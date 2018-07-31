Цены на бензин выдохлись

Не исключено, что такое положение сохранится, и первые изменения произойдут только осенью

На российском топливном рынке наступил период затишья. По данным Росстата, цены на бензин за период с 16 по 22 июля даже продемонстрировали незначительное снижение - на несколько копеек. До этого четыре недели подряд цены на бензины оставались стабильными. На Дальнем Востоке самые высокие цены сегодня у так называемых независимых АЗС, а те из них, кто держит цены «ниже рынка», грешат качеством и недоливами, отмечают эксперты.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 23 июля составила 43,34 рубля (16 июля - 43,39 рубля), в том числе марки Аи-92 - 41,53 рубля (41,57 рубля), Аи-95 - 44,59 рубля (44,65 рубля), Аи-98 - 49,84 рубля (49,89 рубля). За последнюю декаду снижение цен на бензин автомобильный отмечалось почти в 40 центрах субъектов РФ.

Мелкооптовая стоимость основных видов нефтепродуктов на российском топливном рынке за период с 17 июля по 24 июля снижалась, свидетельствуют данные консалтинговой компании «ОМТ-Консалт».

«Регуляр-92 в крупном опте продолжает дешеветь уже больше месяца. Мелкооптовые цены, отыграв биржевое падение, до конца июля преимущественно будут стабильны. Не исключено, что такое положение сохранится надолго, и первые изменения произойдут только осенью», - отмечают эксперты.

Минэнерго России наблюдает снижение биржевых цен на бензин и дизельное топливо из-за увеличения поставок топлива на биржу и внутренний рынок. В дальнейшем это приведет к снижению мелкооптовых цен на топливо, сообщил в интервью ТАСС замминистра энергетики Павел СОРОКИН.

«Нам удалось оперативно отреагировать и снизить акцизы, за счет чего отчасти произошла стабилизация рынка. Благодаря этому, а также увеличению поставок нефтепродуктов на биржу и внутренний рынок, сейчас происходит существенное снижение биржевых котировок как бензина, так и дизеля. Поэтому ожидаем, что в дальнейшем это должно транслироваться в более существенное снижение цен мелкого опта», - сказал он.

Качеству – зеленый свет

Теперь о приятном - в ближайшее время планируется запустить пилотный проект по проверке качества бензина в регионах. В рамках проверок планируется исследовать бензин на предмет фальсификации, соответствия заявленному октановому числу, наличия присадок и т. д. Всего будет исследовано более 30 параметров.

«По бензину у нас задача - взять несколько регионов, которые по статистике Росстандарта являются проблемными, и попытаться понять, считают ли сами потребители в этих регионах ситуацию (с качеством бензина – Прим. авт.) проблемной. Выберем несколько регионов, в которых запустим «пилот» прямо в самое ближайшее время, наверное, до конца лета - начала осени», - сказал глава Роскачества Максим ПРОТАСОВ.

В процессе проведения исследования также планируется провести проверку на профессионализм и оснащенность лабораторий, аккредитованных на исследования бензина. В проекте, помимо Роскачества, также примут участие Росстандарт и Росаккредитация.

Досье "Золотого Рога": Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский «Знак качества».

При проведении исследования будет учитываться, в том числе, международный опыт. «Недавно в США была оштрафована одна из крупнейших автозаправочных сетей из-за качества бензина. Там и пластики непереработанные добавлялись, и октановое число завышалось. Это мировая проблема», - уточнил глава Роскачества.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что усилила антимонопольный контроль на топливном рынке в регионах, в особенности на Дальнем Востоке. Как сообщалось, из-за резкого роста цен на топливо, который отмечался в апреле и мае, правительство приняло меры для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня, вместо ранее планировавшегося повышения, снижены акцизы на бензин - на 3 тыс. рублей с тонны, и на дизельное топливо - на 2 тыс. рублей с тонны. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

Несмотря на снижение цен на бирже, в рознице бензин продолжает дорожать. По данным Росстата, в июне средние цены на бензин на АЗС замедлили рост до 2,1% против 5,6% в мае, за первое полугодие топливо подорожало на 9,4%. Цены продолжают расти на независимых АЗС, отмечала ФАС, тогда как крупные нефтекомпании выполняют соглашение о заморозке.

Практические советы

Эксперты называют несколько примеров, как определить, что бензин плохой:

автомобиль плохо заводится или вовсе не заводится после заправки;

автомобиль глохнет без видимой причины;

обороты холостого хода плавают и нестабильны;

двигатель не тянет, динамика разгона падает, а отклик на педаль газа заторможен;

автомобиль дергается при разгоне;

от двигателя доносится металлический стук и посторонние шумы – признаки детонации;

выхлоп потемнел – это говорит о появлении в нем сажи и неполном сгорании топлива;

расход топлива непривычно высок.

Есть и всевозможные «экспресс-тесты», предлагаемые для оценки качества топлива. Так, обычно говорится, что бензин должен быть прозрачным, а для его оценки нужно капнуть его на лист бумаги или на руку и взглянуть, что осталось после его полного испарения. Если на поверхности остались жирное пятно, черные точки или прочий мусор, это наглядно говорит о том, что бензин плохой. Минус в том, что только проводить такой тест перед каждой заправкой попросту невозможно - как и следовать совету понюхать топливо на предмет запаха серы. Запах, исходящий от емкости с бензином, настолько силен, что вы вряд ли ощутите явный аромат серы до того, как вам станет дурно от вдыхаемых паров.

Если у вас современный автомобиль, последствия езды на плохом бензине могут быть весьма недешевыми. Первыми пострадают свечи: они, кстати, являются и элементом первичной диагностики. Налет на них – например, красный или черный – говорит о том, что топливо плохое. Следующим элементом, напрямую страдающим от «паленки», является топливная система: забиваются фильтры грубой очистки (сеточка на бензонасосе) и тонкой очистки, что увеличивает нагрузку на бензонасос и снижает его ресурс. Не очень хорошо себя чувствует система впрыска и датчики вроде лямбда-зонда. Еще одной дорогой деталью, чувствительной к качеству топлива, является катализатор. Ну а кроме всего прочего, возникающая при работе на плохом топливе с низким октановым числом детонация активно вредит цилиндропоршневой группе, повышая износ мотора в целом.

Некачественный бензин опасен еще и тем, что последствия его использования зачастую сразу не заметны. Так, небольшое содержание влаги может не вызвать серьезных отклонений в работе мотора, а вот спровоцировать или усугубить коррозию топливной системы – вполне. Повышенное содержание серы, которое, как мы уже говорили выше, практически невозможно определить «на глаз», негативно сказывается на алюсиловом и никасиловом покрытии стенок цилиндров. Бензол и метанол тоже не заставят двигатель заглохнуть, но в долгосрочной перспективе станут причиной и малого ресурса катализатора, и коррозии в топливной системе. Поэтому, выбирая даже заправку «на каждый день», будьте максимально критичны в оценке.

КРОМЕ ТОГО

В России придумали, как сделать бензин дешевле

Международная команда специалистов-химиков, в которую входят и самарские исследователи, нашла радикальный способ получения высококачественного бензина без использования применяемой сейчас дорогостоящей технологии получения из нефти различных фракций углеводородов путем ее перегонки.

Как сообщает «АвтоВзгляд», в Самарском университете разработали материал, который обещает революцию в нефтеперерабатывающей промышленности. Сейчас бензин и прочие нефтепродукты получают методом ректификации. Он подразумевает нагрев сырой нефти до высоких температур, при которых она испаряется. Затем с помощью различных приемов из ее паров выделяют разные фракции углеводородов — в том числе и те, из которых получают разные сорта бензина. Процесс этот сопровождается высокими затратами энергии и требует большой номенклатуры технологического оборудования.

В Самаре же создали технологию на основе так называемых металл-органических каркасов, сложных полимерных материалов на основе циркония, похожих по структуре на пчелиные соты и обладающих высокой пористостью и прочностью, сообщает издание Nature Communications.

Их можно «настраивать» так, чтобы они избирательно поглощали из нефти исключительно молекулы, которые подходят для создания высококачественного топлива. Утверждается, что такой метод позволяет получать бензин из нефти при вдвое меньших затратах, нежели требует традиционная технология перегонки.

Поиск новаторских и где-то даже революционных решений, по мнению главного технолога Хабаровского НПЗ Романа ПАКа, движет прогрессом. На Хабаровском НПЗ вопросам внедрения новых технологий также уделяют первостепенное внимание. Их результатом, в частности, стал выпуск предприятием бензина автомобильной марки Премиум Евро-К5- GreenEco NEO.

«Этот автобензин – один из самых «молодых» в номенклатуре продукции завода, - рассказал главный технолог. – Впервые он был презентован летом 2014 года как усовершенствованная разработка топлива марки GreenEco. Этот бензин представляет собой улучшенное экономичное топливо, созданное с применением передовых технологий и с учетом требований к автопарку Дальнего Востока, который эксплуатируется в суровых климатических условиях. Он полностью отвечает требованиям действующего Технического регламента к топливам экологического класса К5».

На фото: Пистолеты заряжены по полной.

Фото из архива.