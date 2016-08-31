Порт Козьмино: успешный проект поколений

Приморский порт является заключительным звеном в цепи, от слаженной работы которого зависит бесперебойная транспортировка нефти на экспорт

Семь лет назад в Приморье начал работу специализированный нефтеналивной порт, созданный для увеличения объемов российской нефти, поставляемой на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. С момента создания и по сей день ООО «Транснефть - Порт Козьмино» успешно обеспечивает стабильность работы нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тыс. км и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Для России энергетический рынок АТР чрезвычайно перспективен. Это обусловлено динамичным развитием промышленности ведущих стран данного региона, что повышает с их стороны спрос на энергоресурсы, увеличивает потребности в импорте нефти. Роль трубопроводной системы ВСТО в этом контексте трудно переоценить. Порт Козьмино является заключительным звеном в цепи, от слаженной работы которого зависит бесперебойная транспортировка нефти на экспорт в АТР.

Отгрузка нефти из ООО «Транснефть - Порт Козьмино» с момента запуска в 2009 году идет по нарастающему графику, в итоге за семь лет работы грузооборот порта увеличился вдвое. Если в 2010 году объем отгрузки составил 15,3 млн тонн, то в 2015 году - рекордные 30,4 млн тонн. В 2016 году планируется отгрузить на экспорт более 31 млн тонн нефти.

Всего с момента ввода в эксплуатацию в конце 2009 года до середины 2016 года ООО «Транснефть – Порт Козьмино» отправило на экспорт 139 млн тонн нефти. Список стран, куда от причалов дальневосточного терминала «Транснефти» уходят танкеры с нефтью, постоянно расширяется. Сегодня в нем присутствуют Китай, Южная Корея, Япония, США, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Индонезия, Филиппины, Индия, Перу, Малайзия, Новая Зеландия, Австралия, Вьетнам.

В рамках программы технического перевооружения и реконструкции ООО «Транснефть - Порт Козьмино» приступило к строительству на Нефтебазе двух резервуаров общим объемом 100 тыс. кубометров. Это даст возможность нефтепорту формировать дополнительную танкерную партию.

В высокотехнологичных конструкциях новых резервуаров, как и в других, эксплуатируемых на Нефтебазе порта Козьмино, с аналогичным объемом, будет использована плавающая крыша. При увеличении уровня нефти в резервуаре она поднимается, а при уменьшении - опускается. В резервуарах с плавающей крышей практически полностью устраняется газовое пространство, предотвращаются потери от испарения. Данные характеристики отвечают высоким требованиям экологической безопасности.

В настоящее время завершены работы по устройству щебеночного основания под фундамент первого резервуара, проводится разработка грунта под второй резервуар. Монтаж металлоконструкций первого резервуара начнется в сентябре 2016 года. Одновременно специалисты реализуют мероприятия по защите территории нефтебазы от геологических процессов – строительство подпорной стенки из габионов.

В рамках строительных работ будут смонтированы технологическое оборудование резервуаров и технологические трубопроводы. Кроме того, будут проведены работы по прокладке сетей канализации, водоснабжения (противопожарные водоводы и растворопроводы) и электроснабжения, выполнены мероприятия по устройству электрохимической защиты, молниезащиты и заземления. Всего планируется смонтировать 77 сооружений.

Текущий год объявлен ПАО «Транснефть» годом качества в строительстве. ООО «Транснефть – Порт Козьмино» неизменно поддерживает высокий уровень надежности, экологичности и безопасности строящихся и реконструируемых объектов. На каждом этапе проводится контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ требованиям нормативно-технической и рабочей документации, а также технических регламентов.

Сергей КУЗЬМИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.