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Новая электричка будет ходить из Владивостока по 10 маршрутам
В электричке – 586 посадочных мест, все сидения современные и эргономичные. Все шесть вагонов оборудованы системой по подъему маломобильных пассажиров
Торжественная церемония отправки в первый рейс нового электропоезда состоялась сегодня, 30 августа, во Владивостоке. Это первая из пяти современных электричек, которые поставят в Приморье по итогам обращения главы края Андрея Тарасенко к Президенту России Владимиру Путину. Новый поезд будет ходить по 10 маршрутам – из Владивостока в Смоляниново, Кипарисово, Артем-1 и обратно с различными остановками. Руководитель края отметил, что этот поезд – самый современный и оборудован по «последнему слову» безопасности и комфорта для пассажиров.
Электропоезд прибыл в Приморье 16 августа и до сегодняшнего дня проходил обкатку, чтобы полностью настроить все системы работы, включая синхронизацию со спутниками.
«Этот поезд первый из пяти, которые будут поставлены в Приморье по поручению Президента. Две 4-вагонных электрички получим в декабре, еще две – в следующем году», – отметил Андрей Тарасенко.
В электричке – 586 посадочных мест, все сидения современные и эргономичные. Все шесть вагонов оборудованы системой по подъему маломобильных пассажиров, санитарные комнаты также приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Тамбуры оборудованы креплениями для велосипедов.
Поезд собран в Московской области на Демиховском заводе. Производство таких поездов началось только в 2018 году, и приморская электричка стала 17-ой собранной на этом предприятии. Сегодня такие поезда пока эксплуатируются всего в двух регионах России – Ростовской и Волгоградской областях, а также поставляются в Казахстан.
Перед торжественной церемонией отправления электрички Андрей Тарасенко подписал соглашение с начальником Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Николаем Маклыгиным. Предмет соглашения – организация сотрудничества сторон для реализации на территории Приморского края Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ.
Глава Владивостока Виталий Веркеенко на встрече главы региона с жителями Первомайского района отметил, что в планах администрации города – модернизация системы общественного транспорта.
«Мы работаем над созданием нового транспортного каркаса, оптимизируем маршрутную сеть. Благодаря вашей поддержке планируем обновить не только автобусный, но и трамвайный парк, он серьезно устарел. Трамваи – высокотехнологичный и эффективный вид транспорта, его необходимо развивать во Владивостоке, – отметил глава Владивостока. – Планируем уже в этом году объявить аукцион на закупку новых трамваев, десяти единиц, и рассматриваем возможность прокладки дополнительных трамвайных маршрутов, но не на дорогах общего пользования, они и так перегружены, а на выделенных линиях, для того чтобы не мешать автомобильному трафику».
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края), Глеб Ильинский (Приморская газета)
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