Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китай распробовал приморское
Продукция из Приморья в Поднебесной считается экологически чистой из-за более строгих норм
Растущая популярность продуктов питания российского производства в Китае открывает заманчивые перспективы для приморских производителей, в том числе в сегментах молочной продукции, мороженого и меда, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По словам директора департамента сельского хозяйства Приморья Дениса БОЧКАРЕВА, недавно завершившийся Российско-Китайский форум развития современного сельского хозяйства (одно из основных мероприятий 21-го Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии) подтвердил повышенный интерес к российским продуктам питания.
«Российская продукция считается экологически чистой ввиду того, что в нашей стране более строгие нормы. Так, особым спросом пользуются продукты с этикетками исключительно на русском языке. Это говорит о большом доверии к отечественным производителям. Что касается именно приморской продукции, популярны в Китае молочная продукция, мороженое и мед», - сказал Денис Бочкарев, слова которого приводит
primorsky.ru.
Огромный интерес к приморским продуктам отмечает и руководитель Приморской торгово-промышленной палаты Борис СТУПНИЦКИЙ.
«Накануне саммита в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян прошла IV международная выставка приграничной торговли, где российский павильон пользовался самой большой популярностью. В нем приняли участие почти 100 приморских предпринимателей», – сказал Борис Ступницкий.
Директор департамента сельского хозяйства подчеркнул, что сегодня есть предпосылки к увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции из Приморья в Китай, однако в первую очередь необходимо обеспечить внутренний рынок. И китайские компании готовы работать на территории края.
Так, китайская корпорация «Тай Юань» планирует создать животноводческий парк в Шкотовском районе Приморья. Свои намерения инвестор подтвердил на встрече с губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ на площадке саммита. Планируется, что поголовье крупного рогатого скота составит не менее 100 тыс. голов. Кроме того, сельскохозяйственный кластер включает создание кормовой базы и современного тепличного хозяйства. «Тай Юань» реализует проект совместно с группой компаний «Сумотори». Руководитель холдинга Виталий ВЕРКЕЕНКО подчеркнул, первая продукция парка появится на рынке Приморья уже весной следующего года.
Свою заинтересованность в реализации сельскохозяйственных проектов на территории Приморья на площадке саммита подтвердили еще несколько китайских компаний, сообщила замдиректора Инвестиционного агентства края Елена ЯСКЕВИЧ.
«Китайская компания «Плюс один» уже выращивает на территории Приморского края женьшень и овощную продукцию. Для развития производства она намерена стать резидентом Свободного порта Владивосток. Готовит документы на получение статуса СПВ и компания «Ху Фен», также специализирующаяся на производстве сельхозпродукции. Совместное российско-китайское предприятие «Азия-Союз» занимается производством меда в Анучинском районе Приморья и также намерено увеличить объемы производства», – отметила Елена Яскевич.
Губернатор Владимир Миклушевский на открытии Российско-Китайского форума развития отметил, что Приморский край сегодня активно работает над насыщением внутреннего рынка качественной отечественной продукцией, а также над созданием экспортно-
ориентированных производств. Китай же, по словам Владимира Миклушевского, за два десятилетия сделал гигантской рывок в области развития сельского хозяйства, производства продовольствия.
«Убежден, что наше сотрудничество может дать аккумулятивный эффект: нам есть что друг другу рассказать и двигаться вперед вместе, объединив усилия», – считает глава региона.
По словам губернатора провинции Цзилинь КНР Цзяна Чаоляна, инвестиции провинции в продовольственную отрасль Приморья составляют $1,5 млрд.
Сергей КУЗЬМИН.
Новости тематики
- К чему должен быть готов новичок на Форекс?
- Миражи порта Зарубино
- Формат ГЧП становится модным
- Третья осень закона о Дальневосточном гектаре
- Местные продукты завоевывают рынок
- Особые режимы стимулируют логистический бизнес в Приморье
- Дороги агломерации приводят в норму
- Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт
- Амбициозная "крипта"
- Его в дверь, а он в окно
Новости раздела
- Во Владивостоке улучшили показатели очистки воды
- В Приморье иностранцев к поступлению в ДВФУ будут готовить по новой программе
- До 90 дней сократят процедуру получения разрешения на строительство в Приморье
- К чему должен быть готов новичок на Форекс?
- В Приморье оштрафованы две управляющие компании
- Миражи порта Зарубино
- Формат ГЧП становится модным
- Из Приморья в Республику Корея будет летать новый авиаперевозчик
- Школа для лидеров
- Жителям Приморья Tele2 предлагает застраховать смартфон
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо