Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» обвинен в картельном сговоре окончательно

ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» не удалось добиться в Пятом арбитражном апелляционном суде отмены решения Приморского арбитража, который отказал заявителю в удовлетворении иска к Федеральной антимонопольной службе по Приморскому краю, уличившей его в картельном сговоре (дело №А51-8679/2011)

Антимонопольная служба вынесла оспариваемое решение 17 мая 2011 года. По данным регулятора, ЗАО УМЖК «Приморская соя» нарушило пункт 3 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции» (раздел товарного рынка по территориальному признаку).

Приморское надзорное ведомство установило, что масложиркомбинат в договоре с дистрибьюторами продукции закрепил разделение потребителей по территориальному признаку для устранения конкуренции. ЗАО УМЖК «Приморская соя» с целью реализации товара заключены договоры поставки с двенадцатью оптовиками. Исходя из соглашения, дистрибьютору предписывалось торговать продукцией «Приморской сои» исключительно на отведенной ему территории, а за нарушение применялись карательные санкции.

Данные обстоятельства позволили управлению прийти к обоснованному выводу о том, что общество допустило нарушение Закона о защите конкуренции и вынести решение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Не согласившись в решением, ЗАО УМЖК «Приморская соя» обратилось в Арбитражный суд Приморского края, а затем и в Пятый арбитражный апелляционный суд, но в удовлетворении требований ему было отказано.