Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банкиры не знают, как работать с застройщиками
С 1 июля изменился порядок банковского сопровождения расчетных счетов застройщиков. Однако до сих пор банки не смогли получить от ответственных ведомств пояснения по спорным положениям закона, что порождает правовую неопределенность и существенные риски получения как санкций от регулятора, так и исков со стороны дольщиков. Эксперты считают опасения банкиров оправданными.
Как сообщает «Коммерсант», Ассоциация банков России (АБР) направила письмо министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру ЯКУШЕВУ с просьбой ускорить подготовку ответов Минстроя на вопросы банков относительно применения поправок к закону о долевом строительстве (175-ФЗ). Закон вступил в силу с 1 июля 2018 года и внес существенные изменения в порядок банковского сопровождения расчетных счетов застройщиков. Однако, как указывают банки, отдельные положения закона требуют дополнительного разъяснения.
Основное беспокойство вызывает трактовка переходных положений, касающихся застройщиков, которые получили разрешение на строительство до 1 июля 2018 года. В отношении них действует упрощенный порядок банковского сопровождения расчетных счетов, предусматривающий частичный контроль со стороны банка за операциями. Однако, как отмечает сопредседатель комитета по инвестиционным продуктам АБР Олег ИВАНОВ, «из закона невозможно сделать однозначный вывод о том, в каком объеме банк должен осуществлять контроль за операциями застройщика по старым разрешениям».
По словам одного из собеседников “Ъ”, часть банков трактует положения закона так, что по счетам таких застройщиков необходимо лишь не допускать проведение обозначенных законом запрещенных операций, другие полагают, что необходимо контролировать все движения по счету.
«Закон обязывает застройщиков со «старыми» разрешениями до 1 сентября открыть новый счет в одном из уполномоченных банков, - поясняет он. - При этом техзаказчик и генподрядчик, с которыми у застройщика заключены договоры, вправе использовать для расчетов ранее открытые счета, в том числе в неуполномоченных банках, что делает контроль всех операций по счетам фактически невозможным». По словам другого собеседника “Ъ”, такая правовая неопределенность может обернуться для банков исками дольщиков при недострое объектов. «По новому регулированию у банков фактически появляется обязанность контролировать застройщиков, а у дольщиков — юридическая возможность предъявлять иски к банкам о возмещении ущерба, если что-то пойдет не так», - поясняет он. «Работая со старыми разрешениями, банки попадают под серьезные правовые риски, и пока непонятно, каким образом регулятор намерен их снижать», - заключает господин Иванов.
Эксперты считают опасения банков обоснованными. «Правовая неопределенность всегда порождает риски, - говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий ШЕВЧЕНКО. - Надо четко понимать, какие именно меры контроля должны осуществляться банком, в котором открыты счета застройщика, каков перечень подконтрольных банковских операций, и какова мера ответственности за возможные нарушения». По его словам, разъяснения госорганов не имеют для судов заранее установленной силы, но понимание логики законодателя в привязке к правоприменительной практике и к тому, как это понимает надзорное ведомство, может снять и многие вопросы, и риски.
По оценке аналитика «Алор Брокер» Алексея АНТОНОВА, по старым правилам, разрешавшим долевое финансирование, выданы разрешения на строительство около 19 млн кв. м жилья. «Такой объем будет возводиться три-четыре года, - поясняет он. - При средней площади квартиры 60 кв. м это примерно 320 тыс. покупателей. И если хотя бы треть из них купила квартиру по договору долевого участия, то потенциально это десятки тысяч исков к банкам при нарушении застройщиком сроков сдачи или недострое объекта».
В ответственных ведомствах уверяют, что делают все необходимое для разъяснения норм закона. Минстрой проводит семинары по обсуждению новелл законодательства о долевом строительстве, в том числе для представителей банковского сектора. В ЦБ также заявили, что регулярно проводят совещания с кредитными организациями и застройщиками с участием представителей Минстроя и «Дом.РФ». Однако банкиры указывают, что подобные обсуждения проблемы не решают.
«Устные комментарии Минстроя и ЦБ мало что меняют для банков, пока не будет письменных разъяснений от регулятора, остается значительным также риск санкций за нарушение банковского законодательства», - говорит один из собеседников “Ъ”. Впрочем, в ЦБ отметили, что Минстрой подготовил информационное письмо по организации банковского сопровождения платежных операций застройщиков, и в ближайшее время оно будет направлено в уполномоченные банки.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Банкиры не знают, как работать с застройщиками
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения власти
- Во Владивостоке ресторан уперся в будущий музей
- Регион обещают застроить
- В Приморье строительство социально значимых объектов задерживает пожарная безопасность
- Подземный толчок в центре Владивостока
- На дороге игорной зоны "Приморье" "встало" поселение, возраст которого 2800-2200 лет
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Мэр определил для центра Владивостока пятилетку
- "Лидер" берет курс на "Звезду"
Новости раздела
- Банкиры не знают, как работать с застройщиками
- Новая электричка будет ходить из Владивостока по 10 маршрутам
- Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии на IV ВЭФ во Владивостоке
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения власти
- Во Владивостоке ресторан уперся в будущий музей
- Отмашка на экспорт
- В Приморье фермерам подложат свинью
- Над пропастью без ржи
- Цифровые технологии облегчат жизнь слабовидящим в Приморье
- "Правильным" продуктам пробивают дорогу на прилавки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса