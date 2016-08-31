Молодые лидеры из 45 стран мира во Владивостоке обсудили транспортные проблемы региона

Владивосток стал первым российским городом, который принял международный Летний университет, действующий по линии влиятельного Азиатско-Европейского фонда (АСЕФ).

Молодые лидеры из 45 стран мира прибыли во Владивосток с целью ознакомиться с современным состоянием и перспективами транспортного сообщения между Азией и Европой, а также узнать о взаимодействии региона со странами АТР в области торговли и реализации совместных проектов в экономической и социокультурной сферах. Как сообщил корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог», доклады местных ученых о транспортных проблемах и перспективах развития региона вызвали особенный интерес у ребят.

Больше всего вопросов участники летнего университета адресовали начальнику отдела транспорта АО «ДНИИМФ» Михаилу ХОЛОШЕ. Как рассказали позже ребята корреспонденту газеты «Золотой Рог», именно этот доклад большинство из них сочли наиболее информативным. Самой актуальной, на их взгляд, является проблема железнодорожного сообщения через территорию Северной Кореи.

Не менее популярным был доклад профессора ВГУЭС, д.э.н. Ольги ВОРОЖБИТ о Свободном порте Владивосток. Участники школы уверены, что у столицы Приморья есть все шансы добиться желаемого в связи с выгодным географическим положением. При этом побывавшие на экскурсии в торговом порту Владивостока студенты отметили, что инфраструктура порта на данный момент очень сильно проигрывает ведущим транспортным морским потам Азии и Европы.

«Безусловно, на данный момент в АТР есть гораздо более развитые порты, такие как Шанхай, Далянь, Пусан и другие. Но у Владивостока очень большой потенциал для развития», - поделился с «Золотым Рогом» чрезвычайный и полномочный посол КНР, директор АСЕФ Чжан ЯНЬ.

Директор департамента образования фонда «Азия-Европа» Леони НАГАРАЯН рассказала, что весьма довольна организацией летнего университета во Владивостоке. «Отношение людей очень доброжелательное, организация прекрасная. Да и сам город оставил благоприятное впечатление у всех участников университета», - подчеркнула Нагарян.

Отметим, что все члены молодежной команды АСЕФ предварительно прошли жесточайший отборочный конкурс: заявки на участие в конкурсе подали более 8 000 человек со всего света. Среди сегодняшних гостей ВГУЭС представители Европейского парламента, Министерства иностранных дел Таиланда, Организации Объединенных Наций, Министерства инфраструктуры Австралии, МИД Бельгии, Национального банка Канады, а также студенты многих университетов, от Атлантики до Тихого океана: Венского университета экономики и бизнеса, Университета архитектуры, строительства и геодезии (Болгария), Технологического университета Нанианг (Вьетнам), Лондонской школы экономики и политических наук Лаосского национального университета.

Мероприятие прошло под эгидой международной организации «Азия-Европа», Министерства иностранных дел РФ и Министерства образования и науки РФ.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.