Салон с видом на будущее

«Повестка дня» российского судостроения отныне формируется в Приморье

Превращение Приморского края в один из главных центров кораблестроения России кардинально изменит экономику региона и будет способствовать развитию социальной сферы. Однако прежде необходимо решить задачи по локализации сопутствующих производств для строящейся суперверфи «Звезда» и подготовке специалистов для отрасли. О путях решения этих задач и перспективах российского судостроения в целом говорили участники Международного дальневосточного морского салона (МДМС), который состоялся с 26 по 28 июля на острове Русском по инициативе главы Приморья Андрея ТАРАСЕНКО.

Приморский край впервые стал площадкой для крупнейшего отраслевого мероприятия, но, как стало известно, в будущем МДМС планируется проводить на регулярной основе. По мнению врио губернатора региона, выбор Приморья в качестве места проведения Морского салона открывает широкие возможности для сотрудничества со странами АТР, интерес со стороны которых к продукции российского судостроения растет.





- Уверен, что Морской салон станет заметной международной площадкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе для взаимодействия российских и зарубежных компаний, налаживания деловых контактов, продвижения российской продукции на международные рынки, - отметил Андрей Тарасенко в приветственном слове.

«Звездные» перспективы

Центральным событием деловой программы МДМС-2018 стало пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий». Перед его началом глава Приморья Андрей Тарасенко и вице-премьер России Юрий БОРИСОВ осмотрели выставку, развернутую в одном из корпусов ДВФУ. На стендах была представлена продукция и достижения ведущих российских предприятий судостроения и судоремонта. Особый интерес у вице-премьера и врио губернатора вызвал детальный макет строящейся в Большом Камне суперверфи «Звезда», создание которой выведет отечественное судостроение на качественно новый уровень. Логично, что обсуждение роли «Звезды» в развитии отрасли стало одной из центральных тем пленарного заседания Морского салона.

– Новый судостроительный комплекс будет строить широкую линейку средних и крупнотоннажных судов, морской техники и фактически станет «ядром» дальневосточного судостроительного кластера. А в перспективе он сможет взять на себя основную долю в постройке рыбопромыслового флота Дальнего Востока, - отметил Юрий Борисов.





Юрий БОРИСОВ, вице-премьер РФ: «В случае с Морским салоном во Владивостоке «первый блин» не получился комом. Думаю, что с каждым годом он будет привлекать все больше судостроителей и потенциальных заказчиков, выходить на уровень Санкт-Петербургского Морского салона. При этом у МДМС есть объективное преимущество – близость к странам Юго-Восточной Азии, многие из которых являются партнерами России в сфере трансфера технологий или потенциальными покупателями продукции военного и гражданского судостроения».

Другой участник пленарного заседания, замглавы Минпромторга РФ Олег РЯЗАНЦЕВ напомнил: на «Звезде» будут строиться крупнотоннажные суда, аналогов которым не создавали ни в советский, ни в постсоветский период. Например, уже через несколько лет со стапеля «Звезды» должен сойти самый мощный в стране ледокол «Лидер».

- Уже на этапе создания верфи активно формируется пакет заказов для нее, - отметил заместитель министра. – До конца 2018 года планируется заключить еще около 60 контрактов на строительство судов и объектов морской техники. Эта работа направлена, в первую очередь, на своевременное исполнение потребностей судовладельцев.

Вице-президент ПАО «НК «Роснефть» по энергетике, локализации и инновациям Андрей ШИШКИН сообщил, что выход ССК «Звезда» на полную мощность запланирован на 2023-2024 годы.





Однако уже в начале 2020 года планируется сдать в эксплуатацию основной элемент второй очереди – крупнейший в России сухой док длиной 485 м с уникальными характеристиками, который строится ускоренными темпами. Ввод дока позволит спускать на воду суда длиной более 300 м и шириной более 50 м, а также объекты морской техники.

Представитель «Роснефти» отметил важность создания в Большом Камне одноименной территории опережающего развития, якорным резидентом которой и является суперверфь «Звезда».

- Льготы, предоставляемые резидентам ТОСЭР «Большой Камень», делают площадку привлекательной для партнеров проекта и позволяют сформировать технологическую цепочку вокруг ССК «Звезда», - подчеркнул Андрей Шишкин. – Кроме того, в Большом Камне планируется построить более 7 тысяч квартир. Реализация этого проекта позволит полностью обеспечить потребности сотрудников «Звезды» в жилье.

Учить прямо на производстве

С созданием новой социальной инфраструктуры увязан еще один аспект развития судостроительной отрасли на Дальнем Востоке, который затронули участники МДМС – сохранение существующего кадрового потенциала и привлечение в отрасль молодых специалистов.

- Мы заинтересованы в том, чтобы у нас остались старые специалисты и приехали новые. Рабочие места уже созданы. Поэтому сегодня важно работать над созданием привлекательных условий жизни, что мы и делаем. На это направлены все мероприятия в части социальной инфраструктуры, медицины, образования, жилья. Важно подойти к вопросу комплексно, чтобы создать комфортные условия не только для прибывающих специалистов, но и для тех, кто уже живет и работает в регионе, - подчеркнул врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

В свою очередь, и.о. вице-президента по гражданскому судостроению АО «Объединенная судостроительная корпорация» Игорь ШАКАЛО сделал акцент на необходимость создания высокотехнологичных рабочих мест – это стимулирует интерес к отрасли со стороны молодежи, которая стремится ко всему новому.





- Работу по мотивации молодежи, популяризации профессии надо начинать еще со школы. Безусловно, необходимо сотрудничество с вузами и колледжами, чтобы отбирать на ранних стадиях наиболее ценные кадры. Практически все крупные судостроительные предприятия имеют соглашения с вузами, которые расположены рядом с производствами, по привлечению специалистов, - отметил представитель ОСК.

Добавим, что с целью разработки и создания современных судов и морской техники в рамках заключаемых с ССК №Звезда» контрактов «Роснефтью» уже создан инженерный центр на базе конструкторского бюро «Лазурит». Ведется работа по созданию учебного центра суперверфи: по словам Андрея Шишкина, все необходимые для этого решения приняты, проект прошел экспертизу. Центр позволит проводить подготовку по всем специальностям, необходимым для «Звезды».

Полный комплект

Участники пленарного заседания МДМС сошлись во мнении, что одним из важных факторов конкурентоспособности дальневосточного судостроительного кластера является локализация производства на Дальнем Востоке – чтобы строящиеся корабли оснащались продукцией, сделанной в регионе. Для Приморья такой подход означает создание новых, высокопроизводительных рабочих мест, а также рост налоговых поступлений в бюджет.

- Везти дорого, покупать тоже дорого. Поэтому необходимо обеспечить локализацию производства продукции для судостроения, и мы наметили ряд мер для этого, - подчеркнул врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, отвечая на вопросы журналистов по итогам пленарного заседания МДМС. – Учимся строить большие суда, значит, приглашаем сюда все больше компаний – двигаемся пошагово.

Оптимальные критерии локализации передовых технологических решений уже определены и в ближайшее время будут рассмотрены правительством, пообещал вице-премьер Юрий Борисов. Важным шагом в этом направлении может стать создание на Дальнем Востоке центра компетенций в сфере приборостроения – по аналогии с тем, что существует в Санкт-Петербурге. Пока речь идет о возможности создания в регионе филиалов производств, расположенных в европейской части России. В самом Приморье также существует несколько приборостроительных предприятий, чья продукция востребована далеко за пределами региона.

- Развитие судостроения – это мощный ресурс для социально-экономического развития Дальнего Востока и страны в целом. В этой логике мы будем действовать и дальше, опираться на собственные силы и возможности, а также создавать технологические альянсы с ведущими мировыми судостроителями, - обозначил приоритеты государства Юрий Борисов. – Рассчитываю, что Международный дальневосточный морской салон станет площадкой, которая откроет новые возможности для российских проектантов, судостроителей, приборостроителей и судовладельцев в развитии сотрудничества и интеграции с нашими партнерами из АТР.

Как подчеркнул Юрий Борисов, важным вопросом для предприятий судостроения РФ в ближайшие годы станет диверсификация производства. Одной из возможных «точек роста» вице-премьер назвал рыболовный флот, который за последние 30 лет почти не обновлялся. Для Приморья подобная модернизация – важнейший вопрос, учитывая приоритеты государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2013-2020 годы. Одним из стимулов к обновлению флота для рыбодобывающих компаний, помимо уже заработавшего механизма «квоты под киль», мог бы стать утилизационный сбор для рыболовных судов – по аналогии с аналогичным сбором для автомобильной техники, считает Юрий Борисов.

Досье "Золотого Рог": Ключевые события Международного дальневосточного морского салона прошли в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Мероприятие объединило более тысячи участников из России и зарубежных стран – Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии. На площадке МДМС состоялся Первый судостроительный хакатон и слет молодых инженеров. Отдельное внимание было уделено бирже вакансий судостроительной отрасли. Организатором МДМС-2018 выступило Министерство промышленности и торговли РФ, оператором – фонд «Росконгресс».

На фото: Одна из изюминок салона - стенд строящейся в Приморье суперверфи «Звезда».

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