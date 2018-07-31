Полезная химия

Приморские ученые предлагают использовать для очистки воды разработанные и опробованные ими технологии

Высокое качество воды позволяет сделать максимально безвредным наше питание, получать продукты, отвечающие самым высоким отечественным и международным требованиям. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы предусматривает массовое внедрение современных высокоэффективных методов и систем очистки воды.

Уже много лет в этом направлении работает Институт химии ДВО РАН. Ведущий технолог лаборатории сорбционных процессов Денис Витальевич ЧЕРВОНЕЦКИЙ поделился с Деловой газетой «Золотой Рог» информацией о наработках коллектива по водоочистке, которые находят применение как в хозяйственной деятельности, так и в решении бытовых проблем.

Казалось бы, причем тут краб?...

- Денис Витальевич, что самое ценное для водоочистки было найдено учеными института?

- Основное наше достижение в области очистки воды - это применение природных флокулянтов.

Досье "Золотого Рога": Флокулянты - это вещества, вызывающие в жидких дисперсных системах флокуляцию - образование рыхлых хлопьевидных агрегатов (флокул) из мелких частиц дисперсной фазы. Коагулянты, коагулирующие агенты, вещества, от лат. coagulo - «вызываю свертывание, сгущение». Флокулянты участвуют и помогают в процессе коагуляции воды, которая удаляет взвешенные и мелкодисперсные загрязнения.

Уже много лет мы развиваем применение во флокулянтах вещества хитозана, которое получается из хитинового панциря краба. Обрабатывается хитин различными способами, и получается хитозан. А уже из хитозана, например, производится его гидрохлорид, который растворим и помогает в процессах водоочистки, когда коагуляция идет в присутствии флокулянтов.

Коагуляция при водоочистке используется везде и всегда, начиная от муниципальных очистных, когда из воды надо убрать мутность и довести ее до стандартов питьевой. А с флокулянтами - не все так просто. Когда речь идет об очистке для города сотен тысяч кубометров воды в сутки, то применяют синтетические флокулянты. Хитозановые в таком случае применять невыгодно. Они намного дороже синтетических. Но, если речь идет о небольших станциях, о малых и локальных очистных, то можно применять более дорогие, эффективные и безопасные природные флокулянты.

Если синтетические флокулянты при разложении выделяют токсические вещества, то природные поедаются природными организмами и разлагаются до безопасных веществ. Этим они лучше, чем синтетические. Фильтрационные шламы, получаемые в ходе такой водоочистки, в дальнейшем удаляют и вывозят на полигоны.

Хитозана при очистке воды требуется доли миллиграмма на литр, но - уже доли грамма на тонну, доли килограмма - на тысячу тонн и так далее. Это сказывается на стоимости воды.

Хитозановые флокулянты применялись нами во многих разных проектах систем водоочистки. Например, в Лучегорске, где для использования берется подземная вода с большим содержанием железа - от 0,4 до 0,7 мг. на куб. При норме 0,3 мг. Частично оно улавливалось напорными фильтрами, но все равно вода шла к потребителю с превышением нормы. Чтобы исправить ситуацию, мы подобрали и поставили дополнительные фильтры, сделали там коагуляционную флокуляционную обработку воды, установили нужное дозирующее оборудование. И железо упало ниже предельной нормы.

У нас в подвале стоит большая станция водоподготовки, которая снабжает очищенной водой два корпуса Института химии. Еще одна установка стоит в старом корпусе.

Мы берем воду из централизованного водоснабжения, очищаем, получаем с первой ступени техническую, идущую на туалеты и умывальники. После второй-третьей ступеней обработки она идет уже в краны питьевой воды. И после четвертой-пятой ступеней обработки воды мы получаем дистиллят для нужд института.

Уже на первой ступени водоочистки здесь идет коагуляция с помощью хитозановых флокулянтов, которые производятся в небольших количествах самим институтом для решения наших же задач.

Мембранный деионизированный дистиллят производится нами, чтобы не заниматься паровой дистилляцией воды, когда помимо дорогой энергии на литр дистиллята тратится до 20 литров охлаждающей воды. То есть, паровой дистиллят очень затратен.

Дистиллята нам и надо понемногу, но - для каждой лаборатории института. Поэтому доочищенная на трех ступенях питьевая вода направляется на обратную осмотическую установку, где отделяются растворенные соли. Затем вода очищается от остатков растворенных солей, прошедших даже обратный осмос, на H-катионитах и OH-

анионитах. Получается «абсолютная вода», в которой есть только растворенные газы, кислород и азот, которые в равновесии содержатся в воде.

Установки идут на «ура»

- Насколько активно подобная водоочистка распространена во Владивостоке?

- Стационарных установок, где встречаются проблемные воды, по городу хватает. Они довольно большого размера - очищают и дают чистую воду.

Так, с 2005-го по конец прошлого года такая установка по очистке водопроводной воды работала на «ПепсиКо Холдинге», где делаются соки. Мы ее обслуживали. Очищенной водой разбавлялись концентраты соков для получения товарной продукции. Сейчас на предприятии перешли на обратный осмос, потому что по стандартам компании требуется использовать осмотический дистиллят.

В здании бывшего Политехнического института на Пушкинской, 10 для учебного процесса были сделаны учебные, но работающие установки, представлявшие разные технологии очистки воды. Когда-то наша большая установка стояла на пивзаводе. Есть на пищевом предприятии ТОФ.

- А устанавливаются ли они на предприятиях общепита?

- Наши установки рассчитаны на производительность в десятки и сотни кубов, а здесь нужны лишь десятки литров в сутки. Для кафешек можно ставить какие-то бытовые водоочистные системы.

Мы активно работаем по краю. Наша установка продолжительное время работает на квасном арсеньевском заводе.

Интересную задачу недавно пришлось решать по одной из животноводческих компаний. Ее большой комплекс коровников был запитан от нескольких скважин, которые по радиоактивному газу радону превосходили все нормы. Мы сделали установку по отжатию радона. В большом восьмикубовом баке сделали систему барботажа - пропуска воздуха через многочисленные мелкие отверстия. При этом процессе в воде нарушается газовое равновесие, растворенный радон освобождается и уходит через трубу газоудаления. И вода, уже соответствующая нормам, подается коровам в поилки. Там же планировалось установить дополнительную фильтрацию воды для других вредных элементов, но выяснилось, что это не надо.

Интересным объектом был Новошахтинск, где используют воду с выработанного карьера. В сухой год в систему водоснабжения пошла кислая вода с низких горизонтов водоема, и, по сути, слабый раствор серной кислоты стал разъедать систему и оборудование. В котельной вода повредила насосы, теплообменники и прочее. К очередному отопительному сезону потребовался серьезный ремонт. И пока им занимались другие, нас попросили устранить проблему кислой воды. И мы систему автоматической нейтрализации кислотности сделали.

- Высока ли сегодня потребность в серьезной очистке воды у хозяйствующих субъектов в крае?

- Достаточно серьезна, потому что обращаются часто, хотя не так, как прежде. Сегодня все оборудование для водоочистки кроме гвоздей и шурупов - импортное, и с 2014 года все оно подорожало в 2-2,5 раза. Это привело к тому, что спрос пропорционально снизился. Можно идти по пути упрощения системы водоочистки, удешевлять, но это не всегда желательно.

- Чаще обращаются в компании или к вам в институт?

- Обычно - в компании, которые заявляют себя, как водоочистные, хотя они больше торговые. Их во Владивостоке три. А затем к нам, потому что мы этим вопросом занимаемся немного вторично.

Наше дело - что-то придумывать, разрабатывать, улучшать. А внедрять должны другие. У нас есть дружественная компания, которая занимается установкой и внедрением оборудования и реализацией подобных проектов. Сложились взаимовыгодные отношения. Она помогает нам поддерживать установки, которые работают в институте и требуют расходных материалов и профилактики.

Если к нам все же приходят с просьбами, то мы выстраиваем объекты по-своему. Под определенные задачи - какой нужен объем, качество воды, какие должны решиться проблемы. Мы разрабатываем схему, строим установку, запускаем ее в опытную, а затем и в постоянную эксплуатацию. Установке дается паспорт. Прописывается регламент - что ей требуется делать по прошествии определенного времени. Из регламента видно, какие употребляются вещества, каков их расход, какие операции по определенным сигналам необходимо выполнять для поддержания установки в рабочем состоянии.

Вода специального назначения

- То есть, при создании новых предприятий, вы можете подключаться и работать по внедрению водоочистки, необходимой для нового производства?

- Да. Можем создавать для них установки. Но сами «на коленке» мы ничего не производим. Мы берем разные комплектующие, фильтрующие загрузки, приборы учета и дозирования и все прочее, что необходимо, и собираем это под конкретную задачу.

Задача или техническое задание - это прежде всего. Например, нужно 100 кубов воды в сутки определенного качества при исходной воде с конкретными характеристиками. Если есть такое задание, то мы выполняем его до ввода в эксплуатацию установки по водоочистке.

Иногда приходится заниматься не только питьевой водой. Так, у одного из предприятий Владивостока недавно возникли проблемы со сбросом ливневки, которая на его территорию поступает с близлежащих территорий. Росприроднадзор потребовал, чтобы стоки в бухту Золотой Рог, как объект рыбохозяйственного значения, поступали очищенными. Нормы сброса очень жестки, и предприятию грозят большие штрафы. Грязь из стоков в основном улавливают накопители на его территории, и она вывозится, но недостаточно, и воду сбрасывают несоответствующей санитарным нормам. Мы поедем и покажем, в каком режиме и до каких значений эту воду можно будет очищать. А там будет видно, что можно сделать дальше.

Как-то нас пригласили в один новый большой элитный дом, где жильцы хотели получить «элитную» воду. Но водоочистную установку поставить там не получилось. Выяснилось, что стояки уже зашиты, и во всех санузлах произведена отделка.

- Но такое, наверное, возможно на стадии проектирования или раннего строительства?

- Конечно, но предварительно нужно внести систему водоочистки в проект. Тогда получаемая чистая питьевая вода в доме будет дешевле, чем продается в магазинах. Только капитальные затраты при создании дополнительной системы очистки воды, и немного пуско-наладка, будут стоить ощутимо.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Сегодня проблема по качеству воды особенно серьезна при малоэтажном строительстве. Подземные воды, получаемые из личных скважин, не всегда соответствуют нормам.

- За 20 с лишним лет нами сделано много мелких систем, которые стоят на коттеджах. Действительно, проблема есть. К нам приходят люди с самой разной водой. Они тратят на скважины десятки тысяч рублей.

Если с городской водой мы плотно работаем с 1996 года, и я знаю, как она меняется сезонно, какой она идет из питающих Владивосток водохранилищ, то скважина - это каждый раз лотерея. В двух скважинах на расстоянии 30 метров может быть совершенно разная вода. Какая она поднимется, когда скважина будет сделана и обустроена - никто не знает. Плюс еще - сезонные изменения, когда качество воды сильно меняется. И трудно представить, что им придется делать с солоноватой и жесткой водой…

На фото: Мобильные установки, предлагаемые Институтом химии ДВО РАН, позволяют получать воду с заданными качествами и в нужных количествах.

Фото Юрия РОГОВА.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.