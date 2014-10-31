Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Крым и Севастополь станут свободной экономической зоной
30 октября правительство Российской Федерации рассмотрело вопрос о создании свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Инвесторы в свободной экономической зоне Крыма будут освобождены от налогов на период до 10 лет, — передает ТАСС. В портах Крыма и Севастополя может быть введен режим «свободного флага», что существенно упростит таможенные процедуры. Данные меры, по мнению главы Правительства Дмитрия Медведева, поспособствуют развитию деловой активности на полуострове и обеспечат приток инвестиций во все сферы производства.
Данное предложение поступило в правительство страны этим летом от руководства Республики Крым. Ранее документ был одобрен, но затем отправлен на доработку. Необходимо было, в частности, предусмотреть предельные пониженные ставки налогов для крымчан и севастопольцев. Дмитрий Медведев поручил членам Правительства в кратчайшие сроки подготовить нормативную базу под законопроекты об особой экономической зоне в Крыму. Документы необходимо как можно быстрее рассмотреть в Госдуме, при этом Кабмин готов работать с депутатами над поправками.
Новости тематики
- При поддержке МЧС России: во Владивостоке с успехом прошла конференция по пожарной безопасности
- Эхо рыбацкого конгресса
- Спикерами бизнес-школы "РОСТ" станут предприниматели со всего мира
- Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах
- Лучшие специалисты ЯНДЕКС поделятся секретами крутых продаж и эффективного маркетинга
- Российский марикультурный сервис оценили в Даляне
- Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
Новости раздела
- Предложение Приморья о пересмотре условий программы льготных авиаперевозок поддержал Минтранс
- Приморье получит на благоустройство городов и поселков более 700 млн рублей
- У жителей Приморья спросят о состоянии дорожной сети в регионе
- Инвесторов хотят взбодрить током
- Автозаправкам дольют пива
- Tele2 запускает в Приморье премиальный тариф
- Большие Huawei хорошо пошли
- При поддержке МЧС России: во Владивостоке с успехом прошла конференция по пожарной безопасности
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- Технологически лучшие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- В Приморье подорожали хлеб, чай, сахар, соль и яйца
- "Я за открытые выборы, пусть горожане выберут, кого любят"
- Создание единой базы агрегаторов такси отразится на качестве и цене услуги
- В Приморье посчитали среднемесячную зарплату и сообщили о росте на 11,2%
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС