engineering Corporation – японская инжиниринговая компания, специализируется на проектировании предприятий и разработке энерготехнологий. В 2013 году было принято решение о расширении деятельности компании и выходе в сферу агробизнеса

По словам директора краевого департамента международного сотрудничества Алексея Старичкова, активное взаимодействие двух сторон уже дало первые результаты на территории края.

«В этом году японская инжиниринговая компания JFE Engineering Corporation начнет строительство теплиц в селе Суражевка. Их площадь составит пять гектаров. Это совместный проект с крупнейшим тепличным комбинатом в Приморском крае ФГУП “Дальневосточное”. Объем инвестиций – около миллиарда рублей», – сообщил директор ведомства.

Напомним, представители японской делегации в ходе визита в Приморье побывали на предприятии «Примагро» в Уссурийске и селе Михайловка. А также посетили производственно-логистический комплекс «Авиаполис Янковский» в Артеме, Владивостокский морской торговый порт. Япония планирует инвестировать в совершенствование экспортной инфраструктуры Приморского края и тем самым участвовать в процессе создания глобальных цепочек добавленной стоимости.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сельское хозяйство 



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