Во Владивостоке в бухте Диомид судовладельцы швартуются к металлолому

Экономия на оплате аренды пирсов угрожает жизни моряков и может привести к экологической катастрофе

История с захватом государственных причалов продолжается во Владивостоке. Больше года в бухте Диомид ржавая флотилия компании «Востоктранссервис» оказывает активное сопротивление портовым властям и службе судебных приставов, которая по решению суда пытается ликвидировать нелегальную стоянку судов.

Сидит за взятку

Печально, но факт. Пока государственные органы не могут справиться с недобросовестными предпринимателями. На данный момент на акватории бухты Диомид незаконно обосновалась стапель-палуба, которая обросла судами компании «Востоктранссервис». Судовладельцы и портовые предприятия, использующие эту акваторию для своей производственной деятельности, опасаются, что с наступлением осенних штормов эта несанкционированная и нелегитимная плавучая причальная стенка пойдет на дно вместе с ржавой флотилией.

Сегодня за освобождение государственных причалов от судов группы компаний, близких к предпринимателю Владимиру РЕБИКОВУ, продолжает бороться транспортная прокуратура и служба судебных приставов. Двухлетняя эпопея достигла своего апогея. Несмотря на отсутствие руководителя «Востоктранссервиса» (осужден за взятку представителю службы судебных приставов), его флот продолжает «терроризировать» акваторию бухты Диомид.

Напомним, что незаконно пришвартованные суда были выявлены в бухте Диомид во Владивостоке еще в 2014 году. Целая флотилия проржавевших «пароходов», принадлежащих компании «Востоктранссервис», была привязана к аварийным государственным пирсам, которые еще в декабре 2012 года были выведены из эксплуатации.

Усилиями транспортной прокуратуры, которая в судах добилась решения об освобождении государственного имущества, к делу подключилась служба судебных приставов. В 2015 -2016 годах, служба судебных приставов смогла убрать часть судов с причала № 1, но они внезапно обнаружились на стапель-палубе, которая была пришвартована у этого же причала (ранее она использовалась Ребиковым для организации незаконной катерной стоянки. – Прим. автора). Но переход судов на стоянку к ржавой стапель-палубе стал критически опасным для экипажей этих судов.

Очередная уловка

Ведь сам понтон постоянно подтапливается и может затонуть уже в ближайшее время. Служебная записка по поводу критической ситуации в бухте еще весной была направлена в адрес капитана морского порта Владивосток, транспортного прокурора края и начальника Главного управления МЧС по Приморью. Однако пока убрать это опасное сооружение с водной акватории государственные органы не могут.

Прибывшие на место наши корреспонденты зафиксировали, что к стапель-палубе пришвартованы более 4 судов. Однако ранее наше издание фиксировало, что там было пришвартовано 8 судов. Между тем, как указано в исполнительных листах Первомайского районного суда от 1 июля 2015 года, суд обязал компанию «Востоктранссервис» в течение месяца освободить морские причалы, а также предписано освободить морской причал №1 от стапель-палубы, запрещено осуществлять пользование причалом для швартовки и стоянки стапель-палубы (указанного понтона).

Между тем, как удалось узнать нашему изданию, бизнесмены, организовавшие незаконную стоянку судов на плавучем пирсе, всерьез надеются с помощью юридических уловок закрепиться в бухте Диомид еще на несколько лет.

Так, в нашем распоряжении оказалось письмо, направленное компанией «Востоктранссервис» в службу судебных приставов. Представитель компании уверяет судебных приставов в том, что стапель-палуба к причалу не пришвартована, а стоит она на мертвых якорях.

Ссылается представитель компании на заключение экспертного осмотра «Научно-проектного центра «Гидротех». Цель обследования - определение условий якорения и швартовки к причалу.

«В ходе водолазного обследования установлено, что стапель-палуба имеет 5 подводных якорей. Два якоря расположены в районе носовой части, два - в кормовой, и один якорь располагается по правому борту. Стапель-палуба не пришвартована к вертикальной причальной набережной», - сказано в заключении.

Между тем в этом же заключении сказано, что стапель-палуба расположена на расстоянии 5 метров от причальной стенки. На фотографиях с места осмотра стапель-палуба и причал соединены трапом, а также кабелями и разными канатами. Этот трап присутствует и по факту, по нему на суда каждый день попадают их экипажи.

В самой компании, проводившей исследования, отказались комментировать свое же заключение. Установленный трап, который фигурирует как соединительная конструкция, видимо, не является для них условием швартовки, впрочем, как и кабеля и шланги, по которым с берега на суда подается вода и электричество.

А вот вопрос, не могли ли специалисты «Гидротеха» пропустить установленную якорь-цепь, соединяющую бетонный пирс и стапель-палубу, вызвал бурную реакцию у представителя компании. «Если там что установлено, то это могли сделать после нашего исследования. Мы ничего не видели».

То, что могли тайком завести цепь на пирс, сомнения у специалистов не вызывает. «По нашей информации, есть заведенные цепи. Необходимо, чтобы судебные приставы провели свою экспертизу и водолазное обследование», - рассказал «ЗР» представитель организации, отвечающий за охрану государственных пирсов, Станислав Дон.

Швартовка к металлолому

Риски, что обвешанный среднетонажными рыболовецкими траулерами ржавый понтон при усилении осенних ветров пойдет ко дну, возрастают с каждым днем. Суда типа СРТМК - это не катера, которые ранее были пришвартованы на этом ржавом сооружении. Эта швартовка может стать для них последней.

Однако портовые власти не предпринимают никаких срочных мер. На фоне бездействия службы капитана порта и Дальневосточного управления государственного морского надзора судовладелец продолжает откровенно и цинично совершать действия, которые могут привести к самым плачевным последствиям.

Так, по документам, еще в апреле компания «Востоктранссервис», оказывается, продала этот ржавый причал некому господину Сиденко, который приобрел ее как физическое лицо для дальнейшего раздела на металлолом и транспортировки в Большой Камень.

Теперь на основании этого договора «Востоктранссервис» грозится не просто заставить службу судебных приставов отказаться от действия по освобождению государственного имущества, а взыскать с казны РФ 300 тысяч рублей.

Заставит ли этот «гениальный ход» отступить судебных приставов от исполнения решения суда, в котором истцом выступает прокуратура, пока не ясно. Но история этого конфликта показывает, что добровольно убирать свои суда и опасное плавучее сооружение с оживленной акватории «Востоктранссервис» не будет. Убеждаемся мы и в том, что портовые власти своим бездействием поощряют судовладельца к такому противостоянию с государственными ведомствами.

Иначе как объяснить, что в одной из оживленных бухт порта Владивосток суда спокойно швартуются к металлолому, которым владеет некий гражданин? В любом развитом порту мира капитан порта за такие выкрутасы судовладельца был бы снят с должности и попал бы под служебное расследование. А капитаны, допустившие подобное, были бы лишены дипломов. Во Владивостоке портовые власти научились просто не замечать швартовок десятков судов к притопленному куску металла!!! Не исключено, что и другие капитаны судов, глядя на эту вседозволенность, начнут швартоваться не там, где разрешается, а там, где судовладельцу платить за швартовку не нужно.

Росприродназор зовут на помощь

А ведь вопрос, можно ли убрать суда от этого причала, решается в течение нескольких часов. Капитан порта может просто дать команду капитанам выйти и встать на рейдовую стоянку. И вряд ли специалисты, дорожащие своими дипломами, его бы ослушались.

Но служба капитана порта молчит. Возможно, на ситуацию может повлиять Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора. Информация о стоянке доведена до руководителя. Врио руководителя управления в области ограничения негативного воздействия на окружающую среду Вадим СОНИН пообещал проверить информацию: «На любом плавсредстве есть запасы топлива, поэтому всегда есть риски, что в случае катастрофы будет нанесен урон экологии».

Между тем эксперты считают, что в случае катастрофы в акваторию бухты Диомид выльются десятки тонн топлива. Напротив остров Русский. Там скоро пройдет Восточный экономический форум. И хорошо, что пройдет без сюрпризов. Как не вспомнить, что в 2011 году почти при аналогичных обстоятельствах у морского причала №2 затонул плавдок №429, принадлежащий «Востоктранссервису». Затонувший док и сегодня представляет опасность для судоходства и стоянки судов в акватории бухты Диомид.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.