Еще один долгострой во Владивостоке обещают сдать в эксплуатацию

Ситуация осложнилась двойными продажами нескольких квартир, что было квалифицировано правоохранительными органами как мошенничество

Получено разрешение на строительство первой очереди жилого дома по адресу ул. Славянская, 17 во Владивостоке. Объект, строившийся с привлечением средств дольщиков, входит в перечень так называемых «долгостроев».

Как отметили в Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, на основании документа застройщик сможет начать процедуру ввода объекта в эксплуатацию.

«Следующим этапом станет предъявление завершенного строительством объекта на предмет его соответствия требованиям проектной документации, технических регламентов и иной нормативной документации в области градостроительной деятельности», – сообщил начальник ведомства Михаил Заиченко.

Возведение этого дома началось в 2007 году. В 2008 году инспекция стройнадзора выявила, что работы ведутся по поддельным исходно-разрешительным документам и у застройщика было отозвано разрешение на строительство.

«Долгое время застройщик не принимал каких-либо мер по приведению исходно-разрешительной документации в соответствие с требованиями законодательства. Ситуация осложнилась двойными продажами нескольких квартир, что было квалифицировано правоохранительными органами как мошенничество, по данным фактам возбуждено уголовное дело», – отметил Михаил Заиченко.

Кроме того, одним из участников долевого строительства, инициировано банкротство компании, решением Арбитражного суда Приморского края в 2013 году ООО ПСК «Восток-Строй» признано банкротом.

Чтобы защитить интересы участников долевого строительства объект был взят на особый контроль. Организовано взаимодействие строителей, компаний-сетедержателей, а также участвующих в процессе организаций, ведомств и органов местного самоуправления.

В результате была оформлена исходно-разрешительная и проектная документация, проведена экспертиза проекта, дом подключён к общегородским инженерным сетям по постоянной схеме.

Напомним, ситуация с долевым строительством в Приморском крае находится на контроле Губернатора края Владимира Миклушевского.

Из 102 объектов, которые строятся с привлечением средств граждан, лишь девять имеют статус объектов незавершённого строительства. По каждому такому дому ведётся работа специалистов инспекции.

По инициативе главы региона была создана межведомственная комиссия, в которую входят представители УМВД России по Приморскому краю, инспекция госстройнадзора, Управление Россрестра, Роспортребнадзор, возглавляет ее заместитель прокурора края. Совместными усилиями удалось изменить ситуацию в лучшую сторону.

За пять лет в Приморье сданы в эксплуатацию 17 долгостроев, в свои квартиры заселились более 1,2 тысячи обманутых дольщиков. В этом году планируется завершить строительство еще четырех проблемных объектов. По словам специалистов инспекции, каждый проблемный объект имеет свою историю и причины и требует индивидуального подхода.

Ярким примером стало оказание помощи жителям аварийных домов в Партизанске. В 2016 году был разработан и принят краевой закон о выдаче свидетельств на приобретение жилья пострадавшим от действий ООО «ИСК «Партизанск-строй» гражданам. В настоящее время этот закон успешно реализуется на территории Приморья, больше половины дольщиков уже получили свидетельства и приобрели жилье. Такое решение принято Губернатором края Владимиром Миклушевским, учитывая специфику ситуации и социально-экономическое положение обманутых дольщиков.