Крым и Севастополь станут свободной экономической зоной

30 октября правительство Российской Федерации рассмотрело вопрос о создании свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Инвесторы в свободной экономической зоне Крыма будут освобождены от налогов на период до 10 лет, — передает ТАСС. В портах Крыма и Севастополя может быть введен режим «свободного флага», что существенно упростит таможенные процедуры. Данные меры, по мнению главы Правительства Дмитрия Медведева, поспособствуют развитию деловой активности на полуострове и обеспечат приток инвестиций во все сферы производства.

Данное предложение поступило в правительство страны этим летом от руководства Республики Крым. Ранее документ был одобрен, но затем отправлен на доработку. Необходимо было, в частности, предусмотреть предельные пониженные ставки налогов для крымчан и севастопольцев. Дмитрий Медведев поручил членам Правительства в кратчайшие сроки подготовить нормативную базу под законопроекты об особой экономической зоне в Крыму. Документы необходимо как можно быстрее рассмотреть в Госдуме, при этом Кабмин готов работать с депутатами над поправками.

ZRPRESS.RU, Владивосток.