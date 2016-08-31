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Крым на ВЭФ во Владивостоке раскроет инвестиционный потенциал
Республика Крым впервые представит инвестиционные проекты в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 2-3 сентября во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Для республики это будет первое участие в форуме, впервые там будут представлены инвестпроекты Крыма и Севастополя в рамках проекта «Улицы Дальнего Востока». Ожидается, что на площадке форума будут подписаны соответствующие соглашения.
По данным Корпорации развития Республики Крым, делегация региона представит на форуме 17 инвестпроектов и 21 инвестиционную площадку. Среди ключевых проектов, с которыми регион поедет на форум, создание индустриальных парков в Феодосии, Бахчисарае, Евпатории и агропромпарка «Вересаево», а также строительство конгрессно-выставочного комплекса SIMЭКСПО в Симферополе (объем инвестиций - 4,5 млрд рублей) и международного гоночного комплекса Crimea Grand Prix в Евпатории (5,2 млрд рублей).
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в ВЭФе примут участие и представители группы компаний «КСК» («Крымская строительная компания»). «За прошедшие два года наша компания получила новый импульс развития. Мы видим нашей основной задачей формирование нового архитектурного облика Крыма. До 2020 года мы планируем увеличить портфель проектов площадью до 1 млн кв. м. В частности, в этом году КСК запускает проекты на 300 тыс. кв. м. Это жилая и курортная недвижимость», - отмечает президент Группы компаний «КСК» Николай ШАЛИМОВ.
Досье "Золотого Рога": Группа компаний «КСК» - первый профессиональный девелопер в Крыму. В портфеле проектов компании более 300 тыс. кв. м жилой и курортной недвижимости в живописных уголках Ялты, Мисхора, Ливадии, Алушты и Черноморского. За 12 лет работы специалистами компании было создано более 1 000 проектов много- и малоэтажных жилых комплексов, многие из которых стали украшением Крыма. Группа компаний «КСК» оказывает весь комплекс услуг в сфере строительства недвижимости - от разработки проектной документации до комплексного обслуживания квартир.
У Крыма на форуме будет большой павильон, а презентационные материалы о полуострове будут переведены на английский и китайский языки.
Власти Крыма также хотят предложить китайским коллегам обсудить вопросы развития туризма в регионе.
«Для Крыма это, прежде всего, развитие туристических кластеров. Я на форуме буду предлагать и представлять все шесть кластеров, это конкретные инвестиционные площадки в городах Саки и Евпатории, поселке Коктебель, а также в Черноморском, Ленинском, Бахчисарайском районах, которые мы считаем выгодными для инвесторов. Из средств федерального бюджета на развитие инфраструктуры шести туристических кластеров Крым за пять лет должен освоить 22,5 млрд рублей, это дороги, подведение коммуникаций. То есть будут созданы площадки, куда сможет прийти инвестор и вложить средства», - сказал министр курортов и туризма Крыма Сергей СТРЕЛЬБИЦКИЙ.
Свои планы на китайский рынок имеют и виноделы. «Массандра» (крупнейший производитель вина в Крыму. – Прим. авт.) примет участие в Восточном форуме, мы возлагаем на него надежды, - сказала гендиректор винзавода «Массандра» Янина ПАВЛЕНКО. - В рамках форума мы проведем переговоры с нашими азиатскими возможными партнерами, надеемся, что удастся заключить дополнительные контракты на поставку нашей продукции в Китай, хотя мы уже открыли для себя китайские рынки».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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