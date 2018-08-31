Жителей Океанского проспекта услышали власти Владивостока и Приморья

Мэрия Владивостока разрешение на строительство высотки на Океанском проспекте не дала, а обратилась в администрацию Приморья для того, чтобы изменить эту зону на рекреационную

Об этом стало известно в ходе встречи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с жителями Фрунзенского района Владивостока накануне, 30 августа, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Врио губернатора рассказал о программе развития региона и выслушал основные вопросы, волнующие горожан. Один из них – проблема точечной застройки, от которой страдает город в последние годы результате градостроительной чехарды.

«Жильцы нескольких домов по Океанскому проспекту, № 83, 85 и 97, столкнулись с проблемой точечной застройки. Небольшой участок земли, где раньше была спортивная площадка, оказался в частной собственности, и сейчас там собираются строить 25- этажный дом, но здравый смысл и все мы против этой стройки. Она, на наш взгляд, нарушает все мыслимые нормы и правила, и наши права, ведь в частной собственности оказалась и единственная дорога к 83-му дому. Кроме того, там сложная геология, и мы считаем ситуацию опасной», - рассказала местная жительница.

Как пояснил первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов, этот участок был передан под застройку в начале 2000-х, застройщик обращался в мэрию за разрешением на строительство, но ему было отказано.

«К нам приходили за согласованием отклонений от проекта, мы отказали, как и в получении разрешения на строительство. Мы выступаем против этой стройки, так же, как и вы. Более того, мы обратились в край для того чтобы изменить эту зону на рекреационную. До этого нам уже удалось защитить от точечной застройки более 200 участков», - отметил Алексей Литвинов.

«Я тоже буду против, – подчеркнул Андрей Тарасенко. – Главного архитектора в городе не было. Здесь все так строилось, что никто не предусматривал даже парковки для машин, они чуть ли не в подъезд заезжают. Нужно решать эту проблему, мы специально выдали городу несколько участков для этих целей. И передаем полномочия по распоряжению земельными участками обратно. И со стройкой этой решим», - заявил Андрей Тарасенко.

Отметим, активную политику против точечной застройки проводит глава Владивостока Виталий Веркеенко. В этом году администрацией города отменены четыре резонансных разрешения на строительство: по улице Полевая, 6, - возле школы № 39, по улице Кирова 14а, возле детского сада, и два в районе Академгородка, возле института биоорганической химии ДВО РАН.

«Некоторые застройщики пошли в суды. Иногда они обязывают администрацию выдать разрешение на строительство. Это тот самый случай, когда по закону, но не во благо. Но я убежден, что, следуя интересам города и его жителей, можно привести в порядок градостроительную деятельность во Владивостоке. Моя позиция как главы города и соответственно, позиция администрации Владивостока такова: мы, безусловно, поддерживаем инвесторов, которые планируют развивать Владивосток, но не поддерживаем ситуации, когда застройщики пробуют любой ценой вписаться в свободные земельные участки в городе или манипулировать законом. Теперь, прежде чем строить, застройщики обязаны разработать проекты планировки территории: достаточно ли в этом районе инженерных мощностей, социальной инфраструктуры, где будет парковка, где зеленая зона, остановка общественного транспорта и т.д. Перечисленные разрешения на строительство выдавались до принятия новых правил землепользования и застройки, документов, призванных гармонизировать городское пространство. Но я против точечной застройки. Во Владивостоке достаточно земель для развития, мы готовы предложить инвесторам альтернативные земельные участки. Не нужно превращать новый генплан в фикцию», - заявил Виталий Веркеенко.