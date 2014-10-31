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Приморье отказывает "Экспрессу Приморья" в оплате проездного
Власти Приморского края считают, что деятельность ОАО «Экспресс Приморья» («дочка» ОАО «РЖД», оператор пригородных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке) является непрозрачной. В свою очередь, компания заявляет, что в Приморье «самая сложная ситуация с субсидированием пригородного комплекса среди регионов Дальнего Востока».
«В ближайшее время обратимся ко второму акционеру - ОАО «РЖД» - с предложением сменить руководство («Экспресса Приморья». - Прим. авт.)», - заявил первый вице-губернатор края Василий УСОЛЬЦЕВ.
ОАО «Экспресс Приморья» начало осуществлять хозяйственную деятельность с 1 сентября 2005 года. 51% акций компании принадлежат ОАО «РЖД», 49% - администрации Приморского края. С 2011 года «Экспресс Приморья» работает в пределах Приморского и Хабаровского краев, Еврейской АО и Амурской области. Для перевозки пассажиров в пригородном сообщении компания арендует подвижной состав у ДВЖД.
По данным региональных властей, ОАО «Экспресс Приморья» «не представило экономическое обоснование действующей стоимости, согласно которой компания сегодня перевозит население».
По словам Василия Усольцева, экономически обоснованный тариф, по расчетам профильного департамента администрации Приморья, составляет 22 рубля за 10 километров пути. «Население сегодня платит 16 рублей за 10 километров, а разницу АО «Экспресс Приморья» компенсирует РЖД и бюджет Приморского края. Тем не менее перевозчик заявляет конечную стоимость проезда как 31 рубль за 10 километров», - сказал первый вице-губернатор.
«На сегодняшний день работа компании «Экспресс Приморья» для нас не является прозрачной. Непрозрачной является схема формирования себестоимости перевозок, предъявленная для частичной компенсации администрации Приморского края. Мы также считаем, что компания не имеет твердого плана по сокращению издержек и модернизации предприятия», - заявил Василий Усольцев.
По его словам, администрация края считает необходимым поставить вопрос о профессиональной пригодности руководства АО «Экспресс Приморья».
ОАО «Экспресс Приморья» отмечает, что в 2014 году на полигоне Дальневосточной железной дороги только Хабаровский край полностью компенсирует перевозчику выпадающие доходы от перевозок пассажиров в пригородном сообщении. Амурская область компенсирует 59%, Приморский край - 51%, Еврейская автономная область - 49%. Общий долг субъектов Дальнего Востока за 2009-2013 годы за перевозку пассажиров в пригородном сообщении составил 2 млрд 679 млн 644 тыс. рублей.
В идеале перевозчик хотел бы получить 100-процентную компенсацию выпадающих доходов, выплату по ранее накопившимся долгам и долгосрочный договор, определяющий маршруты и объемы перевозок. В случае, если регионы ДФО в 2015 году не будут полностью компенсировать выпадающие доходы компании, перевозчик постепенно приведет количество курсирующих электропоездов в соответствие с оплаченным заказом.
Как сообщил журналистам генеральный директор ОАО «Экспресс Приморья» Сергей КУЗНЕЦОВ, недавно компанией была подготовлена докладная записка на имя губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, в которой говорится о необходимости заложить в бюджете на 2015 год 389 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов компании.
В случае, если компромисс не будет найден и мер по погашению задолженности не последует, объемы пригородных перевозок будут постепенно приводиться в соответствие с оплаченным заказом, подчеркнул Сергей Кузнецов. Однако пока руководство компании-перевозчика настроено оптимистично, тем более что при прежнем руководстве края выпадающие расходы компенсировались не более чем на 20%.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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