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Приморье выполнило свои обязательства по проекту "ВНХК"
Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев провел рабочую встречу по вопросу подготовки проекта территории опережающего развития «Нефтехимический» на базе комплекса «ВНХК».
Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края, в рабочей встрече приняли участие вице-президент компании «Роснефть» Виктор Ишаев, руководство компании «ВНХК», директор ООО «Инвест строй» и представители профильных департаментов краевой Администрации.
Генеральный директор АО «Восточная нефтехимическая компания» Виктор Гребенюков ходатайствовал перед Администрацией края о создании территории опережающего развития «Нефтехимический» на базе предприятия. Подобный механизм гарантирует строительство на территории инфраструктуры с привлечением государственных средств.
Василий Усольцев отметил, что краевая администрация уже прорабатывала данный вопрос, поддерживает его и начнет подготовку соответствующих документов для вынесения на рассмотрение Правительства РФ.
Обязательства края по проекту «ВНХК» на сегодняшний день выполнены. Так, по информации департаментов градостроительства и лесного хозяйства, положительно решен вопрос по внесению необходимых изменений в схемы территориального планирования Партизанского района и Приморья, изменены границы защитных лесов, окружающих будущее производство.
«Если вы определились, что ТОР для вас наиболее привлекательная площадка, мы готовы вас поддержать. Все обязательства с нашей стороны выполнены. Сейчас на рассмотрении рабочей группы остались лишь вопросы, требующие решения на уровне руководства компании. Основной из них – проблема газоснабжения объекта», – отметил первый вице-губернатор.
Напомним, создание «ВНХК» в Приморье предполагает увеличение выпуска нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью и реализации их на быстрорастущих рынках АТР. Комплекс с проектной мощностью переработки до 30 миллионов тонн углеводородного сырья в год положит начало формированию дальневосточного нефтегазохимического кластера.
Более того, реализация проекта позволит создать около 10 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. Для работников в Партизанском районе будет построен целый микрорайон на три тысячи жителей.
Первую очередь строительства комплекса планируется завершить в 2020 году, вторую – в 2022 году, третью в 2028-м.
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