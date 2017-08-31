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Концепцию мастер-плана Владивостокской агломерации представят первым лицам

31 Августа 2017, 11:39 | Приморье

АИЖК примет участие в III Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке

Агентство совместно с японским архитектурным бюро Nikken Sekkei и КБ «Стрелка» представит концепцию мастер-плана Владивостокской агломерации, проекты благоустройства общественных пространств Владивостока и Стратегию комплексного развития бухты Новик на острове Русском.

Презентация концепции развития Владивостока пройдет в павильоне АИЖК (ДОМ.РФ) 5 сентября в 18:00. На презентацию приглашены:

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства Российской Федерации

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации

Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ Российской Федерации

Александр Плутник, генеральный директор АИЖК

Фади Джабри, исполнительный директор японского архитектурного бюро Nikken Sekkei

Варвара Мельникова, директор Института «Стрелка»

Алексей Муратов, партнер КБ «Стрелка»

Концепция мастер-плана Владивостока, подготовленная АИЖК и Nikken Sekkei, предполагает развитие города как регионального образовательного центра, нового делового центра инновационной экономики, туристического и культурного хаба. Все направления развития предполагают изменение структуры города в высокофункциональную и компактную за счет формирования новых компактных городских центров, мероприятий по благоустройству общественных пространств и сохранения ландшафтных особенностей города, повышения эффективности улично-дорожной сети для снижения загруженности дорог в центре города, создания транзитно-ориентированного делового центра на базе существующих объектов, развития платформы для научно-исследовательских разработок на базе Дальневосточного федерального университета.

Напомним, 3 сентября 2016 года в ходе II Восточного экономического форума Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Президенту России Владимиру Владимировичу Путину сделать Владивосток «комфортным для жизни городом». В качестве одного из направлений сотрудничества главой японского правительства было предложено градостроительство с целью создания комфортной и чистой среды, обеспечивающей удобную и активную жизнь. Договор о разработке мастер-плана Владивостока был подписан между японской компанией Nikken Sekkei и Фондом единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК) 16 декабря 2016 года, в ходе визита Президента РФ в Токио.

По заказу АИЖК КБ «Стрелка» занимается созданием Стратегии комплексного развития территории бухты Новик на острове Русский. Стратегия разрабатывается в несколько этапов, первым из которых является «Рамочная концепция развития территории». Вторым этапом является «Разработка мастер-плана Бухты Новик, остров Русский». Концепция мастер-плана территорий бухты острова Русский предполагает комплексное развитие территории с созданием компактной среднеэтажной застройки c развитой инфраструктурой. В частности, концепцией предусмотрено создание самодостаточной городской среды, соответствующей стандартам международных организаций ООН-Хабитат и ОЭСР.

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АО «АИЖК») создано в 1997 году Правительством РФ для развития ипотеки в стране. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого – комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и формирование комфортной городской среды.

Фонд Единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК) создан в 2016 году в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. Среди его задач – реализация государственных социальных проектов и программ в области развития жилищного строительства, повышение доступности ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан, а также повышение качества среды и благоустройства, создания комфортных условий проживания населения страны. Учредителем Фонда является АИЖК.

Nikken Sekkei (Япония) — одна из крупнейших и старейших в мире архитектурно-инжиниринговых компаний, созданная в 1900 году. В современном виде компания работает с 1950 года. Штаб-квартира расположена в Токио, зарубежные филиалы открыты в Китае, Южной Корее, Вьетнаме, ОАЭ. В России работает с 2008 года. В декабре 2016 г. АИЖК и Nikken Sekkei подписали в Токио договор о разработке мастер-плана Владивостокского городского округа.

Компания КБ «Стрелка» предоставляет услуги по стратегическому консалтингу в области комплексных городских решений. В структуру компании входят Центр антропологических исследований, Центр городской экономики, Центр городского планирования и Центр GIS-исследования. Сотрудниками КБ создана экспертная сеть в 45 странах и 24 регионах РФ. ООО «КБ Стрелка» основано в 2013 году, учредитель — Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
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Теги: стрелка  nikken sekkei  аижк  вэф 



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