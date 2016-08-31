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Историю свободного Владивостока можно будет увидеть на выставке
31 Августа 2016, 09:00 | Приморье
Превращение первого порто-франко конца XIX - начала XX века в современный Свободный порт Владивосток можно будет отследить на Восточном экономическом форуме.
Экспозиция Приморского края будет содержать уникальные экспонаты - свидетельства знаковых исторических событий. Выставка будет работать на острове Русском в дни проведения ВЭФ. Как сообщили газете «Золотой Рог» в краевом департаменте культуры, выставка будет организована в павильоне Приморья - гигантском лотосе, который украсит набережную Дальневосточного федерального университета в рамках проекта «Улицы Дальнего Востока». Жители и гости Приморья смогут посетить ее 4 сентября.
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Теги: вэф
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