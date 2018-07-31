Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья

Фонд уже зарекомендовал себя как надежный партнер

Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) на Дальнем Востоке – это задача государственной важности, в которой заинтересованы не только власти, но и финансовые институты. Такой вектор развития МСП находит отражение в разработке и внедрении разнообразных мер поддержки, среди которых – льготная кредитная и гарантийная поддержка.

Гарантийный фонд Приморья за историю своей работы стал влиятельным краевым финансовым институтом, на плечо которого уже неоднократно опирались компании региона. О своем опыте работы с Гарантийный фондом Деловой газете «Золотой Рог» рассказали приморские предприниматели.

Денис БОРИСОВ, заместитель генерального директора ООО «Терра»:





- Сейчас экономика переживает не лучшие времена. И это, несомненно, минус. Но есть и плюс: сегодня мы имеем беспрецедентные меры поддержки со стороны государства. Проекты на Дальнем Востоке курируются лично руководителями страны, и особое внимание уделяется проектам малого и среднего бизнеса. Им оказывается всяческая поддержка в виде заказов от крупных проектов, заемного финансирования и субсидирования затрат.

Наша компания – представитель малого и среднего бизнеса, который ощутил эту поддержку. Мы уже около двадцати лет занимаемся светотехнической продукцией: размещаем заказы и закупаем продукцию в Китае, а в 2016 году запустили собственное сборочное производство во Владивостоке. Мы быстро внедряем новые технологии, гибко подходим к ассортименту, постоянно тестируем рынок и идем в авангарде светотехнического рынка. В настоящий момент в ТОР «Надеждинская» ООО «Терра» реализует инвестиционный проект строительства мини-кластера светотехники. Концепция проекта состоит в размещении на площади 16, 5 тыс. кв. м. нескольких независимых производителей из различных стран, взаимодействие которых даст синергический эффект.

Для реализации этого проекта нам необходимо было привлечь дополнительные средства. Для этого обратились в МСП банк, где были предложены механизмы поддержки Гарантийного фонда Приморского края. Хотелось бы сказать большое спасибо сотрудникам фонда: они свою работу делают ответственно, оперативно и профессионально. Поэтому в рамках реализации проекта мини-кластера в ТОР «Надеждинская» мы планируем расширить наше сотрудничество с фондом.

Юрий ИБРАГИМОВ, финансовый директор и соучредитель ООО «АПК «Славянский-2000»:





- Наша компания занимается производством рыбоконсервной продукции уже более 18 лет. На протяжении всей истории компании мы постоянно стараемся из полученной прибыли выделять средства для расширения линейки продукции, для модернизации производства и внедрения новых технологий. Не так давно было принято решение открыть новое направление, связанное с переработкой морепродуктов для деликатесной группы консервов. Стало очевидно, что необходимо привлекать кредитные деньги, поскольку они дадут возможность более гибко перераспределять финансовые потоки и увеличить оборотные средства.

Ранее мы всегда кредитовались под залог собственного имущества. Но выше головы не прыгнешь – ресурсы компании были уже исчерпаны. Поэтому когда узнали о возможностях Гарантийного фонда Приморского края, обратились за его поддержкой. На удивление, все процедуры проходили оперативно: без лишних вопросов, все по делу. Нам не было выдвинуто ни одного требования, которое вызвало бы негативную реакцию. Наш первый опыт работы с этим финансовым институтом оказался успешным. Мы остались довольны результатом – и сроком получения услуги, и размером кредита.

Анна ГЕРАСИМОВА, ведущий специалист отдела развития ООО «Авангард»:





- Наша компания занимается строительством жилых и производственных зданий, и в основном мы работаем с государственными заказчиками. Сейчас у нас есть действующий контракт с всероссийским детским центром «Океан». В рамках своей программы развития «Океан» приступил к реализации одного из крупнейших в своей истории проектов – строительству дружины «Галактика». Мы выиграли аукцион на проведение этих работ, благодаря тому, что смогли заручиться поддержкой Гарантийного фонда Приморского края и получить банковскую гарантию. Фонд выступил поручителем перед МСП банком, в котором мы получали услугу.

Кстати, о Фонде мы узнали от сотрудника этого банка. Он рассказал о возможностях Гарантийного фонда, банк подтвердил, что сотрудничает с этим финансовым институтом. А дальше все было просто – мы связались с Фондом по телефону и начали работать. Все процедуры были отработаны в кратчайшие сроки – никаких претензий нет, сейчас несем свои обязательства по договоренностям. Это был наш первый опыт работы, но планируем продолжать сотрудничество. Мы также готовы рассматривать новые продукты, и если Фонд расширит линейку предложений, с интересом их обсудим.

Ксения ПЛЕТЦЕР, исполнительный директор Гарантийного фонда:

- Как правило, все государственные учреждения, предоставляющие финансовую поддержку, ассоциируются с бюрократией. Бесконечные сборы документов, согласование с несколькими инстанциями: все это очень неудобно бизнесу. Поэтому мы исключили бюрократическую волокиту из своей работы. Гарантийный фонд Приморского края не требует дополнительного пакета документов сверх того, что компания предоставляет банку. Все, что мы просим – это заполнить анкету, размером с печатный лист, где указываются основные данные компании. А дальше запускается наш механизм работы, который мы специально отстроили с банками-партнерами. В итоге наши клиенты не собирают двойной пакет документов: один для банков, другой – для нас, и не ведут диалог одновременно с двумя финансовыми организациями. Мы постарались максимально облегчить процедуру для бизнеса, и благодарности представителей МСП Приморья – показатель того, что нам это удалось.

Досье "Золотого Рога": В 2017 году Гарантийный фонд Приморского края предоставил более 180 поручительств на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей. При этом, с 1 марта 2017 года Фонд выдает поручительства малым и средним предприятиям по кредитным договорам суммой до 5 млн рублей при отсутствии собственного обеспечения. В минувшем году регион занял шестое место среди 85 регионов РФ по объему предоставленных поручительств на единицу субъекта малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в 2017 году Приморье стало лидером среди регионов по объему кредитования малого и среднего бизнеса в рамках программы Фонда развития Дальнего Востока и банков: субъекты МСП в крае получили кредиты на 2,4 млрд рублей.

На верхнем фото: Плетцер Ксения Валерьевна, исполнительный директор Гарантийного фонда Приморья: «Мы постарались максимально облегчить процедуру для бизнеса».

Фото Сергей КУЗЬМИНА.