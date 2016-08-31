Китай распробовал приморское

Продукция из Приморья в Поднебесной считается экологически чистой из-за более строгих норм

Растущая популярность продуктов питания российского производства в Китае открывает заманчивые перспективы для приморских производителей, в том числе в сегментах молочной продукции, мороженого и меда, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По словам директора департамента сельского хозяйства Приморья Дениса БОЧКАРЕВА, недавно завершившийся Российско-Китайский форум развития современного сельского хозяйства (одно из основных мероприятий 21-го Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии) подтвердил повышенный интерес к российским продуктам питания.

«Российская продукция считается экологически чистой ввиду того, что в нашей стране более строгие нормы. Так, особым спросом пользуются продукты с этикетками исключительно на русском языке. Это говорит о большом доверии к отечественным производителям. Что касается именно приморской продукции, популярны в Китае молочная продукция, мороженое и мед», - сказал Денис Бочкарев, слова которого приводит

primorsky.ru.

Огромный интерес к приморским продуктам отмечает и руководитель Приморской торгово-промышленной палаты Борис СТУПНИЦКИЙ.

«Накануне саммита в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян прошла IV международная выставка приграничной торговли, где российский павильон пользовался самой большой популярностью. В нем приняли участие почти 100 приморских предпринимателей», – сказал Борис Ступницкий.

Директор департамента сельского хозяйства подчеркнул, что сегодня есть предпосылки к увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции из Приморья в Китай, однако в первую очередь необходимо обеспечить внутренний рынок. И китайские компании готовы работать на территории края.

Так, китайская корпорация «Тай Юань» планирует создать животноводческий парк в Шкотовском районе Приморья. Свои намерения инвестор подтвердил на встрече с губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ на площадке саммита. Планируется, что поголовье крупного рогатого скота составит не менее 100 тыс. голов. Кроме того, сельскохозяйственный кластер включает создание кормовой базы и современного тепличного хозяйства. «Тай Юань» реализует проект совместно с группой компаний «Сумотори». Руководитель холдинга Виталий ВЕРКЕЕНКО подчеркнул, первая продукция парка появится на рынке Приморья уже весной следующего года.

Свою заинтересованность в реализации сельскохозяйственных проектов на территории Приморья на площадке саммита подтвердили еще несколько китайских компаний, сообщила замдиректора Инвестиционного агентства края Елена ЯСКЕВИЧ.

«Китайская компания «Плюс один» уже выращивает на территории Приморского края женьшень и овощную продукцию. Для развития производства она намерена стать резидентом Свободного порта Владивосток. Готовит документы на получение статуса СПВ и компания «Ху Фен», также специализирующаяся на производстве сельхозпродукции. Совместное российско-китайское предприятие «Азия-Союз» занимается производством меда в Анучинском районе Приморья и также намерено увеличить объемы производства», – отметила Елена Яскевич.

Губернатор Владимир Миклушевский на открытии Российско-Китайского форума развития отметил, что Приморский край сегодня активно работает над насыщением внутреннего рынка качественной отечественной продукцией, а также над созданием экспортно-

ориентированных производств. Китай же, по словам Владимира Миклушевского, за два десятилетия сделал гигантской рывок в области развития сельского хозяйства, производства продовольствия.

«Убежден, что наше сотрудничество может дать аккумулятивный эффект: нам есть что друг другу рассказать и двигаться вперед вместе, объединив усилия», – считает глава региона.

По словам губернатора провинции Цзилинь КНР Цзяна Чаоляна, инвестиции провинции в продовольственную отрасль Приморья составляют $1,5 млрд.

Сергей КУЗЬМИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.