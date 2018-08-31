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200 представителей власти и бизнеса из Республики Корея прилетят на ВЭФ во Владивосток
В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Российской Федерации У Юн Гыном.
Посол отметил важность и динамичное развитие российско-корейского сотрудничества. «Отношения между нашими странами развиваются по восходящей линии. В 2017 году Президент Республики Корея участвовал в работе Восточного экономического форума. В этом году в рамках визита в Москву Мун Чжэ Ин принял участие в Российско-Корейском бизнес-форуме, а также выступил в Государственной Думе Российской Федерации, где рассказал о приоритетах двухсторонних отношений России и Республики Корея», – заявил У Юн Гын.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы участия южнокорейской делегации в IV Восточном экономическом форуме, который пройдет 11–13 сентября во Владивостоке. У Юн Гын отметил, что в работе Форума примет участие делегация Республики Корея, в состав которой войдут порядка 200 официальных лиц и представителей бизнес-сообщества.
«Не сомневаюсь, что предстоящий визит корейской делегации в Россию будет способствовать еще большему углублению партнерских отношений между нашими странами», – отметил Антон Кобяков.
Отдельно обсуждалась российско-корейская программа мероприятий Форума, в частности, проведение в рамках деловой программы ВЭФ-2018 бизнес-диалога «Россия – Республика Корея» и панельной сессии «Россия, юг и север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?» с участием членов южнокорейской делегации. Также на полях Форума запланировано проведение заседания Российско-Корейского и Корейско-Российского делового и инвестиционного советов.
Кроме того, на встрече было высказано предложение о проведении сессии на тему энергетического сотрудничества России и Республики Корея в Арктике в рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоится в Архангельске 9–10 апреля 2019 года.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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