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Сотрудничеству климат не помеха
В крупнейшем регионе России с экстремальными климатическими условиями реализуется уникальный проект по созданию тепличного хозяйства
В пригороде Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) – завершается строительство первой очереди уникального круглогодичного тепличного комплекса. Никогда ранее подобные сельскохозяйственные объекты не возводились на вечной мерзлоте и в условиях годового перепада температур свыше 100 градусов по Цельсию. Инвестиционный проект на территории опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» реализуют АКБ «Алмазэргиэнбанк» (АО), японская компания «Хоккайдо Корпорэйшн» и окружная администрация г. Якутска.
Это вообще первый проект, реализуемый в Якутии с участием партнеров из Японии. И практика показывает, что самый суровый климат не помеха сотрудничеству и внедрению передовых технологий.
Строительство тепличного комплекса началось 5 июля 2016 года, когда в торжественной обстановке был заложен его фундамент. На площади 1 024 кв. м началось строительство собственно теплицы для выращивания овощей, зелени и салатной линии, а также теплоэнергетического центра, офисных, складских и вспомогательных зданий. Возведение второй очереди комплекса начнется в 2017 году на площади уже в 16 тыс. кв. м. Третью очередь предполагается ввести в строй в 2020 году. В общей сложности тепличное хозяйство займет площадь 32 тыс. кв. м и выйдет на проектную мощность к 2021 году. Теплица оснащается оборудованием и инженерно-технологическими системами, позволяющими организовать непрерывное производство овощной продукции в защищенном грунте с автоматическим управлением микроклиматом и минеральным питанием. Использование ручного труда при этом минимально.
Один из ключевых элементов в организации тепличного производства – создание собственного энергетического комплекса мощностью 4 МВт. В нем используются газопоршневые установки с высоким КПД, которые в ходе генерации электроэнергии выделяют большое количество тепла. Оно используется для отопления теплиц, а выделяемый в процессе горения топлива углекислый газ – для создания более благоприятной для развития растений атмосферы. Такое комбинированное использование энергоустановок позволяет снизить для предприятия стоимость каждого из ресурсов. Это важно, учитывая, что в структуре затрат на производство овощей в зимних теплицах стоимость энергоносителей превышает 40%, а повышение их стоимости крайне негативно сказывается на конкурентоспособности продукции.
Возведение первой очереди тепличного комплекса вступило в завершающую стадию. Смонтированный каркас теплицы «одевается» в три слоя высокотехнологичной полиэтиленовой пленки, способной выдержать суровый якутский климат. Строительство планируется завершить уже в октябре. Сразу же начнется посадка растений, а уже в декабре первый урожай овощей и свежей зелени из экспериментальной круглогодичной теплицы должен поступить на прилавки магазинов Якутска. Для реализации через торговые сети продукция будет поставляться в индивидуальной упаковке, которая поможет идентифицировать продукцию местного производства и бороться с возможными подделками.
Примечательны и темпы осуществления этого проекта. Всего год назад он был представлен в японской префектуре Хоккайдо при поддержке Алмазэргиэнбанка и компании «Хоккайдо Корпорэйшн». Тогда же и родилась идея создания и реализации первого масштабного тепличного хозяйства в агропромышленном комплексе Якутии. Столь короткий срок от задумки до ее практического воплощения – результат серьезной и всесторонней проработки проекта. Иначе партнеры из Юго-Восточной Азии в него бы просто не вошли.
Мэр Якутска Айсен НИКОЛАЕВ выразил уверенность, что строительство круглогодичного тепличного комплекса поможет развитию агропояса столицы республики. «В рамках реализации первого этапа проекта уже в конце 2016 года выращенные здесь огурцы, помидоры и зелень попадут на прилавки столичных магазинов. К 2020 году выращенная здесь продукция сможет обеспечить более 30% потребности жителей города в свежих овощах и зелени. Строительство круглогодичного тепличного комплекса – это первый проект, реализуемый на территории нашей республики совместно с японцами. Всего за год он прошел все стадии согласования, от проведения переговоров до начала строительства. Это один из первых результатов создания на территории города Якутска территории опережающего социально-экономического развития «Индустриальный парк «Кангалассы», результат большой работы города по привлечению инвестиций и грамотному выстраиванию работы с инвесторами», - подчеркнул Айсен Николаев.
Андрей КУДИСОВ.
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