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Новинки "Видеопроката" порадуют клиентов "Ростелекома" в сентябре
В сентябре пользователи услуги «Интерактивное ТВ» смогут посмотреть новинки отечественного и мирового кинематографа в сервисе «Видеопрокат», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Клиентам доступны популярные премьеры сезона: «Затмение(2017)», «Чужой: Завет», «Леди Макбет», «Жених на двоих», «Их звездный час», «Стратегия Оппенгеймера», «Синяя бездна», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Тюльпанная лихорадка», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Квест», «Призраки Исмаэля», «Гадкий я 3», «Нерв», «Могучие рейнджеры», «Человек-паук: Возвращение домой», «Хэвенхёрст», «Моя кузина Рэйчел».
На сегодняшний день сервис насчитывает более 2500 фильмов и сериалов. Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти нужную киноленту.
«Видеопрокат» – в сентябре порадует наших клиентов долгожданными новинками, которые вышли в кинотеатрах этим летом. Благодаря функции «Управление просмотром» ваш киносеанс будет максимально комфортен, ведь вы всегда сможете поставить фильм на паузу и возобновить просмотр в удобное для вас время.
«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 80 в HD-формате.
Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-800.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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