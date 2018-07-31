О сумме налога лучше позаботиться заранее

Справедливая оценка кадастровой стоимости зависит от точности и полноты данных об объекте недвижимости

С 2020 года все регионы России должны перейти на расчет налогов на имущество и землю исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости объекта. Намеченному на 2019 год проведению кадастровой оценки предшествует большая подготовительная работа, и на этой стадии у собственников есть возможность поучаствовать в процессе определения кадастровой стоимости своих объектов.

О сроках и деталях перехода к новому порядку оценки недвижимости Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Александр ПОДОЛЬСКИЙ.

- Чем новый порядок определения кадастровой стоимости объектов отличается от действующего в настоящее время?

- Вступившие в силу положения федерального закона №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» определяют, что полномочия по определению кадастровой оценки стоимости объектов недвижимости переходят к специализированным государственным учреждениям. В Приморье таким учреждением является КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края». Именно оно в настоящее время осуществляет сбор, верификацию и подготовку данных, необходимых для проведения кадастровой оценки. Подготовительный этап продлится до конца 2018 года, а в 2019 году КГБУ на основании имеющихся данных должно провести работу по оценке объектов капитального строительства и земель лесного фонда.

- Кого коснутся нововведения? Попадут ли под новый порядок определения стоимости объекты недвижимости, построенные в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы?

- Новый закон затрагивает практически каждого жителя Приморья – всех граждан, которые владеют какой-либо недвижимостью. Напомню, что с 2020 года земельный и имущественный налоги будут рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной, как сейчас. До этого срока предстоит максимально точно провести кадастровую оценку объектов, чтобы суммы начисляемых впоследствии налогов не вызвали недоумения у граждан.

Важно, что каждый собственник может поучаствовать в процессе определения кадастровой стоимости принадлежащих ему объектов недвижимости. Уже сейчас граждане или организации вправе подать в КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» декларацию о характеристиках объекта, которые влияют на его кадастровую стоимость. Форма декларации, утвержденная Минэкономразвития РФ, а также образец ее заполнения размещены на официальном сайте учреждения. Документ можно подать как через сайт, так и лично. Декларация о характеристиках объектов предоставляется в отношении земельных участков, зданий, сооружений, помещений, машиномест, единых недвижимых комплексов, имущественных комплексов, а также объектов незавершенного строительства.

Мы призываем всех собственников провести ревизию состояния своих объектов и точно задекларировать их технические характеристики. Собственник вправе приложить к декларации правоустанавливающие или технические документы – все, что он считает важным для справедливой оценки состояния и стоимости объекта. От того, насколько качественно будет проведен сбор исходных данных, зависит то, насколько достоверно и справедливо будет определена кадастровая стоимость – от которой, напомню, будет зависеть сумма начисляемого налога.

- Какие критерии влияют на оценку объекта недвижимости?

- Существенным критерием являются год постройки объекта недвижимости, а также материал, из которого он построен. Этажность, площадь, место расположения – все эти критерии учитываются при проведении кадастровой оценки. Также принимается во внимание, является ли расположенный на земельном участке объект жилым домом или дачным домиком. Понятно, что для дачного участка во Владивостоке, используемого под строительство жилого дома, и для участка далеко от города со скромным домиком сумма налога на недвижимость будет разной.

На рассмотрение декларации отводится 20 рабочих дней. В течение этого срока декларация либо принимается, либо по каждой из характеристик дается обоснованный отказ. То есть собственник получит конкретную информацию о том, почему его сведения не могут быть приняты, и как выйти из этой ситуации – либо провести исследование, либо внести эти сведения в ЕГРН при наличии подтверждающих документов. Исправив недочеты, собственник может повторно обратиться в КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» для уточнения данных, нужных для оценки его объекта.

- Как будет рассчитываться кадастровая стоимость в случае, если собственник не предоставит в учреждение сведения о принадлежащем ему объекте?

- В этом случае кадастровая оценка стоимости объекта будет проведена, исходя из данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Но нередко сведения, содержащиеся в ЕГРН, не соответствуют фактическому состоянию объекта. Например, частный дом или гараж находятся в аварийном или полуразрушенном состоянии, а в ЕГРН информации об этом нет. Другой пример: сгорел деревянный дом, его собственник считает, что имущества нет, хотя юридически объект продолжает числиться в реестре. По многим объектам недвижимости отсутствуют сведения о материале стен, которые также являются ценообразующим фактором и влияют на кадастровую стоимость.

Нужно понимать, что специалисты Центра кадастровой оценки Приморского края, обрабатывающие информацию, не выезжают на место и не могут достоверно знать, в каком фактическом состоянии находится тот или иной объект. По умолчанию объект считается нормальным и пригодным для эксплуатации, если нет иной информации о его состоянии. Чтобы владельцам подобной недвижимости не пришлось платить налог, исходя из завышенной стоимости, или оспаривать ее в судебном порядке, крайне желательно подать декларацию. Мы рассчитываем, что проводимая сейчас работа в будущем позволит снизить количество обращений по пересмотру кадастровой стоимости.

- Какое количество объектов недвижимости в Приморском крае предстоит оценить до 2020 года? Какого количества обращений от собственников Вы ожидаете до конца 2018 года?

- В соответствии с федеральным законом производится оценка всех объектов недвижимости на территории РФ – вне зависимости от того, в чьей собственности они находятся. Согласно данным из ЕГРН, в Приморье оценке в 2019 году подлежат свыше 1,3 млн объектов недвижимости. Пока сложно прогнозировать, сколько обращений от собственников получит учреждение в течение подготовительного периода, но чем больше, тем лучше. Задача уполномоченного органа – обработать декларацию, установить достоверные характеристики объекта и максимально точно определить его кадастровую стоимость.

Собственники, которые не успеют подать декларацию до конца 2018 года, в 2019 году все равно смогут ознакомиться с предварительными результатами оценки своих объектов и при необходимости в течение 60 дней направить свои замечания. Сведения по предварительной оценке будут размещены на сайте учреждения, на сайте департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, а также на сайте Росреестра.

Добавлю, что по нормам нового федерального закона, кадастровая оценка проводится не чаще, чем раз в три года, но не реже, чем раз в пять лет. Поэтому сведения об объектах, собранные в 2018-2019 годах, впоследствии будут периодически обновляться. Государство должно знать, по какой стоимости продаются объекты недвижимости и какой объем имущества находится в гражданском обороте.

- Потребуется ли проводить дополнительный набор сотрудников в КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» в связи с большим объемом работы?

- Штат сотрудников был определен при создании учреждения, он составляет порядка 50 человек. Это оценщики, которые занимаются непосредственно сбором и обработкой информации, а также юристы и обеспечивающий персонал. На данный момент вакансии еще есть.

Подчеркну, что по новому федеральному закону учреждение, которому переданы функции по определению кадастровой стоимости недвижимого имущества, не имеет права заниматься какими-либо другими видами деятельности. Работники будут специализироваться исключительно на проведении кадастровой оценки объектов массовым методом и также не имеют права заниматься иной деятельностью. Все оценщики будут находиться в штате учреждения. Методика оценки уже разработана Министерством экономического развития и направлена на то, чтобы кадастровая стоимость объекта, определенная по результатам оценки, максимально соответствовала его рыночной стоимости.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Какие задачи, помимо корректного начисления налогов, призван решить переход к кадастровой оценке недвижимости?

- Кадастровая стоимость – это база для расчета не только налогов, но и выкупной стоимости недвижимости, а также арендных платежей. Растет кадастровая стоимость – растет и цена аренды участка. Поэтому от того, как будет подготовлена база данных для расчета кадастровой стоимости, во многом зависит и эффективность работы органов власти в целом.

На фото: Директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Александр Подольский: «Вступившие в силу положения федерального закона №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» определяют, что полномочия по определению кадастровой оценки стоимости объектов недвижимости переходят к специализированным государственным учреждениям. В Приморье таким учреждением является КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края».

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