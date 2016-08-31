Корея просит поддать газу

Эксперты Республики Корея считают, что настал подходящий момент

В настоящее время наиболее перспективными рынками российского энергетического экспорта в странах АТР являются Китай и Япония, при этом в перспективе третьим крупным импортером может стать Южная Корея. Президент России Владимир ПУТИН уже озвучил задачу изменить зависимость от рынков Европы и переориентировать значительную часть поставок энергоресурсов на азиатский рынок. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», перспективы расширения сотрудничества будут обсуждаться с корейской стороной на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Активизацию в этом направлении осложняет позиция КНДР, чьи действия в последнее время ставят под угрозу совместные российско-корейские проекты.

Руководитель Института энергетической безопасности и стратегии Республики Корея Ан Сэ Хен во время визита во Владивосток отмечал высокое значение энергетических поставок России в Северо-Восточную Азию.

«Ресурсы нефть и газ поставляются в Северо-Восточную Азию из стран Ближнего Востока, и мы говорим о существовании так называемой «нефтяной премии». Мы считаем, что, с расширением поставок из России, мы можем сократить эту нефтяную премию, которую вынуждены на себе нести страны Азии. Во-первых мы видим, как стремительно растет потребление нефти и газа в странах Северо-Восточной Азии, и мы предполагаем, что к 2030 году объемы использования увеличатся до астрономических показателей. Мы считаем, что удовлетворять этот спрос можно за счет ресурсов Дальнего Востока и Сибири. Встает вопрос: каким образом поставлять эти ресурсы? Мы знаем, что более 80% нефти экспортируется Россией в Европу, президент Путин заявил, что необходимо менять такую зависимость и переориентировать эти поставки на азиатский рынок. Мы считаем, что потенциал сотрудничества высок, так как мы имеем короткое логистическое плечо и это является огромным преимуществом. Мы считаем, что на пике нефтяное производство будет к 2020 году. Будет расти и производство натурального природного газа. Увеличивается также производство угля, и мы видим, что прирост - на уровне 3%. Перед Россией открываются широкие возможности расширения поставок. На первом этапе это будут Китай и Северная Корея, на втором - Республика Корея. Мы знаем, что у России с Северной Кореей заключено соглашение о поставке избыточной электроэнергии в свободную экономическую зону «Расон».

Российско-корейское энергетическое сотрудничество на данном этапе несущественно. Сегодня только 3% энергоресурсов поставляется в Республику Корея из России. Прежде всего это нефть, идущая по ВСТО через порт Козьмино в Приморье.

Довольно перспективно выглядел проект освоения Западно-Камчатского шельфа. Сам по себе проект уникален: площадь лицензионного участка превышает 62 тыс. кв. км. Для сравнения, это больше, чем все действующие сахалинские проекты вместе взятые. Предполагалось, что Западно-Камчатский шельф будет бурить «Большая медведица» - так переводится с корейского название буровой установки «ДуСанг».

«Сегодня очень много говорится о трехсторонних проектах между двумя Кореями и Россией, с 2005 года ведутся переговоры по импорту сжиженного природного газа, с 2009 года осуществляется поставка российского сжиженного газа, у нас заключено контрактов на 25 лет. Это очень важный элемент нашего сотрудничества в сфере электроснабжения, - говорит г-н Ан Сэ Хен. - Проект ВСТО, пожалуй, единственный направленный на сотрудничество со странами Северо-Восточной Азии. Ежегодно Китай получает по ВСТО огромное количество энергоресурсов. Вторым по значимости можно назвать проект «Сила Сибири». Газ планируется поставлять во Владивосток. Отсюда должна происходить дальнейшая транспортировка. Но пока это реально не осуществляется».

Руководитель Института энергетической безопасности и стратегии Республики Корея отдает приоритет разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения, находящегося недалеко от Китая и Кореи.

Следует отметить, что прогнозные запасы природного газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 25 трлн кубометров пока не подтверждаются.

«При формировании Восточной газовой программы прогноз по ресурсам составлял 25 трлн (куб. м природного газа). К сожалению, по итогам бурения эта оценка не подтверждается. Сейчас нам надо переосмыслить данные, которые мы получили, и понять, в какую сторону нам двигаться, – отмечал заместитель начальника департамента ОАО «Газпром» по добыче газа, газового конденсата и нефти Наиль ГАФАРОВ в кулуарах международной конференции «Приоритеты российской геологоразведки: инвестиции, инновации, энергоэффективность» в Красноярске. - Ситуация осложняется слабой геологической изученностью Восточной Сибири и Дальнего Востока: в настоящее время она составляет порядка 6-7%».

«Газпром» в период с 2013 года по 2016 год выделяет на геологоразведку в восточной части России по 40 млрд рублей ежегодно. Основные направления - это шельфовая зона Сахалина, Ямал и Восточная Сибирь.

Основные объемы геологоразведки в Восточной Сибири в ближайшие 3 года придутся на месторождения в Якутии, Иркутской области и в Красноярском крае. Это подготовка Чаяндинского нефтегазового месторождения (Якутия, прогнозные запасы по газу - 1,24 трлн кубометров), подготовка к вводу в промышленную эксплуатацию Ковыктинского газового месторождения (Иркутская область, 2 трлн кубометров) и геологоразведка некоторых лицензионных участков в Красноярском крае. В основном это Троицкая площадь и Юдаконский участок.

«Российские специалисты считают, что Ковыктинское месторождение требует особого подхода к разработке. Очень много корейских компаний заинтересовано в освоении этого месторождения. И, по расположению этого месторождения, этот газ просто вынужден поставляться в страны Северо-Восточной Азии. Примечательно, что газ, добываемый здесь, будет направлен не на запад, а на восток. Основным потребителем, наверное, будет Китай», - отмечал г-н Ан Сэ Хен.

Досье "Золотого Рога": Согласно международному ТЭО, подписанному в ноябре 2003 года между ТНК-ВР, южнокорейской Cogas и китайской CNPC, планируется, что первый газ с Ковыктинского месторождения начнет поступать в северо-восточный Китай и Южную Корею в 2008 году в объеме 12 млрд и 10 млрд кубометров в год соответственно. С 2013 года Китай увеличит закупки еще на 8 млрд кубометров. Как в Южной Корее, так и в Китае газ в основном будет использоваться для коммунальных нужд и выработки электроэнергии.

По словам г-на Ан Сэ Хен, еще одно очень перспективное направление сотрудничества - создание единой сети электроснабжения.

«Это позволит снизить зависимость от ближневосточной нефти. И позволит эффективно использовать возобновляемые источники энергии. Россия здесь может сыграть огромную роль, в том числе и используя возможности Северной Кореи, - говорил г-н Ан Сэ Хен. - В Республике Корея принято постановление об уменьшении микроскопической пыли, и в связи с этим будет расширяться сеть газовых электростанций. Сегодня нашим странам нужно очень серьезно подумать, как сформировать эффективный механизм взаимодействия. И очень интересен вопрос, какая дипломатия будет здесь использоваться. Кроме того, стоит вопрос, как конкурировать с газом, который производится в Северной Америке. Это задача, которая стоит перед Республикой Корея и Россией. Итог: чтобы сотрудничество эффективно развивалось, необходимо участие Северной Кореи, только в этом случае мы можем обеспечить синергетический эффект. Но учитывая, что сегодня существует «северокорейский фактор», сложно говорить о практической реализации».

Рынок природного газа в последнее время резко меняется. Американские компании сегодня очень активно выходят на рынок, и со следующего года корейская корпорация Kogas будет импортировать 200 тыс. куб. метров природного газа из CША.

«Но российский дальневосточный природный газ не теряет стратегического смысла. Потому что у дальневосточного природного газа есть ценовая конкурентоспособность, – говорил директор Posco Energy Ким Ен Чжон. - И у него есть все шансы занять свою позицию на мировом рынке. Правительство России имеет планы по расширению экспорта в сторону азиатских стран. Что касается сжиженного природного газа, то есть спрос не только в трех основных северо-восточных странах – Корея, Китай и Япония, но и среди стран Юго-Восточной Азии. Думаю, что этот поток можно увеличить до 30%. Международная морская организация (International Maritime Organization, международная межправительственная организация, является специализированным учреждением ООН) подчеркивает планы использования газа в качестве топлива. И это тоже очень интересное направление для развития».

Досье "Золотого Рога": Западно-Камчатский участок находится в акватории Охотского моря на территории западного шельфа полуострова Камчатка. Площадь лицензионного участка - 62 тыс. 440 кв. км. Ранее на этом участке разведку вела «Роснефть», однако 1 августа 2008 года лицензия на этот блок истекла. По словам представителей «Газпрома», «Роснефть» пробурила лишь 400 м. Лицензия на «Западную Камчатку» была передана «Газпрому». В 2005 году к проекту присоединился консорциум корейских компаний, основным участником которого является Корейская национальная нефтяная корпорация (КННК). Помимо КННК в него вошли крупные корейские компании с мировыми именами, широко известные в энергетической отрасли. Общая доля корейского консорциума составляла 40%, НК «Роснефть» - 60%. Осенью 2014 года «Газпром» отказался завершать строительство своей первой скважины на Западно-Камчатском шельфе «в связи с технической невозможностью и экономической нецелесообразностью ее восстановления».

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.