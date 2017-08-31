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В Приморье прибыл "Генерал Трошев"

31 Августа 2017, 11:01 | Приморье

Большим cобытием стал для коллектива Преображенской базы тралового флота приход в родную бухту БМТР «Генерал Трошев»

 

Траулер, который еще шесть лет назад пополнил состав ПБТФ, но все это время работал в режиме так называемой закрытой границы, впервые пришвартовался к причалу предприятия, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

До этого момента он вынужден был курсировать за пределами 12-мильной зоны, а на межрейсовый перестой отправляться в иностранные порты, чтобы там пройти необходимый ремонт, получить снабжение и сменить экипаж. Теперь же в биографии самого молодого и современного крупнотоннажного добытчика базы флота, специального построенного по ее заказу на Украине, наступил новый этап: он избавился от статуса «незаходного» судна и может обслуживаться на российской территории.

- Дороге домой предшествовала процедура таможенной очистки, которую траулер прошел в середине августа в порту Владивосток по окончании очередного промыслового рейса, - рассказывает генеральный директор ПАО «ПБТФ» Сергей ЕРЕМЕЕВ. - Своеобразным пропуском к российским берегам для него стали 152 миллиона рублей, перечисленные нашим предприятием в бюджет государства в качестве налоговых платежей. При этом избежать еще больших расходов при оформлении «Трошева» позволила льгота, действующая при ввозе рыболовных судов до 1 января 2018 года и освобождающая от уплаты таможенных пошлин.

Учитывая такой долгий и затратный путь траулера на Родину, легко понять, почему к его встрече в Преображении готовились по-особенному. Экипаж ждали не только с привычными в таких случаях цветами, воздушными шарами, караваем, шампанским, но и запеченным поросенком. Эту традицию преображенцы позаимствовали у военных моряков, таким образом приветствующих участников дальних морских походов, но наполнили ее своим смыслом. Необычный подарок рыбакам стал символом успешного (хоть и несколько затянувшегося) завершения большого и важного дела, которым явились для предприятия строительство полнокомплектного крупнотоннажного судна и его привод на российскую территорию.

В бухту Преображения БМТР «Генерал Трошев» прибыл, можно сказать, в самом расцвете сил. Позади осталось хлопотное и ответственное время обкатки нового судна и настройки его оборудования, когда экипажу и компании в целом необходимо было «заставить» траулер работать на полную мощность. Для этого требовалось устранить недочеты и ошибки, допущенные в ходе строительства и выявленные в процессе промысловой деятельности. И реализовать эту задачу, несмотря на оторванность «Трошева» от родного берега, преображенцам удалось. Об этом, в частности, свидетельствуют производственные результаты, с которыми команда траулера во главе с капитан-директором Владимиром ГАПОНОВЫМ пришла домой.

- Завершившийся рейс стал лучшим за все время эксплуатации «Генерала Трошева», - отмечает Сергей Мстиславович. – Только за семь месяцев нынешнего года экипаж добыл 20 тысяч тонн минтая и сельди, выполнив практически все установленные для него планы. Также нет у нас претензий и к качеству произведенной рыбопродукции. Поэтому по итогам балансовой комиссии, скорее всего, будет принято решение о премировании рыбаков.


 

 

 

 

 

 

Всего траулер отработал в море девять с половиной месяцев. Особенно эффективной оказалась рыбалка в Беринговом море, где квоты были выбраны в короткие сроки, а значит, и с минимальными затратами. Удалось проявить себя «трошевцам» и в зимне-весенний период Охотоморской минтаевой экспедиции, когда они признавались лидерами преображенского флота по такому показателю, как выпуск товарной продукции в пересчете на одного члена экипажа. Так что вполне закономерно и заслужено в канун профессионального праздника – Дня рыбака – название траулера появилось на Доске почета предприятия.

Сегодня на смену праздничным эмоциям, которые преображенцам подарила встреча долгожданного судна, приходит рабочий настрой. БМТР «Генерал Трошев» становится на плановое ремонтно-техническое обслуживание и готовится к новому выходу в производственный рейс. И впервые за свою историю делает это в родной гавани.

Елена Степанюк.  Фото Ольги Дробахи и Дмирия Боровикова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: генерал трошев  бмтр 



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