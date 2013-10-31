Каждый второй приморец скучает по прежней работе

Служба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила, что 54% работников Приморского края тепло вспоминают прежнее место работы. При этом чаще всего они тоскуют по своим коллегам (69%), с которыми рука об руку решали сложные задачи, болтали о личном во время обедов и обсуждали важные насущные проблемы в курилках.

Примерно треть опрошенных печалятся о полюбившихся ранее проектах (38%) и уюте офисного пространства (35%). 25% признаются, что с болью в сердце вспоминают выплаты и заработки, которые получали в прошлом, а 23% тоскуют по экс-руководителям. Есть и такие, кто скучает по бывшим клиентам (11%), питанию (7%) и даже служебным романам (4%).

Отметим, что чаще всего грустят о прежней работе представители высшего менеджмента (71%), административный персонал (67%), маркетологи (65%), работники туристического бизнеса (64%) и временно неработающие (62%), а вот реже всего – представители сферы искусств (41%), работники строительной отрасли (43%) и молодые специалисты (44%).

Интересно, что, несмотря на тоску, которую испытывают работники в отношении бывшего работодателя, большинство о сделанном когда-то выборе не жалеют (62%). Они уверены, что в тот момент им действительно нужно было двигаться дальше, захватив с собой багаж накопленных знаний, опыта, связей и, конечно же, приятных воспоминаний.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.