www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.74 р. 100 JPY: 61.02 р.
EUR: 78.64 р. 10 CNY: 99.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» обвинен в картельном сговоре окончательно

31 Октября 2011, 15:06 | Приморье

ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» не удалось добиться в Пятом арбитражном апелляционном суде отмены решения Приморского арбитража, который отказал заявителю в удовлетворении иска к Федеральной антимонопольной службе по Приморскому краю, уличившей его в картельном сговоре (дело №А51-8679/2011)

Антимонопольная служба вынесла оспариваемое решение 17 мая 2011 года. По данным регулятора, ЗАО УМЖК «Приморская соя» нарушило пункт 3 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции» (раздел товарного рынка по территориальному признаку).

Приморское надзорное ведомство установило, что масложиркомбинат в договоре с дистрибьюторами продукции закрепил разделение потребителей по территориальному признаку для устранения конкуренции. ЗАО УМЖК «Приморская соя» с целью реализации товара заключены договоры поставки с двенадцатью оптовиками. Исходя из соглашения, дистрибьютору предписывалось торговать продукцией «Приморской сои» исключительно на отведенной ему территории, а за нарушение применялись карательные санкции.

Данные обстоятельства позволили управлению прийти к обоснованному выводу о том, что общество допустило нарушение Закона о защите конкуренции и вынести решение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Не согласившись в решением, ЗАО УМЖК «Приморская соя» обратилось в Арбитражный суд Приморского края, а затем и в Пятый арбитражный апелляционный суд, но в удовлетворении требований ему было отказано.

Автор: Пятый арбитражный апелляционный суд, г. Владивосток
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru